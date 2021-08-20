  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. УПЛ. Ворскла - Металлист 1925 2:0. Полтавская тики-така дает результат
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

УПЛ. Ворскла - Металлист 1925 2:0. Полтавская тики-така дает результат

Премьер-лига
Обновлено
(3 голосов)

Харьковчане не удивили

УПЛ. Ворскла - Металлист 1925 2:0. Полтавская тики-така дает результат

Фото - УПЛ / Автор невідомий

Ігор Семйон Автор UA-Футбол
Новина українською

Между "Ворсклой" и "Металлистом 1925" вовсе не пропасть в классе, но матч выдался классически односторонним: полтавчане действовали первым номером, харьковчане концентрировались на оборонной игре.

"Ворскла" много держала мяч и использовала еще больше коротких и средних передач. Каждую атаку хозяева готовили подолгу, ища свободные зоны. Пас вправо – пас влево, подача, навес. И всем этим руководил Юрий Максимов, который сегодня был не флегматиком, а азартным тренером, которому не нравилось, как его подопечные воплощают идеи в жизнь.

Пришлось немного поработать и с составом, ведь Давид Пуцлин не мог сыграть с первых минут. Это нарушило привычные для Полтавы стабильность и однообразие стартового протокола. У "Металлиста 1925" бросается в глаза наличие в составе Дмитренко – при отсутствии Пономаря на позиции нападающего Валерий Кривенцов использует различные варианты. И именно Дмитренко, что интересно, мог забить в первом тайме: прошла контратака, он боролся за мяч, но проиграл. Затем едва не пробил со стандарта. Активность Дмитренко – хорошо для "Металлиста 1925"; пассивность других игроков в атаке – плохо.

Полтавская "тики-така" до поры до времени никаких дивидендов не приносила. Несколько попыток вывести Степанюка на ударную позицию завершились ничем. Было остро, когда Тилль с левого фланга выполнил длинную передачу на правый край штрафной площадки соперника на Пердуту, Игорь сбросил на Степанюка, но Руслан не сгруппировался для акцентированного удара. Но другая атака подобного рода таки дала результат: Кане отпасовал на Скляра, тот головой сбросил на ногу Чеснакову, а Владимир удачно пробил низом.

"Ворскла" закономерно вышла вперед, но сразу после выхода из раздевалки на второй тайм оказалась под холодным душем. "Металлист 1925" пошел в атаку и заработал пенальти, когда Челядин рукой прервал прострел Дмитренко. Было бы 1:1, если бы Ризнык не сделал сейв ногами против удара Батюшина.

"Не забиваешь ты"... Старое правило сыграло против "Металлиста 1925". Вместо равновесия в счете, харьковчане получили 0:2 из-за автогола. Ризнык передачей из своих владений нашел Скляра, тот продвинулся по флангу и выполнил прострел в площадь ворот. Евгений Ткачук, который в целом провел добротный поединок, случайно срезал мяч в собственные ворота.

"Ворскла" действовала без суеты. Позволяла сопернику владеть мячом и даже бить по воротам. Но ни Дмитренко, ни Фабиньо, ни Савин, ни Западня (своим прострелом) Ризныка не удивили. Напротив, дело могло дойти до разгрома, если бы Кане пробил мимо вратаря после отличного навеса Пердуты с левого фланга. Или если бы Вакула попал сильным ударом с острого угла.

Немного усилил игру харьковчан Ременюк, но не настолько, чтобы изменить ход матча. Не сработало и падения Савина в штрафной, хотя и желтую за симуляцию Антон, наверное, не заслуживал. "Ворскла" постоянно держала соперника на расстоянии и логично довела дело до победы. Не сравнить с тем, что было против "Вереса" неделю назад. Полтавчане сильно зависят от настроения, и сегодня это настроение было таким, как надо.

А "Металлист 1925" провел, наверное, свой худший матч с начала сезона. Бывает.

Полтава. Стадион "Ворскла" им. Бутовского
Главный арбитр: Виктор Копиевский (Кропивницкий)
Ассистенты: Дмитрий Запороженко (Запорожская область), Денис Романов (Днепр)
"Ворскла" - "Металлист 1925" 2:0
Голы: Владимир Чеснаков 41, Евгений Ткачук 55 (авт.)

"Ворскла": Дмитрий Ризнык, Игорь Пердута, Наджиб Якубу (Богдан Кушниренко 90), Александр Скляр (Владислав Вакула 72), Оливье Тилль (Иван Нестеренко 88), Руслан Степанюк, Йоонас Тамм, Владимир Чеснаков, Артем Челядин, Ибрахим Кане (Иван Пешич 90), Валерий Бондаренко (Сергей Яворский 90)

"Металлист 1925": Денис Сидоренко, Виталий Ермаков, Юрий Батюшин (Максим Задерака 64), Артур Западня (Сергей Ченбай 83), Евгений Протасов (Антон Савин 70), Владислав Дмитренко (Андрей Ременюк 64), Михаил Шершень, Артем Габелок (Дмитрий Кравченко 83), Евгений Ткачук, Фабиньо, Дмитрий Крыськив

