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Стал известен состав Шахтёра на матч с Металлистом 1925 – Соломон возвращается

Премьер-лига
(1 голосов)

Израильтянин восстановился после травмы

Стал известен состав Шахтёра на матч с Металлистом 1925 – Соломон возвращается

Фото: footboom / Автор: неизвестно

Новина українською

Твиттер “Шахтёра” опубликовал стартовый состав на домашний поединок четвертого тура УПЛ против “Металлиста 1925”. Манор Соломон оправился от повреждения, полученного в матче с “Генком” и попал в стартовый состав.

Матч пройдет на НСК “Олимпийском” и начнется в 19:30.

“Шахтёр” и “Металлист 1925” набрали поровну очков в первых трёх турах – по 6. Не смотря на поражение в прошлом матче против “Александрии”, команде из Донецка предрекают уверенную победу.

После матча с харьковчанами, “Шахтёру” предстоит готовиться к противостоянию в рамках раунда плей-офф квалификации ЛЧ против “Монако”. Первый матч пройдет во Франции 18 августа, а ответный – в Харькове, на стадионе “Металлист”.

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В статье: Шахтер (Донецк) Металлист 1925 (Харьков) Манор Соломон
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Комментарии (1)
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dabo25
13.08.2021 в 19:21
Бетс2К. к о м ( Ввести в Гугле ) - Вот на этом сайте я уже второй месяц в плюсе. Прогнозы (Бесплатные) у них просто супер и много разной информации.
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Dimka26 (Чернигов)
13.08.2021 в 19:08
Экспериментальный состав
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