Палкин: Естественно, в Европе мы болеем за Динамо

Генеральный директор " Шахтера " Сергей Палкин заявил о том, что будет болеть за "Динамо" в еврокубках.

- Представители "Динамо" публично сказали, что они поддерживали "Шахтер" в матче с "Монако".

– Игорь и Григорий Суркис подошли, поздравили. Игорь Михайлович сказал, что думали – приходить или нет, потому что фарт или не фарт тоже имеет свое место.

Я им сказал: "О чем вообще речь? Если вы здесь – нельзя было не прийти". Поблагодарил их за поддержку, они нас поздравили. Молодцы.

- Будете за них болеть?

– Естественно. В Европе мы за наших болеем. Потому что для нас важен рейтинг и очки. Если будем их терять, скоро растеряем все позиции в европейских турнирах. Для нас важно, чтобы украинские команды выступали на серьезном уровне.

- Вас беспокоит, что "Колос" и "Ворскла" вылетают на первой же стадии?

– Об этом же и речь. По большому счету нам это с "Динамо" все тянуть и ни в коем случае не упускать очки, которые мы потенциально можем заработать. Это печально, но это реалии нашего чемпионата. Нужно сделать все, чтобы таких моментов было как можно меньше.