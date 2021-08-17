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Президент Десны: Надеемся, что совместными усилиями клуба, города и министерства спорта мы начнем реконструкцию стадиона
В целом, в Десне все хорошо
ФК Шахтёр
Президент "
— Есть ли на сегодня какие-то нерешенные проблемы с аттестационными моментами и инфраструктурой? Нашло ли руководство клуба взаимопонимание с городом, планируется реконструкция стадиона имени Гагарина?
— Если бы были проблемы с аттестационным комитетом, то мы бы не смогли начать сезон. Мы исправили замечания и предоставили необходимую информацию комитету, соответственно, и получили аттестат на участие в сезоне 2021/22.
Что касается взаимопонимания с городом, то да, диалог есть. Но, конечно, хотелось бы, чтобы руководство региона было более заинтересовано в развитии профессионального футбола на Черниговщине.
И все же надеемся, что совместными усилиями нашего клуба, города и министерства спорта мы начнем реконструкцию стадиона имени Гагарина.
– Насколько правдива информация о финансовых проблемах клуба и задолженности перед футболистами?
– Данная информация не соответствует действительности. Игроки получают заработную плату согласно нашему графику.
– На сегодняшний день можно с уверенностью говорить о дальнейшем существовании клуба? Есть ли этому угрозы и откуда?
– Я бы даже такой вопрос не ставил. "Десна" – это гордость черниговского края, наш клуб прошел непростой путь в элиту украинского футбола и, конечно, на достигнутом мы останавливаться не собираемся. Впереди только новые победы, и уверен, мы привезем в Чернигов еврокубки.
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