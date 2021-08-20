УПЛ. Ворскла - Металлист 1925 2:0. Полтавская тики-така дает результат

Между "Ворсклой" и "Металлистом 1925" вовсе не пропасть в классе, но матч выдался классически односторонним: полтавчане действовали первым номером, харьковчане концентрировались на оборонной игре.

"Ворскла" много держала мяч и использовала еще больше коротких и средних передач. Каждую атаку хозяева готовили подолгу, ища свободные зоны. Пас вправо – пас влево, подача, навес. И всем этим руководил Юрий Максимов, который сегодня был не флегматиком, а азартным тренером, которому не нравилось, как его подопечные воплощают идеи в жизнь.

Пришлось немного поработать и с составом, ведь Давид Пуцлин не мог сыграть с первых минут. Это нарушило привычные для Полтавы стабильность и однообразие стартового протокола. У "Металлиста 1925" бросается в глаза наличие в составе Дмитренко – при отсутствии Пономаря на позиции нападающего Валерий Кривенцов использует различные варианты. И именно Дмитренко, что интересно, мог забить в первом тайме: прошла контратака, он боролся за мяч, но проиграл. Затем едва не пробил со стандарта. Активность Дмитренко – хорошо для "Металлиста 1925"; пассивность других игроков в атаке – плохо.

Полтавская "тики-така" до поры до времени никаких дивидендов не приносила. Несколько попыток вывести Степанюка на ударную позицию завершились ничем. Было остро, когда Тилль с левого фланга выполнил длинную передачу на правый край штрафной площадки соперника на Пердуту, Игорь сбросил на Степанюка, но Руслан не сгруппировался для акцентированного удара. Но другая атака подобного рода таки дала результат: Кане отпасовал на Скляра, тот головой сбросил на ногу Чеснакову, а Владимир удачно пробил низом.

"Ворскла" закономерно вышла вперед, но сразу после выхода из раздевалки на второй тайм оказалась под холодным душем. "Металлист 1925" пошел в атаку и заработал пенальти, когда Челядин рукой прервал прострел Дмитренко. Было бы 1:1, если бы Ризнык не сделал сейв ногами против удара Батюшина.

"Не забиваешь ты"... Старое правило сыграло против "Металлиста 1925". Вместо равновесия в счете, харьковчане получили 0:2 из-за автогола. Ризнык передачей из своих владений нашел Скляра, тот продвинулся по флангу и выполнил прострел в площадь ворот. Евгений Ткачук, который в целом провел добротный поединок, случайно срезал мяч в собственные ворота.

"Ворскла" действовала без суеты. Позволяла сопернику владеть мячом и даже бить по воротам. Но ни Дмитренко, ни Фабиньо, ни Савин, ни Западня (своим прострелом) Ризныка не удивили. Напротив, дело могло дойти до разгрома, если бы Кане пробил мимо вратаря после отличного навеса Пердуты с левого фланга. Или если бы Вакула попал сильным ударом с острого угла.

Немного усилил игру харьковчан Ременюк, но не настолько, чтобы изменить ход матча. Не сработало и падения Савина в штрафной, хотя и желтую за симуляцию Антон, наверное, не заслуживал. "Ворскла" постоянно держала соперника на расстоянии и логично довела дело до победы. Не сравнить с тем, что было против "Вереса" неделю назад. Полтавчане сильно зависят от настроения, и сегодня это настроение было таким, как надо.

А "Металлист 1925" провел, наверное, свой худший матч с начала сезона. Бывает.

Полтава. Стадион "Ворскла" им. Бутовского

Главный арбитр: Виктор Копиевский (Кропивницкий)

Ассистенты: Дмитрий Запороженко (Запорожская область), Денис Романов (Днепр)

"Ворскла" - "Металлист 1925" 2:0

Голы: Владимир Чеснаков 41, Евгений Ткачук 55 (авт.)

"Ворскла": Дмитрий Ризнык, Игорь Пердута, Наджиб Якубу (Богдан Кушниренко 90), Александр Скляр (Владислав Вакула 72), Оливье Тилль (Иван Нестеренко 88), Руслан Степанюк, Йоонас Тамм, Владимир Чеснаков, Артем Челядин, Ибрахим Кане (Иван Пешич 90), Валерий Бондаренко (Сергей Яворский 90)

"Металлист 1925": Денис Сидоренко, Виталий Ермаков, Юрий Батюшин (Максим Задерака 64), Артур Западня (Сергей Ченбай 83), Евгений Протасов (Антон Савин 70), Владислав Дмитренко (Андрей Ременюк 64), Михаил Шершень, Артем Габелок (Дмитрий Кравченко 83), Евгений Ткачук, Фабиньо, Дмитрий Крыськив

Предупреждения: Игорь Пердута 35, Наджиб Якубу 72, Руслан Степанюк 82 - Фабиньо 66, Андрей Ременюк 83, Антон Савин 87

Нереализованный пенальти: Юрий Батюшин 47