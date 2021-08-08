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Заря - Динамо 1:2. Обзор матча и видео голов

Премьер-лига
(1 голосов)

Подопечные Луческу увозят три очка из Запорожья

Заря - Динамо 1:2. Обзор матча и видео голов

ФК "Динамо" / Автор неизвестен

Новина українською

В матче 3-го тура УПЛ встречались бронзовый призер и чемпион по итогам прошлой кампании. Подопечные Мирчи Луческу открыли счет на 18-й минуте, благодаря голу молодого центрального защитника Александра Сироты. На 80-й минуте Виталий Буяльский сделал преимущество "бело-синих" комфортным. "Заря" сумела забить только на 4-й компенсированной минуте, но было уже поздно.

По ходу поединка команды по разу не сумели реализовать пенальти, сначала удар де Пены отбил голкипер, а позже Фаворов попал в штангу.

Запорожье. Стадион "Славутич-Арена". 7 159 зрителей
Главный арбитр: Анатолий Абдула (Харьков)
Ассистенты: Владимир Володин (Херсон), Александр Корнийко (Миргород)
Заря - Динамо 1:2
Гол: Раймонд Фримпонг 90+4 - Александр Сирота 18, Виталий Буяльский 80

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В статье: Заря (Луганск) Динамо (Киев)
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Комментарии (3)
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Кююмалайнен (Київ)
08.08.2021 в 23:04
Хотел видеобзор матча посмотреть, а тут какой-то очкарик пургу метёт...
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Serega1111 (Киев)
08.08.2021 в 23:29
Фишка этих ребят из ФутболХаб. Если обзор на пять минут - то первых минуту-полторы мы обязательно будем наблюдать их сурла, хотя как по мне то, что они рассказывают собственно до обзора - можно было бы рассказать под картинку с составами... Любят видать себя. Но обзоры у них вроде нормальные, а начало можно и перемотать
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Fishing 555 (Rivne)
08.08.2021 в 23:00
Хтось Зорею лякав.
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