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Первая осечка чемпиона. ФОТО репортаж с матча Ингулец - Динамо

Премьер-лига
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Лучшие кадры со стадиона имени Лобановского

Первая осечка чемпиона. ФОТО репортаж с матча Ингулец - Динамо

Олександр Приходько Автор UA-Футбол
Новина українською

Четвертый тур чемпионата Украины по футболу завершил поединок между "Ингульцом" и "Динамо", который, правда, состоялся в Киеве на стадионе имени Валерия Лобановского. Казалось, у действующего чемпиона и потенциального лидера нового сезона не будет проблем в противостоянии с командой, которая не набрала еще ни одного очка. Но не тут-то было. Как "Ингулец" завоевал ничью в противостоянии с "Динамо", смотрите в фоторепортаже Александра Приходько.

Фотогалерея

Первая осечка чемпиона. ФОТО репортаж с матча Ингулец - Динамо - фото 1Первая осечка чемпиона. ФОТО репортаж с матча Ингулец - Динамо - фото 2Первая осечка чемпиона. ФОТО репортаж с матча Ингулец - Динамо - фото 3Первая осечка чемпиона. ФОТО репортаж с матча Ингулец - Динамо - фото 4Первая осечка чемпиона. ФОТО репортаж с матча Ингулец - Динамо - фото 5Первая осечка чемпиона. ФОТО репортаж с матча Ингулец - Динамо - фото 6Первая осечка чемпиона. ФОТО репортаж с матча Ингулец - Динамо - фото 7Первая осечка чемпиона. ФОТО репортаж с матча Ингулец - Динамо - фото 8Первая осечка чемпиона. ФОТО репортаж с матча Ингулец - Динамо - фото 9Первая осечка чемпиона. ФОТО репортаж с матча Ингулец - Динамо - фото 10Первая осечка чемпиона. ФОТО репортаж с матча Ингулец - Динамо - фото 11Первая осечка чемпиона. ФОТО репортаж с матча Ингулец - Динамо - фото 12Первая осечка чемпиона. ФОТО репортаж с матча Ингулец - Динамо - фото 13Первая осечка чемпиона. ФОТО репортаж с матча Ингулец - Динамо - фото 14Первая осечка чемпиона. ФОТО репортаж с матча Ингулец - Динамо - фото 15Первая осечка чемпиона. ФОТО репортаж с матча Ингулец - Динамо - фото 16Первая осечка чемпиона. ФОТО репортаж с матча Ингулец - Динамо - фото 17Первая осечка чемпиона. ФОТО репортаж с матча Ингулец - Динамо - фото 18Первая осечка чемпиона. ФОТО репортаж с матча Ингулец - Динамо - фото 19Первая осечка чемпиона. ФОТО репортаж с матча Ингулец - Динамо - фото 20Первая осечка чемпиона. ФОТО репортаж с матча Ингулец - Динамо - фото 21Первая осечка чемпиона. ФОТО репортаж с матча Ингулец - Динамо - фото 22Первая осечка чемпиона. ФОТО репортаж с матча Ингулец - Динамо - фото 23Первая осечка чемпиона. ФОТО репортаж с матча Ингулец - Динамо - фото 24Первая осечка чемпиона. ФОТО репортаж с матча Ингулец - Динамо - фото 25Первая осечка чемпиона. ФОТО репортаж с матча Ингулец - Динамо - фото 26Первая осечка чемпиона. ФОТО репортаж с матча Ингулец - Динамо - фото 27Первая осечка чемпиона. ФОТО репортаж с матча Ингулец - Динамо - фото 28Первая осечка чемпиона. ФОТО репортаж с матча Ингулец - Динамо - фото 29Первая осечка чемпиона. ФОТО репортаж с матча Ингулец - Динамо - фото 30Первая осечка чемпиона. ФОТО репортаж с матча Ингулец - Динамо - фото 31Первая осечка чемпиона. ФОТО репортаж с матча Ингулец - Динамо - фото 32Первая осечка чемпиона. ФОТО репортаж с матча Ингулец - Динамо - фото 33Первая осечка чемпиона. ФОТО репортаж с матча Ингулец - Динамо - фото 34Первая осечка чемпиона. ФОТО репортаж с матча Ингулец - Динамо - фото 35Первая осечка чемпиона. ФОТО репортаж с матча Ингулец - Динамо - фото 36Первая осечка чемпиона. ФОТО репортаж с матча Ингулец - Динамо - фото 37Первая осечка чемпиона. ФОТО репортаж с матча Ингулец - Динамо - фото 38

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В статье: Динамо (Киев) фото Ингулец (Петрово)
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