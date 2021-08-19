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Палкин: Естественно, в Европе мы болеем за Динамо
Мир, дружба, жвачка
Генеральный директор "
- Представители "Динамо" публично сказали, что они поддерживали "Шахтер" в матче с "Монако".
– Игорь и Григорий Суркис подошли, поздравили. Игорь Михайлович сказал, что думали – приходить или нет, потому что фарт или не фарт тоже имеет свое место.
Я им сказал: "О чем вообще речь? Если вы здесь – нельзя было не прийти". Поблагодарил их за поддержку, они нас поздравили. Молодцы.
- Будете за них болеть?
– Естественно. В Европе мы за наших болеем. Потому что для нас важен рейтинг и очки. Если будем их терять, скоро растеряем все позиции в европейских турнирах. Для нас важно, чтобы украинские команды выступали на серьезном уровне.
- Вас беспокоит, что "Колос" и "Ворскла" вылетают на первой же стадии?
– Об этом же и речь. По большому счету нам это с "Динамо" все тянуть и ни в коем случае не упускать очки, которые мы потенциально можем заработать. Это печально, но это реалии нашего чемпионата. Нужно сделать все, чтобы таких моментов было как можно меньше.
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