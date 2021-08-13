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Попов out, Шабанов in. Динамо изменило заявку на сезон УПЛ

Премьер-лига
(2 голосов)

Киевляне внесли изменения в заявке на сезон

Попов out, Шабанов in. Динамо изменило заявку на сезон УПЛ

Новина українською

"Динамо" дозаявило защитника Артема Шабанова в заявку на сезон УПЛ 2021/22 по списку А.

В то же время на официальном сайте Премьер-лиги теперь отсутствует защитник Денис Попов. Напомним, что 22-летний футболист получил травму и будет вынужден пропустить около шести месяцев.

Вчера СМИ информировали о том, что 29-летний Шабанов может вернуться в Польшу. В услугах украинца заинтересована польская "Легия", в которой он провел в аренде во второй половине прошлого сезона.

По сегодняшней информации Динамо Киев Inside, Артем Шабанов останется в столичном клубе и будет выполнять действующий контракт.

Отметим, что контракт Артема с "бело-синими" рассчитан до конца текущего года.

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В статье: Динамо (Киев) Артем Шабанов
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