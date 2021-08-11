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Официально. Матч Ингулец - Динамо будет сыгран в Киеве

Премьер-лига
(1 голосов)

Встреча состоится 18 августа

Официально. Матч Ингулец - Динамо будет сыгран в Киеве

Фото - УПЛ / Автор невідомий

Новина українською

Матч четвертого тура УПЛ "Ингулец" – "Динамо" состоится на стадионе "Динамо" имени Лобановского. Об этом сообщает официальный сайт Украинской Премьер-лиги.

Номинальным хозяином игры при этом будет считаться команда из Петрово.

Напомним, что в третьем туре УПЛ "Ингулец" играл на выезде с "Десной". Матч завершился победой хозяев - 2:0.

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В статье: Динамо (Киев) Ингулец (Петрово)
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Источник:
УПЛ

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Комментарии (7)
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MES QUE UN CLUB
11.08.2021 в 17:24
Стройте стадионы, создавайте хорошие условия для футбола, а не в состоянии, тогда не скулите, а благодарите Динамо, что помогают!
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+1
-1
Камонплей
11.08.2021 в 17:31
скільки стадіонів побудували вічно скулящі сурки?
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0
0
Acsakal (Kharkov)
11.08.2021 в 17:19
Все як завжди. Стара пісня. Усі клуби повинні мати рівні умови, але деякі за фактом мають рівніші.
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+1
-3
DK с 6 лет (Киев)
11.08.2021 в 16:57
А в Киоовограде опять подогрев поля не работает?:)
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+2
0
Acsakal (Kharkov)
11.08.2021 в 17:20
А "Киоовоград" - це де? На парашестані? То кому це цікаво?
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0
-2
ZNAK_VOPROSA
11.08.2021 в 16:53
Все правильно, "великий клуб" ФК Динамо все матчи должны проводить в Киеве. Должны переносить игры, чо бы игроки отдохнули.
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+2
-3
avatar
MES QUE UN CLUB
11.08.2021 в 17:25
ZNAK PORNO, у тебя проблемы?
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0
-1


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