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Бущан: Мы не сильно бежали вперед, знали, что у нас будут моменты
Голкипер "Динамо" - о победе над "Зарей"
Фото: ФК Динамо Киев
Голкипер "Динамо" Георгий Бущан прокомментировал победу над луганской "Зарей" (2:1) в матче 3-го тура УПЛ.
"Задание всегда одно – надо добиваться победы. Мы не сильно, так сказать, бежали вперед, потому что знали, что "Заря" очень хорошо контролирует мяч.
Знали, что у нас будут моменты, и мы их реализуем", – сказал Бущан.
Напомним, что "Динамо" одержало победу в двух матчах нового сезона УПЛ. Следующая встреча команды пройдет 11 августа - перенесенная игра 1-го тура с "Минаем".
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