Премьер-лига
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Официально. Матч Ингулец - Динамо будет сыгран в Киеве
Встреча состоится 18 августа
Фото - УПЛ / Автор невідомий
Матч четвертого тура УПЛ "Ингулец" – "Динамо" состоится на стадионе "Динамо" имени Лобановского. Об этом сообщает официальный сайт Украинской Премьер-лиги.
Номинальным хозяином игры при этом будет считаться команда из Петрово.
Напомним, что в третьем туре УПЛ "Ингулец" играл на выезде с "Десной". Матч завершился победой хозяев - 2:0.
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Источник:УПЛ
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Комментарии (7)
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Камонплей
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Acsakal (Kharkov)
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DK с 6 лет (Киев)
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ZNAK_VOPROSA
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MES QUE UN CLUB
11.08.2021 в 17:25
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