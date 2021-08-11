Официально. Матч Ингулец - Динамо будет сыгран в Киеве

Матч четвертого тура УПЛ "Ингулец" – "Динамо" состоится на стадионе "Динамо" имени Лобановского. Об этом сообщает официальный сайт Украинской Премьер-лиги.

Номинальным хозяином игры при этом будет считаться команда из Петрово.

Напомним, что в третьем туре УПЛ "Ингулец" играл на выезде с "Десной". Матч завершился победой хозяев - 2:0.