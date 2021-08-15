Днепр-1 объявил о подписании Гуцуляка

Полузащитник Алексей Гуцуляк стал полноценным игроком "Днепра-1". Об этом сообщает официальный сайт днепровского клуба.

Контракт между сторонами заключен на четыре года. Игрок выбрал себе футболку с номером 9.

Напомним, что с января 2020 года Гуцуляк выступал за черниговскую "Десну", куда перешел из львовских "Карпат" за 300 тыс евро. В составе "северян" он провел 33 матча, отметившись двумя голами и семью ассистами. Его соглашение с “Десной” было действительно до лета 2022-го года, однако "Днепр-1" выкупил контракт игрока. Сумма пока не сообщается.

Напомним, что именно за Игоря Йовичевича на посту исполняющего обязанности главного тренера "Карпат" Гуцуляк начал играть в первой команде. Под руководством хорвата Алексей провел 16 матчей в 2015 году.

Аналитический портал Transfermarkt оценивает 23-летнего украинца в 900 тыс евро.