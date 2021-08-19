Не помог с Ингульцом. Игрок Динамо получил отдых от тренерского штаба

Венесуэльский нападающий "Динамо" Эрик Рамирес не попал в заявку на матч 4-го тура УПЛ против "Ингульца" (1:1).

22-летнему футболисту был предоставлен отдых. Об этом сообщает журналист телеканалов "Футбол/1/2/3" Николай Середич, который ссылается на ассистента Мирчи Луческу в "Динамо" Огнена Вукоевича.

Рамирес перешел в киевское "Динамо" в июле. На прошлой неделе он забил дебютный гол и выполнил ассист за киевлян в матче с "Минаем" (2:0).

Напомним, в это воскресенье, 22 августа состоится центральный матч тура, в котором "Динамо" примет черниговскую "Десну".