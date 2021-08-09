Бущан: Мы не сильно бежали вперед, знали, что у нас будут моменты

Голкипер "Динамо" Георгий Бущан прокомментировал победу над луганской "Зарей" (2:1) в матче 3-го тура УПЛ.

"Задание всегда одно – надо добиваться победы. Мы не сильно, так сказать, бежали вперед, потому что знали, что "Заря" очень хорошо контролирует мяч.

Знали, что у нас будут моменты, и мы их реализуем", – сказал Бущан.