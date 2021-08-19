  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Карас: На действиях команды сказалась нехватка главного тренера, а не товарищеские игры
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Карас: На действиях команды сказалась нехватка главного тренера, а не товарищеские игры

Премьер-лига
(1 голосов)

Мирча Луческу присоединится к команде уже в ближайшие дни

Карас: На действиях команды сказалась нехватка главного тренера, а не товарищеские игры

Фото: ФК Динамо Киев

Новина українською

Ассистент главного тренера киевского "Динамо" Эмиль Карас после матча 4-го тура УПЛ с "Ингульцом" (1:1) посетовал на отсутствие Мирчи Луческу, который недавно перенес операцию.

- Команда проводит много товарищеских матчей в ходе сезона. Не сыграло ли это сегодня злую шутку?

- Мы не проводим много товарищеских игр, а сыграли всего лишь две. Нам нужны были эти два спарринга, тем более, они были запланированы давно. Больше на наших действиях сказалась нехватка главного тренера, чем товарищеские игры. Команда с Мистером и без него – это разные вещи. Чем больше времени его нет рядом с командой, тем больший отпечаток это оставляет в плане подготовки, в плане настроя.

Тренерский штаб пробовал донести до ребят все наставления Луческу. Забей мы второй гол или раньше забей первый, все сложилось бы иначе. Но после игры об этом говорить нет смысла. Случилось то, что случилось. Нужно проанализировать игру, сделать выводы и готовиться к следующему сопернику. Через три дня мы играем с лидером – "Десной". Нас снова ждет сложная игра, в которой нужно бороться за победу.

- Как здоровье Мирчи Луческу и сможем ли мы увидеть его в матче против "Десны"?

- Мы очень надеемся, что Мистер завтра-послезавтра закончит курс лечения и вернется к нам. К сожалению, сегодня мы преподнесли ему мало позитивных эмоций. Но у него огромный опыт и, думаю, он знает, как проходить через такие этапы.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Мирча Луческу Динамо (Киев) Ингулец (Петрово) Эмил Карас
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
ФК Динамо

Популярное сейчас

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 3000 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...