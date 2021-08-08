Заря - Динамо 1:2. Обзор матча и видео голов

В матче 3-го тура УПЛ встречались бронзовый призер и чемпион по итогам прошлой кампании. Подопечные Мирчи Луческу открыли счет на 18-й минуте, благодаря голу молодого центрального защитника Александра Сироты. На 80-й минуте Виталий Буяльский сделал преимущество "бело-синих" комфортным. "Заря" сумела забить только на 4-й компенсированной минуте, но было уже поздно.

По ходу поединка команды по разу не сумели реализовать пенальти, сначала удар де Пены отбил голкипер, а позже Фаворов попал в штангу.