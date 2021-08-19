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Первая осечка чемпиона. ФОТО репортаж с матча Ингулец - Динамо
Лучшие кадры со стадиона имени Лобановского
Четвертый тур чемпионата Украины по футболу завершил поединок между "Ингульцом" и "Динамо", который, правда, состоялся в Киеве на стадионе имени Валерия Лобановского. Казалось, у действующего чемпиона и потенциального лидера нового сезона не будет проблем в противостоянии с командой, которая не набрала еще ни одного очка. Но не тут-то было. Как "Ингулец" завоевал ничью в противостоянии с "Динамо", смотрите в фоторепортаже Александра Приходько.
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