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Тренер Миная: Глупые ошибки сзади привели к поражению от Вереса

Премьер-лига
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Николай Цымбал подвел итоги результата матча 5-го тура УПЛ

Тренер Миная: Глупые ошибки сзади привели к поражению от Вереса

Фото: UA-Футбол /Автор - Олександр Приходько

Новина українською

Ассистент главного тренера "Миная" Николай Цымбал прокомментировал поражение от ровенского "Вереса" (0:1) в матче 5-го тура УПЛ.

"Наша цель была действовать активно с первых минут, прессинговать. Не хватило игровой дисциплины, агрессии впереди. Реализация и глупые ошибки сзади привели к поражению", - сказал Цымбал.

Отметим, что после пяти туров "Минай" занимает 11-е место в турнирной таблице УПЛ.

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В статье: Верес (Ровно) ФК Минай Николай Цымбал
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Источник:
ТК Футбол

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