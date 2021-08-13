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Стал известен состав Шахтёра на матч с Металлистом 1925 – Соломон возвращается
Израильтянин восстановился после травмы
Фото: footboom / Автор: неизвестно
Твиттер “Шахтёра” опубликовал стартовый состав на домашний поединок четвертого тура УПЛ против “Металлиста 1925”. Манор Соломон оправился от повреждения, полученного в матче с “Генком” и попал в стартовый состав.
Матч пройдет на НСК “Олимпийском” и начнется в 19:30.
⚒ Shakhtar line-up for the match vs Metalist-1925 ????— FC SHAKHTAR ENGLISH (@FCShakhtar_eng) August 13, 2021
???? Follow the game online: https://t.co/kTrbQjpGvi.#ShakhtarMetalist1925 #Shakhtar pic.twitter.com/7gFvnCjzTX
“Шахтёр” и “Металлист 1925” набрали поровну очков в первых трёх турах – по 6. Не смотря на поражение в прошлом матче против “Александрии”, команде из Донецка предрекают уверенную победу.
После матча с харьковчанами, “Шахтёру” предстоит готовиться к противостоянию в рамках раунда плей-офф квалификации ЛЧ против “Монако”. Первый матч пройдет во Франции 18 августа, а ответный – в Харькове, на стадионе “Металлист”.
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