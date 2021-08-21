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Сразу пять игроков основы Шахтера не вошли в заявку на игру против Черноморца

Премьер-лига
Обновлено
(1 голосов)

Недооценка соперника?

Сразу пять игроков основы Шахтера не вошли в заявку на игру против Черноморца

Фото: ФК Шахтер Донецк

Новина українською

Донецкий "Шахтер" проведет следующую игру в рамках чемпионата Украины против "Черноморца" в Одессе. Главный тренер "горняков" Роберто Де Дзерби дал отдых сразу для пятерых футболистов основной обоймы команды. На игру не вылетели: Трубин, Марлон, Майкон, Педриньо и Коноплянка.

Вратари: Шевченко, Пузанков, Пятов

Защитники: Додо, Витао, Кривцов, Матвиенко, Конопля, Исмаили, Корниенко

Полузащитники: Степаненко, Антонио, Марлос, Тете, Бондаренко, Соломон, Мудрик, Патрик, Судаков

Нападающие: Дентиньо, Траоре, Сикан

Напомним, что стартовый свисток матча "Черноморец" - "Шахтер" запланирован на сегодня на 19:30.

Следующий поединок после встречи против "моряков" "горняки" проведут в квалификации Лиги Чемпионов против "Монако" в следующую среду, 25 августа, в 22:00.

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В статье: Евгений Коноплянка Шахтер (Донецк) Черноморец (Одесса) Марлон Педриньо Маркос Антонио Анатолий Трубин
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Комментарии (10)
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Olegyurchak (Хмельницький )
21.08.2021 в 12:57
Там с тем Черноморцем пофиг кого выпускать. Всё равно выиграют. На кону главные деньги команды в сезоне --- ЛЧ.
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0
0
dabo33
21.08.2021 в 12:55
Бетс2К. к о м ( Ввести в Гугле ) - Вот на этом сайте я уже второй месяц в плюсе. Прогнозы (Бесплатные) у них просто супер и много разной информации.
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0
0
kravaserega (Kyiv)
21.08.2021 в 12:54
Чи не основные игроки, вообще ничего не потеряли, от слова совсем
Ответить
+1
0
аалекс ( Крым)
21.08.2021 в 12:54
Какой ЧУ, если Лига чемпионов на кону. Ну а с Коноплянкой непонятно, как раз ему шанс был бы побегать .
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0
0
Golfik25 (Киев)
21.08.2021 в 12:27
Может имелось ввиду, основной игрок полировки лавки запасных.
Ответить
+3
0
DONCHANYN (ДОНЕЦК)
21.08.2021 в 12:36
Расскажи это Кулачу и Шкурину. Лучший бомбардир прошлого ЧУ глухо засел на лавке. Нахера брали?
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+2
0
Arni-86 (Одесса)
21.08.2021 в 12:13
А с каких пор Коноплянка игрок основной обоймы ?
Ответить
+3
0
Golfik25 (Киев)
21.08.2021 в 12:28
Может имелось ввиду, основной игрок полировки лавки запасных.
Ответить
+3
0
Arni-86 (Одесса)
21.08.2021 в 12:30
тогда все верно)
+2
0
avatar
СТОП крот (Киев)
21.08.2021 в 12:13
Надеюсь Черноморец накажет даунбасскую помойку
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+3
-3


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