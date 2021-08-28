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Динамо - Колос 7:0. Это коваливцы такие слабые, или киевляне сильные?

Премьер-лига
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(3 голосов)

Бело-синие не стали переписывать рекорд результативности

Динамо - Колос 7:0. Это коваливцы такие слабые, или киевляне сильные?

фото - Олександр Приходько

Александр Сапожников Автор UA-Футбол
Новина українською

Год назад "Динамо" проиграло "Колосу" и едва не потеряло путевку в групповой этап Лиги Чемпионов. Уже зимой коваливцы дали бой и добыли ничью на стадионе имени Лобановского, а ранней весной лишь в серии пенальти уступили в Кубке. "Колос" создал репутацию крепкой, неуступчивой команды, с которой непросто играть любому сопернику.

Но на этот раз что-то совершенно пошло не так. Прорыв в дебюте встречи Диего Сантоса по левому флангу свидетельствовал о том, что Руслан Костышин стремится играть на равных с фаворитом. Вот только он не учел, что уже на пятой минуте Кирилл Петров сделает роковую ошибку, а Карлос Де Пена уверенно ею воспользуется. Уругваец обработал мяч и, не обращая внимание на Золотова, пробил по диагонали под дальнюю штангу.

Пропустить уже на шестой минуте в игре против "Динамо" - это нехорошо, а когда второй влетает уже на 9-й - это настоящая катастрофа. Опять крайне неубедительная игра защиты коваливцев, пас Цыганкова в штрафную на Шкурина, который заменил Гармаша на острие атаки, белорус оттесняет корпусом защитника и сбрасывает на Шапаренко. Николай не имел права промахнуться. Дальше было сплошное избиения, хотя "Динамо" периодически и сбавляло обороты. Но как только возникала возможность, киевляне летели в атаку на всех парах. Показательным был эпизод на 33-й, когда коваливцы подали угловой, бело-синие отбились и выбежали впятером на трех защитников соперников. Воплотить эпизод в гол помешал неточный пас от Де Пены.

Когда Кендзера забил третий мяч после подачи углового, стало понятно, что разгром будет большой. Не помогла и двойная замена от Костышина, который снял обоих опорников - Задою и Милько - и выпустил Богданова и Нгамба. "Колос" пытался сохранить лицо, но попытка атаковать завершилась очередной контратакой "Динамо", которую эффектно завершил Буяльский. Виталий после паса Цыганкова вышел на свидание с голкипером и его перебросил.

Еще в первом тайме счет стал совсем неприличным. Де Пена воспользовался вторым подарком от соперника - на этот раз, правда, ошибся Черноморец, который непонятно как хотел выполнить перевод на противоположный фланг. Карлос забил почти такой же гол, как первый. А потом уругваец исполнил прострел на дальнюю штангу, который замкнул Цыганков. 6:0 после первого тайма!

В следующих 45 минут "Динамо" могло бы попытаться побить собственный рекорд - самой крупной победой остается 9:0 над "Ильичевцем" в 2010-м. Но заставить себя действовать так же эффективно очень трудно. Хотя Луческу старался не сбавлять темпа и бросил в игру Вербича, Леднева, Шепелева и Рамиреса - футболистов, которым есть что доказывать. Однако седьмой гол забили не они, а Цыганков, которому ассистировал Миколенко.

Хотя моментов у киевлян было достаточно, чтобы перевыполнить план. Просто не все залетало, как в первом тайме. "Колос", насколько это возможно, пытался забить гол престижа. Коваливке ходили в атаку значительными силами, могли отличиться Нуриев, Данфа или Богданов, но это был не их день. "Колос" таки ухудшил свой антирекорд - "Шахтеру" в 2019-м коваливцы проигрывали со счетом 0:6.

Конечно, такие матчи бывают, когда у одной команды получается абсолютно все, а у другой - абсолютно ничего. Но "Динамо" действительно играла качественно - быстро, интенсивно, разнообразно, организованно. Хватит ли этого в матчах Лиги Чемпионов против "Баварии", "Барселоны" и "Бенфики"? Узнаем через три недели.

