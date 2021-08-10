4-2-4 с Буяльским и Степанюком. Символическая сборная 3-го тура УПЛ по версии UA-Футбол

Третий тур УПЛ позади. На прошедших выходных мы с вами посмотрели первый топ-матч сезона, в котором "Динамо" обыграло "Зарю", а также наблюдали за первой громкой сенсацией. Напомним, "Александрия" на выезде сумела переиграть "Шахтер" со счетом 2:1.

UA-Футбол собрал для вас сборную лучших футболистов прошедших матчей. Учитывая подвиг "Александрии", а также уверенную победу "Ворсклы", мы не смогли избежать доминирования в нашей команде футболистов этих команд. Однако и для других смогли найти место.

Вратарь - Игорь Литовка, "Десна"

Согласитесь, неожиданно. Лидер таблицы играл против команды, у которой был ноль в графе очков, однако именно голкипер первых попал в нашу команду. Литовка не пропустил (единственный в туре), а также совершил, как минимум, два классных сейва. В первом тайме он отразил удар Опанасенко, во втором - Майкла Гопея. Добротный матч нового первого номера черниговчан.

Правый защитник - Никита Кравченко, "Днепр-1"

Фулбек "Динамо" уже который год вынужден скитаться по арендам. В прошлом сезоне Никите удалось себя неплохо зарекомендовать в "Колосе", сейчас он продолжает прогрессировать в "Днепре-1". Он быстро вписался в команду Йовичевича, которой нужна была замена Тейлора, и отлично провел несколько последних матчей. Против "Мариуполя" он отдал три ключевые передачи, нанес один удар в сторону ворот, а также заработал на себе три фола.

Центральный защитник - Йонас Тамм, "Ворскла"

Эстонский легионер - неплохой центрбек, который страдает серьезной проблемой. Нестабильностью. Это было с ним и в "Десне", это временами случается и в Полтаве. Однако в последнем туре Тамм провел добротный матч. Видно, что ему гораздо комфортнее играть по схеме в два центральных защитника, и если Максимов продолжит её использовать, то Йонас продолжит играть в старте. Простая формула.

Центральный защитник - Каспар Дубра, "Александрия"

Настоящий капитан. "Александрия" обыграла "Шахтер", забив два гола в первом тайме. Понятное дело, что во втором команда особо не выбегала в атаку, сосредоточившись на игре в обороне. Больше других старался Дубра, который грамотно управлял товарищами, выигрывал воздух и стелился в подкатах. Были намеки, что он сфолил в штрафной против Траоре, однако, по нашему мнению, эпизод, максимум, спорный.

Левый защитник - Андрей Цуриков, "Александрия"

Аренда Цурикова - правильное решение "горожан". Команде был нужен новый защитник, после того, как летом их покинул Роман Вантух. Андрей идеально вписался в коллектив. В матче против "Шахтера" он был одним из лучших игроков своей команды, который помог забить оба гола. На счету Цурикова две голевые и звание самого полезного футболиста матча.

Правый атакующий полузащитник - Александр Назаренко, "Днепр-1"

В матче третьего тура команда Игоря Йовичевич без особых проблем справилась с "Мариуполем" 2:1. В первом тайме днепряне полностью превосходили соперника, практически не позволяя тому переходить центр поля. Ярче других выглядел Александр Назаренко. На счету вингера забитый гол, а также удар в перекладину, который мог привести к дублю.

Центральный полузащитник - Оливье Тилль, "Ворскла"

Еще во второй половине прошлого сезона было видно, что с приходом Тилля в "Ворсклу", клуб получил отличного футболиста, который не будет выпадать из основы. В этой кампании Оливье только подтверждает свой высокий уровень. В матче против "Львова" люксембуржец забил сам, а также отметился двумя голевыми передачами на Степанюка.

Центральный полузащитник - Виталий Буяльский, "Динамо"

Киевский клуб победил в центральном матче туре. Следовательно, обойтись без их футболистов в символической сборной просто невозможно. Проблема в том, что "Динамо" сейчас смотрится целостно, как единый механизм, из которого тяжело выбрать кого-то одного. Наш выбор пал на Виталия Буяльского. Виталий был полезен по ходу всей встрече, а также забил решающий гол, сделав счет 2:0 в пользу столицы.

Левый атакующий полузащитник - Юрий Климчук, "Рух"

В первой же игре после возвращения Леонида Кучука, львовский клуб добыл три очка, обыграв "Верес". Одним из заметных игроков встречи стал Юрий Климчук, которого белорусский специалист вернул на родной левый фланг. И он его отблагодарил забитым голом. Могло быть и больше, если бы не подводила реализация.

Центральный нападающий - Фабиньо, "Металлист 1925"

Достаточно непросто назвать позицию бразильца на футбольном поле в последней игре "Металлиста 1925". Начинал он ближе к полузащите, однако во втором тайме поднялся выше, после чего сделал результат для своей команды. На его счету голевая передача при втором взятии ворот, а также последний пас перед автоголом Дубко. То есть, запишем на счет бразильца полтора ассиста в матче против "Черноморца".

Центральный нападающий - Руслан Степанюк, "Ворскла"

Степанюк - лучший бомбардир УПЛ. Степанюк забивал в каждом из трех туров. Степанюк дважды забил "Львову". Думаем, что больше аргументов не нужно. Максимов нашел, кто будет забивать вместо Кулача.

Тренер - Юрий Гура, "Александрия"

До последнего мы сражались, выбирая между Валерием Кривенцовым и Юрием Гурой. Однако, учитывая кадровую силу соперника и уровень неожиданности результата, выбор пал на второго. И ведь не поспоришь. После обидного поражения "Минаю", Гура сумел подготовить команду психологически и тактически. В обороне они играли надежно, в атаке реализовали все моменты. Поздравляем, Юрий Владимирович, вы в сборной тура.