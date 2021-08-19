Карас: На действиях команды сказалась нехватка главного тренера, а не товарищеские игры

Ассистент главного тренера киевского "Динамо" Эмиль Карас после матча 4-го тура УПЛ с "Ингульцом" (1:1) посетовал на отсутствие Мирчи Луческу, который недавно перенес операцию.

- Команда проводит много товарищеских матчей в ходе сезона. Не сыграло ли это сегодня злую шутку?

- Мы не проводим много товарищеских игр, а сыграли всего лишь две. Нам нужны были эти два спарринга, тем более, они были запланированы давно. Больше на наших действиях сказалась нехватка главного тренера, чем товарищеские игры. Команда с Мистером и без него – это разные вещи. Чем больше времени его нет рядом с командой, тем больший отпечаток это оставляет в плане подготовки, в плане настроя.

Тренерский штаб пробовал донести до ребят все наставления Луческу. Забей мы второй гол или раньше забей первый, все сложилось бы иначе. Но после игры об этом говорить нет смысла. Случилось то, что случилось. Нужно проанализировать игру, сделать выводы и готовиться к следующему сопернику. Через три дня мы играем с лидером – "Десной". Нас снова ждет сложная игра, в которой нужно бороться за победу.

- Как здоровье Мирчи Луческу и сможем ли мы увидеть его в матче против "Десны"?

- Мы очень надеемся, что Мистер завтра-послезавтра закончит курс лечения и вернется к нам. К сожалению, сегодня мы преподнесли ему мало позитивных эмоций. Но у него огромный опыт и, думаю, он знает, как проходить через такие этапы.