Стал известен состав Шахтёра на матч с Металлистом 1925 – Соломон возвращается

Твиттер “Шахтёра” опубликовал стартовый состав на домашний поединок четвертого тура УПЛ против “Металлиста 1925”. Манор Соломон оправился от повреждения, полученного в матче с “Генком” и попал в стартовый состав.

Матч пройдет на НСК “Олимпийском” и начнется в 19:30.

“Шахтёр” и “Металлист 1925” набрали поровну очков в первых трёх турах – по 6. Не смотря на поражение в прошлом матче против “Александрии”, команде из Донецка предрекают уверенную победу.

После матча с харьковчанами, “Шахтёру” предстоит готовиться к противостоянию в рамках раунда плей-офф квалификации ЛЧ против “Монако”. Первый матч пройдет во Франции 18 августа, а ответный – в Харькове, на стадионе “Металлист”.