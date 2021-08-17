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Президент Десны: Надеемся, что совместными усилиями клуба, города и министерства спорта мы начнем реконструкцию стадиона

Премьер-лига
Обновлено
(3 голосов)

В целом, в Десне все хорошо

Президент Десны: Надеемся, что совместными усилиями клуба, города и министерства спорта мы начнем реконструкцию стадиона

ФК Шахтёр

Новина українською

Президент "Десны" Владимир Левин рассказал о ситуации с инфраструктурой и финансовом положении в клубе.

— Есть ли на сегодня какие-то нерешенные проблемы с аттестационными моментами и инфраструктурой? Нашло ли руководство клуба взаимопонимание с городом, планируется реконструкция стадиона имени Гагарина?

— Если бы были проблемы с аттестационным комитетом, то мы бы не смогли начать сезон. Мы исправили замечания и предоставили необходимую информацию комитету, соответственно, и получили аттестат на участие в сезоне 2021/22.

Что касается взаимопонимания с городом, то да, диалог есть. Но, конечно, хотелось бы, чтобы руководство региона было более заинтересовано в развитии профессионального футбола на Черниговщине.

И все же надеемся, что совместными усилиями нашего клуба, города и министерства спорта мы начнем реконструкцию стадиона имени Гагарина.

– Насколько правдива информация о финансовых проблемах клуба и задолженности перед футболистами?

– Данная информация не соответствует действительности. Игроки получают заработную плату согласно нашему графику.

– На сегодняшний день можно с уверенностью говорить о дальнейшем существовании клуба? Есть ли этому угрозы и откуда?

– Я бы даже такой вопрос не ставил. "Десна" – это гордость черниговского края, наш клуб прошел непростой путь в элиту украинского футбола и, конечно, на достигнутом мы останавливаться не собираемся. Впереди только новые победы, и уверен, мы привезем в Чернигов еврокубки.

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В статье: Десна (Чернигов) стадион имени Гагарина. Чернигов Владимир Левин
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Источник:
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Комментарии (10)
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Джан Мурадов (Придеснянськ)
17.08.2021 в 22:36
Якби у 2018 не зрізали металеві тримачі для дерев'яних сидінь, думаю на встановлення там індивідуальних треба було б млн. 5-7. А так роками будуть пиляти під 100 млн.
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0
0
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Цап-царап (Харків)
17.08.2021 в 21:36
"І все ж сподіваємося, що спільними зусиллями нашого клубу, міста і міністерства спорту ми розпочнемо реконструкцію стадіону імені Гагаріна." Осталось проработать нюансы схемы...
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0
-1
Джан Мурадов (Придеснянськ)
17.08.2021 в 21:45
Нічого вони не будуть робити. Бреше зіцпрєдсєдатель Фунт.
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0
0
avatar
simargl (Чернигов)
17.08.2021 в 22:18
До Ярославского и харьковских схем ему далеко))) это факт...!!!
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0
-1
Джан Мурадов (Придеснянськ)
17.08.2021 в 21:27
Атрошенко: на реконструкції трибуни багато не вкрадеш. Краще буду щороку стелити асфальт.
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0
-2
Tenma7 (Чернигов)
17.08.2021 в 21:34
А атрошенко при чем тут к гос стадиону. Правильнее сказать - Зеленский: на реконструкции трибуны много не украдешь. Лучше буду каждый год стелить асфальт по программе "внлике крадивництво"
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+2
-1
Джан Мурадов (Придеснянськ)
17.08.2021 в 21:44
Дійсно, не подумав. Але Атрон вже років 5 собі стадіон повертає. Ніяк не поверне.))
0
-1
Dimka26 (Чернигов)
17.08.2021 в 21:51
Если бы атрон хотел, он бы давно уже построил стадион с нуля, как это сделали в житомире.
+1
0
avatar
simargl (Чернигов)
17.08.2021 в 22:22
В кривом рогу реконструкция стадиона все деньги из спортивного бюджета страны отжала, не до Гагарина...
+1
-1
Dimka26 (Чернигов)
17.08.2021 в 21:49
Фонтанчики. И плиточку со своего цементного завода)
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+1
0


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