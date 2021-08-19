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Не помог с Ингульцом. Игрок Динамо получил отдых от тренерского штаба

Премьер-лига
(1 голосов)

Рамирес не попал в заявку на матч 4-го тура УПЛ

Не помог с Ингульцом. Игрок Динамо получил отдых от тренерского штаба

Фото: ФК Динамо Киев

Новина українською

Венесуэльский нападающий "Динамо" Эрик Рамирес не попал в заявку на матч 4-го тура УПЛ против "Ингульца" (1:1).

22-летнему футболисту был предоставлен отдых. Об этом сообщает журналист телеканалов "Футбол/1/2/3" Николай Середич, который ссылается на ассистента Мирчи Луческу в "Динамо" Огнена Вукоевича.

Рамирес перешел в киевское "Динамо" в июле. На прошлой неделе он забил дебютный гол и выполнил ассист за киевлян в матче с "Минаем" (2:0).

Напомним, в это воскресенье, 22 августа состоится центральный матч тура, в котором "Динамо" примет черниговскую "Десну".

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В статье: Динамо (Киев) Ингулец (Петрово) Эрик Рамирес
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Источник:
ТК Футбол

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Комментарии (1)
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dabo28
19.08.2021 в 10:52
Бетс2К. к о м ( Ввести в Гугле ) - Вот на этом сайте я уже второй месяц в плюсе. Прогнозы (Бесплатные) у них просто супер и много разной информации.
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kravaserega (Kyiv)
19.08.2021 в 10:39
Так он и так почти не играет, от чего он устал??
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