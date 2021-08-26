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Ворскла определилась с ценой на Ризныка - СМИ
22-летним голкипером интересуется "Шахтер"
Фото: FootBoom / Автор - Денис Руденко
Как ранее сообщалось, донецкий "Шахтер" вернулся к переговорам с "Ворсклой" по трансферу голкипера Дмитрия Ризныка.
"Горняки" уже сделали предложение по вратарю в размере 3 миллиона евро. Однако, руководство полтавского клуба хочет выручить за 22-летнего футболиста 5 миллионов евро. Об этом сообщает ведущий ТаТоТаке Михаил Спиваковский.
Контракт Ризныка с "Ворсклой" рассчитан до июня 2024 года. Портал Transfermarket оценивает футболиста в 1 миллион евро.
В нынешнем сезоне Дмитрий во всех турнирах провел 7 матчей, пропустил 9 мячей и дважды отстоял на ноль.
Добавим, что журналист ТК Футбол Игорь Бурбас в своем Twitter сообщает, что "горняки" не делали предложений "Ворскле" по трансферу голкипера Ризныка. Эту информацию подтвердил журналисту генеральный директор "Шахтера" Сергей Палкин.
Різника у Шахтарі не буде. Цього літа так точно. Клуб не робив спроб його придбати. Чутки про нещодавні перемовини з Ворсклою безпідставні. Це мені особисто підтвердив гендиректор гірників Сергій Палкін.— Igor Burbas (@iburbas) August 26, 2021
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