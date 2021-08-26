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Ворскла определилась с ценой на Ризныка - СМИ

Премьер-лига
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(1 голосов)

22-летним голкипером интересуется "Шахтер"

Ворскла определилась с ценой на Ризныка - СМИ

Фото: FootBoom / Автор - Денис Руденко

Новина українською

Как ранее сообщалось, донецкий "Шахтер" вернулся к переговорам с "Ворсклой" по трансферу голкипера Дмитрия Ризныка.

"Горняки" уже сделали предложение по вратарю в размере 3 миллиона евро. Однако, руководство полтавского клуба хочет выручить за 22-летнего футболиста 5 миллионов евро. Об этом сообщает ведущий ТаТоТаке Михаил Спиваковский.

Контракт Ризныка с "Ворсклой" рассчитан до июня 2024 года. Портал Transfermarket оценивает футболиста в 1 миллион евро.

В нынешнем сезоне Дмитрий во всех турнирах провел 7 матчей, пропустил 9 мячей и дважды отстоял на ноль.

Добавим, что журналист ТК Футбол Игорь Бурбас в своем Twitter сообщает, что "горняки" не делали предложений "Ворскле" по трансферу голкипера Ризныка. Эту информацию подтвердил журналисту генеральный директор "Шахтера" Сергей Палкин.

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В статье: Ворскла (Полтава) Шахтер (Донецк) Дмитрий Ризнык
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Источник:
ТаТоТаке

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Комментарии (8)
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MaximSK (Киев)
26.08.2021 в 14:47
Вряд ли они купят его за такую цену, Пятов будет играть в ЛЧ, а под ним Шевченко.
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+1
0
Dortmund 09 (Киев)
26.08.2021 в 14:13
Это для Шахтера цена 5 млн. Хотят заработать. Шахтер тоже своих украинских игроков задорого торгует для клубов УПЛ. Тут просто симметричный ответ скорей всего.
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0
0
Запорізьке Торпедо (zp)
26.08.2021 в 13:48
Копалкин отнекивается, а потом трах-бах - контракт подписан
Ответить
0
0
дЫркофан
26.08.2021 в 13:54
пусть твоё динамо купит?или кишка тонка
Ответить
0
0
avatar
djeff2015 (Запорожье)
26.08.2021 в 13:25
а чего на 10...20.... ну или 6...? чем обусловлен именно эта цена?
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+2
-1
Vantala (Kharkiv)
26.08.2021 в 13:51
Чтобы не продавать, хотя якобы "мы были не против", но при этом и не сильно людей насмешить.
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0
-2
avatar
Romerik (YNWA)
26.08.2021 в 13:55
Так суть в том, что потом они его не продадут, так как выздоровеет Турбин. Или продадут в условный кайсериспор за 1.5 ляма. Просто у кого-то внутри барыга проснулся, и пытается нажиться на травме человека.
+2
0
Dimka26 (Чернигов)
26.08.2021 в 14:14
а зачем Ворскле дешево продавать своего таланта? Тем более он молод, 22 года. Продать еще всегда успеют.
0
0


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