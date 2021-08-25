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Тренер Миная: Глупые ошибки сзади привели к поражению от Вереса
Николай Цымбал подвел итоги результата матча 5-го тура УПЛ
Фото: UA-Футбол /Автор - Олександр Приходько
Ассистент главного тренера "Миная" Николай Цымбал прокомментировал поражение от ровенского "Вереса" (0:1) в матче 5-го тура УПЛ.
"Наша цель была действовать активно с первых минут, прессинговать. Не хватило игровой дисциплины, агрессии впереди. Реализация и глупые ошибки сзади привели к поражению", - сказал Цымбал.
Отметим, что после пяти туров "Минай" занимает 11-е место в турнирной таблице УПЛ.
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Источник:ТК Футбол
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