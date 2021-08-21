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Сразу пять игроков основы Шахтера не вошли в заявку на игру против Черноморца
Недооценка соперника?
Фото: ФК Шахтер Донецк
Донецкий "Шахтер" проведет следующую игру в рамках чемпионата Украины против "Черноморца" в Одессе. Главный тренер "горняков" Роберто Де Дзерби дал отдых сразу для пятерых футболистов основной обоймы команды. На игру не вылетели: Трубин, Марлон, Майкон, Педриньо и Коноплянка.
Вратари: Шевченко, Пузанков, Пятов
Защитники: Додо, Витао, Кривцов, Матвиенко, Конопля, Исмаили, Корниенко
Полузащитники: Степаненко, Антонио, Марлос, Тете, Бондаренко, Соломон, Мудрик, Патрик, Судаков
Нападающие: Дентиньо, Траоре, Сикан
Напомним, что стартовый свисток матча "Черноморец" - "Шахтер" запланирован на сегодня на 19:30.
Следующий поединок после встречи против "моряков" "горняки" проведут в квалификации Лиги Чемпионов против "Монако" в следующую среду, 25 августа, в 22:00.
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