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Бущан: Мы не сильно бежали вперед, знали, что у нас будут моменты

Премьер-лига
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Голкипер "Динамо" - о победе над "Зарей"

Бущан: Мы не сильно бежали вперед, знали, что у нас будут моменты

Фото: ФК Динамо Киев

Новина українською

Голкипер "Динамо" Георгий Бущан прокомментировал победу над луганской "Зарей" (2:1) в матче 3-го тура УПЛ.

"Задание всегда одно – надо добиваться победы. Мы не сильно, так сказать, бежали вперед, потому что знали, что "Заря" очень хорошо контролирует мяч.

Знали, что у нас будут моменты, и мы их реализуем", – сказал Бущан.

Напомним, что "Динамо" одержало победу в двух матчах нового сезона УПЛ. Следующая встреча команды пройдет 11 августа - перенесенная игра 1-го тура с "Минаем".

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В статье: Заря (Луганск) Георгий Бущан Динамо (Киев)
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Источник:
Великий футбол

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