Украинская Премьер-лига. 6-й тур
28 августа. Киев. НСК "Олимпийский"
"Динамо" - "Колос" 7:0
Голы: Где Пена 6, Шапаренко 9, Кендзера 25 Буяльский 34, де Пена 39, Цыганков 45, Цыганков 67
"Динамо": Бойко - Кендзера (Караваев 61), Забарный, Шабанов, Миколенко - Сидорчук (Шепелев 62), Шапаренко - Цыганков, Буяльский (Леднев 69), де Пена (Вербич 61) - Шкурин (Рамирес 46)
Тренер: Мирча Луческу
"Колос": Маханьков - Золотов, Павловец, Петров, Черноморец - Задоя (Нгамба 30), Милько (Богданов 30) - Чурко (Данфи 46), Костышин (Нуриев 46), Диего Сантос - Ситчинава (Лысенко 64)
Тренер: Денис Костышин
Арбитр: Александр Омельченко
Арбитр VAR: Игорь Пасхал
Предупреждение: Сидорчук 31 Шапаренко 79 - Диего Сантос 5
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В статье: Мирча Луческу Динамо (Киев) Колос (Ковалевка) Виктор Цыганков Карлос де Пена
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Комментарии (111)
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dynamo kiev #1 (Charlotte )
28.08.2021 в 22:48
Чемпион громит всех подряд ( ну почти всех )!!! Готовьтесь кротики.)))
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+1
-2
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йоперний театр (Наш футбол)
28.08.2021 в 22:47
Н-да, вітаю Динамо. Цікаво, це підготовка до Бенфіки?
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+1
-1
Pianist (Киев)
28.08.2021 в 22:41
После истории с поездом эти сельские жлобы из Колоса, любящие пивасик и телок, вызывают только пренебрежение. Поэтому их вылет из Европы порадовал искренне, как и каждый из семи голов сегодня. Тепло на душе. Сидите в Ковалёвке своей, алкаши.
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0
-1
Gerd Muller (Житомир)
28.08.2021 в 22:51
Та Ковалівка для них не своя. Всі вони зальотні.
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0
0
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Nеxt-R (Киев)
28.08.2021 в 22:35
Що не кажіть, а Луческу мегакрут. Ціла отара динамівських сердець не змогла зробите за два десятки років те, що він за два роки зробив. Вже починаю думати, що він краще Лобановського. Не дарма він на цей факт неодноразово натякав.
Ответить
+1
-2
pilips111 (Чернигов)
28.08.2021 в 22:52
Ты ошибся , отправил динамовских не сердец, а овец
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0
0
pilips111 (Чернигов)
28.08.2021 в 22:52
Отара
0
0
George_D (Харьков)
28.08.2021 в 22:20
Смотрел обзор матча Шахтер (Караганда) - Колос .. с казахским комментарием. В начале было примерно такое "Колос командасы, Коваливка аул"... В конце обзора подумалось - правду сказал комментатор - аул он и есть аул.
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+2
-1
Gerd Muller (Житомир)
28.08.2021 в 22:30
Ти б ще подивився фільм про другу світову війну з казахським дубляжем. Почув би: "Вассалам алейкум Гітлер-ага!"
Ответить
0
0
TarikMaksi (Бiла Церква)
28.08.2021 в 22:18
Желаем динамо дно обосраться на всю гейропу
Ответить
+2
-12
Orest_ua (Kyiv)
28.08.2021 в 22:23
Твоя мама обосралась, когда тебя рожала, скот. И оказалось, что это как раз ты из ее заднего прохода вылез.
Ответить
+5
-1
TarikMaksi (Бiла Церква)
28.08.2021 в 22:29
Какой ты не вежливый. Жди осень
+1
-2
Orest_ua (Kyiv)
28.08.2021 в 22:30
Писать грамотно научись, жлоботрон сельский.
Ответить
+4
0
TarikMaksi (Бiла Церква)
28.08.2021 в 22:31
Орест а че не на хохляцкой пишеш? Ты же орест
0
-3
Orest_ua (Kyiv)
28.08.2021 в 22:32
А, так ты еще и мразота ватная ко всему же? Как я сразу-то не догадался. Иди к дьяволу, выродок, я с подобным г-ном не общаюсь.
Ответить
+3
0
avatar
Я так думаю... (КиЇв)
28.08.2021 в 22:39
Они стыдятся имени своего и места рождения. Это как метка прокажённых, поэтому пытаются выдать себя за местных (используя украинские географические названия) правда ненадолго потому что срываются и сразу же показывают свою «ватную» сущность.
+3
0
Arsenals (Днепр)
28.08.2021 в 22:42
падаль ты ватная
Ответить
0
0
Orest_ua (Kyiv)
28.08.2021 в 22:16
Нормально по колхозным жлоботронам проехались. После истории с поездом они только так и заслуживают
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+3
-1
FKVP@chempions (Полтава)
28.08.2021 в 22:14
это то, что будет в мюнхене
Ответить
+1
-4
Будєм разбіратся (Київ)
28.08.2021 в 22:36
Все-таки Баварія не Колос. Можливо пропустять менше.
Ответить
0
0
Gerd Muller (Житомир)
28.08.2021 в 22:54
Хто-зна?
0
0
TarikMaksi (Бiла Церква)
28.08.2021 в 22:14
Дали дырявым немножко позитива перед лч
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+1
-8
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Кююмалайнен (Київ)
28.08.2021 в 22:13
