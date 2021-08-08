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Заря - Динамо 1:2. Обзор матча и видео голов
Подопечные Луческу увозят три очка из Запорожья
ФК "Динамо" / Автор неизвестен
В матче 3-го тура УПЛ встречались бронзовый призер и чемпион по итогам прошлой кампании. Подопечные Мирчи Луческу открыли счет на 18-й минуте, благодаря голу молодого центрального защитника Александра Сироты. На 80-й минуте Виталий Буяльский сделал преимущество "бело-синих" комфортным. "Заря" сумела забить только на 4-й компенсированной минуте, но было уже поздно.
По ходу поединка команды по разу не сумели реализовать пенальти, сначала удар де Пены отбил голкипер, а позже Фаворов попал в штангу.
Запорожье. Стадион "Славутич-Арена". 7 159 зрителей
Главный арбитр: Анатолий Абдула (Харьков)
Ассистенты: Владимир Володин (Херсон), Александр Корнийко (Миргород)
Гол: Раймонд Фримпонг 90+4 - Александр Сирота 18, Виталий Буяльский 80
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