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Днепр-1 объявил о подписании Гуцуляка

Премьер-лига
Обновлено
(1 голосов)

Йовичевич будет работать со своим бывшим подопечным

Днепр-1 объявил о подписании Гуцуляка

Дніпро-1/Автор невідомий

Новина українською

Полузащитник Алексей Гуцуляк стал полноценным игроком "Днепра-1". Об этом сообщает официальный сайт днепровского клуба.

Контракт между сторонами заключен на четыре года. Игрок выбрал себе футболку с номером 9.

Напомним, что с января 2020 года Гуцуляк выступал за черниговскую "Десну", куда перешел из львовских "Карпат" за 300 тыс евро. В составе "северян" он провел 33 матча, отметившись двумя голами и семью ассистами. Его соглашение с “Десной” было действительно до лета 2022-го года, однако "Днепр-1" выкупил контракт игрока. Сумма пока не сообщается.

Напомним, что именно за Игоря Йовичевича на посту исполняющего обязанности главного тренера "Карпат" Гуцуляк начал играть в первой команде. Под руководством хорвата Алексей провел 16 матчей в 2015 году.

Аналитический портал Transfermarkt оценивает 23-летнего украинца в 900 тыс евро.

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В статье: Алексей Гуцуляк СК Днепр-1
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Источник:
Дніпро-1

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Комментарии (3)
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pilips111 (Чернигов)
15.08.2021 в 11:27
Хороший игрок, но надеюсь, когда с Днепром1 будут 2-ю игру играть, то тоже начудит в сторону Десны).
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Oldfanat (Полтава)
15.08.2021 в 11:29
Надеюсь, что нет, он не Паст.
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pilips111 (Чернигов)
15.08.2021 в 11:35
Просто сейчас у Паста Пост)
+1
0


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