Предупреждения: Игорь Пердута 35, Наджиб Якубу 72, Руслан Степанюк 82 - Фабиньо 66, Андрей Ременюк 83, Антон Савин 87
Нереализованный пенальти: Юрий Батюшин 47

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Ворскла (Полтава) Металлист 1925 (Харьков)
Оцените этот материал:
(3 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (19)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
avatar
Spokoyno (Київ)
20.08.2021 в 23:20
От блін і тут СуВсеКу! Не "стимулював" би Ворсклу, суддів та траву проти Металіста гості б виграли з розгромним рахунком
Ответить
0
0
avatar
Spokoyno (Київ)
20.08.2021 в 23:27
Цікаво скільки братки відвалили Ткачуку, щоб він М25 добив
Ответить
0
0
Болельщик39 (Харьков)
20.08.2021 в 22:22
Плохо, что микрофон стоял возле Максимова и телезрители были вынуждены слушать, как он комментирует каждое решение судьи. Даже дети в ДЮСШ знают, что всегда кажется, что судья несправедлив именно к ним, это классическая психология. Ну, а взрослый человек, тренер, мог бы и контролировать себя.
Ответить
+2
0
bombard (Харьков)
20.08.2021 в 22:22
Олигархическая команда победила народную, но дело не в этом. Дело в том, что харьковчан сильно хвалили после матча с грандом - ШД. На подсознании игроки, видимо, решили, что при таком хорошем уровне их игры Ворсклу уж точно можно одолеть. Результат на табло и впечатление осталось такое, что полтавчане могли еще добавить оборотов, если бы нужно было.
Ответить
0
0
dp_dp (Ukraine)
20.08.2021 в 22:45
Что такое народная команда? М1925, как я понимаю, финансируется бизнесом помельче, но тем не менее. Если народная команда-это команда, которая финансируется в основном за счет поступлений от болельщиков и смежных источников (реклама, тв, трансферы) - то такие команды играют в низших лигах, забудьте об этом в Украине. И с чего бы вдруг после ШД у игроков могли появится настроения о том, что они могут одолеть ВП в Полтаве? Не, ну после того, как выиграл университетские соревнования по бегу можно конечно подумать что тут же автоматически тебя ждет успех на мировой олипмиаде, только тот кто так думает-полный идиот:)
Ответить
+1
-2
bombard (Харьков)
20.08.2021 в 23:01
По умолчанию считается, что если бизнес не олигархический, то он как бы народный, и таки да - болельщики, кто желает, перечисляют деньги на счет клуба. Относительно психологии, то она одна что в низших, что в высших лигах - общечеловеческая. Поэтому захваливание не по делу запросто могло завысить самооценку игроков на подсознательном уровне. Кстати, этим приемом пользуются тренеры соперников перед международными встречами: обычно хвалят соперника "во все лопатки", не замечали?
0
-1
Dimoncho (Kharkiv)
20.08.2021 в 23:04
Так М1925 как раз и финансируется с рекламы, ТВ и болельщиков
0
0
Мироненко (Полтава)
20.08.2021 в 22:12
Гра Ворскли була практично безпомилковою. Заслужена перемога. Сподобалась вся команда, виокремити когось нема сенсу.
Ответить
+1
0
аалекс ( Крым)
20.08.2021 в 21:44
Полтавчан с заслуженной победой. Металлист в этом матче не был похож на себя, по крайней мере в предыдущих играх они выглядели намного увереннее.
Ответить
+1
0
Dimka26 (Чернигов)
20.08.2021 в 21:39
1925 надо срочно переименовываться. с такой игрой в следующем сезоне на них никто ходить не будет.
Ответить
+2
-2
avatar
c99baf (Харьков)
20.08.2021 в 21:37
От слабак,пенальти и тот не мог забить. Зато в свои ворота-красавец.Теперь "получат" от ДД-1...
Ответить
+1
-2
vgolovan (полтава)
20.08.2021 в 21:28
Полтавская тики-така дает результат - уважаемый автор что значит твое дебильное тики=така
Ответить
0
-3
avatar
Крестоносец (Полтава)
20.08.2021 в 21:29
«Тікі-така» — назва одного зі стилів гри у футбол, що ґрунтується на володінні ініціативою та м'ячем упродовж порівняно тривалого часу гри.
Ответить
+4
0
avatar
Крестоносец (Полтава)
20.08.2021 в 21:25
Молодці, зіграли зібрано і заслужено перемогли. Шкода що Степанюк мовчить вже другий матч і найдорожчий гравець Есеола має незрозумілий статус в команді...
Ответить
0
0
avatar
Kolibri (Киев. Новая Англия.)
20.08.2021 в 21:25
В следующем году опять будут представлять Украину на евроарене!
Ответить
+4
0
Dimka26 (Чернигов)
20.08.2021 в 21:35
и хотелось бы чтобы успешнее чем в этом году.
Ответить
0
0
Stihl Kindermann (Gonduras)
20.08.2021 в 21:39
Да,и точно также,а потом скажут ну в следующий раз лучше сыграем.
Ответить
+2
0
TIRAN (Донецк (Украина!))
20.08.2021 в 22:35
но уже после андорры
+1
0
football_soccer (Украина)
20.08.2021 в 22:38
"будут подставлять" - так точнее
Ответить
+1
0


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 3000 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...