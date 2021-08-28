Динамо - Колос 7:0. Это коваливцы такие слабые, или киевляне сильные?

Год назад "Динамо" проиграло "Колосу" и едва не потеряло путевку в групповой этап Лиги Чемпионов. Уже зимой коваливцы дали бой и добыли ничью на стадионе имени Лобановского, а ранней весной лишь в серии пенальти уступили в Кубке. "Колос" создал репутацию крепкой, неуступчивой команды, с которой непросто играть любому сопернику.

Но на этот раз что-то совершенно пошло не так. Прорыв в дебюте встречи Диего Сантоса по левому флангу свидетельствовал о том, что Руслан Костышин стремится играть на равных с фаворитом. Вот только он не учел, что уже на пятой минуте Кирилл Петров сделает роковую ошибку, а Карлос Де Пена уверенно ею воспользуется. Уругваец обработал мяч и, не обращая внимание на Золотова, пробил по диагонали под дальнюю штангу.

Пропустить уже на шестой минуте в игре против "Динамо" - это нехорошо, а когда второй влетает уже на 9-й - это настоящая катастрофа. Опять крайне неубедительная игра защиты коваливцев, пас Цыганкова в штрафную на Шкурина, который заменил Гармаша на острие атаки, белорус оттесняет корпусом защитника и сбрасывает на Шапаренко. Николай не имел права промахнуться. Дальше было сплошное избиения, хотя "Динамо" периодически и сбавляло обороты. Но как только возникала возможность, киевляне летели в атаку на всех парах. Показательным был эпизод на 33-й, когда коваливцы подали угловой, бело-синие отбились и выбежали впятером на трех защитников соперников. Воплотить эпизод в гол помешал неточный пас от Де Пены.

Когда Кендзера забил третий мяч после подачи углового, стало понятно, что разгром будет большой. Не помогла и двойная замена от Костышина, который снял обоих опорников - Задою и Милько - и выпустил Богданова и Нгамба. "Колос" пытался сохранить лицо, но попытка атаковать завершилась очередной контратакой "Динамо", которую эффектно завершил Буяльский. Виталий после паса Цыганкова вышел на свидание с голкипером и его перебросил.

Еще в первом тайме счет стал совсем неприличным. Де Пена воспользовался вторым подарком от соперника - на этот раз, правда, ошибся Черноморец, который непонятно как хотел выполнить перевод на противоположный фланг. Карлос забил почти такой же гол, как первый. А потом уругваец исполнил прострел на дальнюю штангу, который замкнул Цыганков. 6:0 после первого тайма!

В следующих 45 минут "Динамо" могло бы попытаться побить собственный рекорд - самой крупной победой остается 9:0 над "Ильичевцем" в 2010-м. Но заставить себя действовать так же эффективно очень трудно. Хотя Луческу старался не сбавлять темпа и бросил в игру Вербича, Леднева, Шепелева и Рамиреса - футболистов, которым есть что доказывать. Однако седьмой гол забили не они, а Цыганков, которому ассистировал Миколенко.

Хотя моментов у киевлян было достаточно, чтобы перевыполнить план. Просто не все залетало, как в первом тайме. "Колос", насколько это возможно, пытался забить гол престижа. Коваливке ходили в атаку значительными силами, могли отличиться Нуриев, Данфа или Богданов, но это был не их день. "Колос" таки ухудшил свой антирекорд - "Шахтеру" в 2019-м коваливцы проигрывали со счетом 0:6.

Конечно, такие матчи бывают, когда у одной команды получается абсолютно все, а у другой - абсолютно ничего. Но "Динамо" действительно играла качественно - быстро, интенсивно, разнообразно, организованно. Хватит ли этого в матчах Лиги Чемпионов против "Баварии", "Барселоны" и "Бенфики"? Узнаем через три недели.

Украинская Премьер-лига. 6-й тур

28 августа. Киев. НСК "Олимпийский"

"Динамо" - "Колос" 7:0

Голы: Где Пена 6, Шапаренко 9, Кендзера 25 Буяльский 34, де Пена 39, Цыганков 45, Цыганков 67

"Динамо": Бойко - Кендзера (Караваев 61), Забарный, Шабанов, Миколенко - Сидорчук (Шепелев 62), Шапаренко - Цыганков, Буяльский (Леднев 69), де Пена (Вербич 61) - Шкурин (Рамирес 46)

Тренер: Мирча Луческу

"Колос": Маханьков - Золотов, Павловец, Петров, Черноморец - Задоя (Нгамба 30), Милько (Богданов 30) - Чурко (Данфи 46), Костышин (Нуриев 46), Диего Сантос - Ситчинава (Лысенко 64)

Тренер: Денис Костышин

Арбитр: Александр Омельченко

Арбитр VAR: Игорь Пасхал

Предупреждение: Сидорчук 31 Шапаренко 79 - Диего Сантос 5