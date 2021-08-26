Ворскла определилась с ценой на Ризныка - СМИ

Как ранее сообщалось, донецкий "Шахтер" вернулся к переговорам с "Ворсклой" по трансферу голкипера Дмитрия Ризныка.

"Горняки" уже сделали предложение по вратарю в размере 3 миллиона евро. Однако, руководство полтавского клуба хочет выручить за 22-летнего футболиста 5 миллионов евро. Об этом сообщает ведущий ТаТоТаке Михаил Спиваковский.

Контракт Ризныка с "Ворсклой" рассчитан до июня 2024 года. Портал Transfermarket оценивает футболиста в 1 миллион евро.

В нынешнем сезоне Дмитрий во всех турнирах провел 7 матчей, пропустил 9 мячей и дважды отстоял на ноль.

Добавим, что журналист ТК Футбол Игорь Бурбас в своем Twitter сообщает, что "горняки" не делали предложений "Ворскле" по трансферу голкипера Ризныка. Эту информацию подтвердил журналисту генеральный директор "Шахтера" Сергей Палкин.