Лицом об газон
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+1
0
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Viktor Ivanjvich
28.08.2021 в 22:13
ИГРА? все видели не о чем влетало всё. Напрягает шапоренко-он уже вторую игру на КР наигрываеет ,но судьи пока жалеют- с дисциплиной у него не всё в порядке. Может подвести в любую ситуацию-
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+1
-4
avatar
Я так думаю... (КиЇв)
28.08.2021 в 22:32
Вот, вот, об игре ничего не хочется говорить. Честно говоря такие игры просто вредны для победителей. Аномалия какая-то. А вот по некоторым игрокам хотелось бы сказать. Шкурын понравился хоть и не забил, но находил позиции, цеплялся за мяч, выигрывал борьбу, отдал результативный пас. А вот Рамирес разочаровал. Очень. Вот то, что сказал о Шкурыне можно сказать о Рамиресе только с приставкой «не». Хотя авансов ему было выдано больше чем Шкурыну. P.S. Не надо было ему перекрашивать волосы и заводить дружбу с Жерсоном. Тот научит как тусить по ночному Киеву. Ведь в первой игре (до того как перекрасился) когда вышел в составе нормально сыграл. ;)
Ответить
0
0
Gerd Muller (Житомир)
28.08.2021 в 22:09
08.06.2014. Бразилія - Німеччина 1-7. І то гол престижу на 90 хвилині, мабуть вже пожаліли. Я до того, що "чорні дні" можуть бути будь в кого. І це не єдиний приклад. І чого відразу дно та й тому подібне?
Ответить
+1
-1
efim423 (odessa)
28.08.2021 в 22:03
это последствия перетикания пердива в упл , команды двух разных вселеных , зачем такие команды как колос вобще существуют
Ответить
+5
-3
andy1973 (Рівне)
28.08.2021 в 22:07
ви вважаєте що в УПЛ треба залишити 4 клуба?
Ответить
+2
-2
Arsenals (Днепр)
28.08.2021 в 22:45
так,або три ДК,ШД і ще хтось на виліт! Бо все інше шлак!!!!
0
0
vituynia (Черкассы)
28.08.2021 в 21:56
Ну шо селяне,реабилитировались за еврокубки? Защита у Колоса огонь. Но не стоит их списывать со счетов, могут ещё пригодится призиденту в его агрохолдинге, например ворон пугать на помидорном поле. По Динамо без вопросов. Ну разе что Шабанов пару раз обрезался, ну ещё Бойко можно пожурить,что не бегал забивать Колосу). Ещё бросилось в глаза,после замен Буяльского и Сидорчука начал проседать центр поля,всё же равноценной замены им нету,а подуставший в конце игры Шапаренко замахался отбирать за троих. И ещё можно было сравнить двух нападающих. Лично мне действия Шкурина понравились больше,как то он более острее и гибче что ли, чем Рамирес.
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+9
0
grasshopper1 (Харьков)
28.08.2021 в 21:47
Не любил Буяльского, но сегодня он окончательно убедил меня в своей профпригодности. Буяльского в сборную!!! И еще какой бы Колос мертвый не был, но Динамо сделало около 20 ударов по воротам. Давно такого не припомню. Браво Луч
Ответить
+6
-1
kre4et (Киев)
28.08.2021 в 21:58
та шо там тот Буя сделал? перебросил мяч над вратарем? та так любой месси сможет! и вообще руки прочь от Буяльского, он плохой игрок - для сборной вообще не подходит, а для Европы так и подавно... Никому такой слабый игрок не нужен... Надеюсь на понимание)
Ответить
+3
-3
Джан Мурадов (Придеснянськ)
28.08.2021 в 22:02
На відміну від Коваленка, що феєрить у Європі
+2
-1
grasshopper1 (Харьков)
28.08.2021 в 22:26
Дело не в голе. Количество ТТД, правильность принятия решений, низкий процент брака, игра в обороне - по этим компонентам были вопросы. А сейчас почти каждое решение - восторг
0
0
prostors (Вольногорск)
28.08.2021 в 21:43
Да, Колос провалил начало сезона полностью, и это ответственность Тренера.
Ответить
+4
0
Wertu098 (бамбас )
28.08.2021 в 21:41
Удачи Минаю!!!!
Ответить
+3
-7
Fishing 555 (Rivne)
28.08.2021 в 21:49
Зімнуть і твого миная
Ответить
+1
-3
Wertu098 (бамбас )
28.08.2021 в 21:51
Думаешь Вася Кобин ляжет???
+2
-1
Джан Мурадов (Придеснянськ)
28.08.2021 в 21:51
Стане раком
+3
-1
Иванисеня (Ивано Франковск)
28.08.2021 в 21:40
Мої вітання, Динамо!!!Виграти з таким рахунком у команди,яка боролася за вихід на Європу-це подвиг!Моя думка така,що з Шахтарем цей Колос та Десна,Зоря і Ворскла будуть битися на всі 200%.А так-це ведміжа послуга для Динамо.Дуже прикро....
Ответить
+4
-8
kre4et (Киев)
28.08.2021 в 21:49
одним словом - Иван и Сеня...
Ответить
+4
-1
Джан Мурадов (Придеснянськ)
28.08.2021 в 21:52
Продажна тварюка Московської Орди
+1
0
Рівнянин (Рівне)
28.08.2021 в 21:40
От би Баварію так....А щодо Колоса,то хотів би запитати у Засух:на яких смітниках вони назбирали цих шоколадок?Вони абсолютно безпантові.
Ответить
+4
-1
fanmykolaiv (Миколаїв)
28.08.2021 в 21:39
После такого, скорее всего Костышина попрут наверное
Ответить
+3
-3
Wertu098 (бамбас )
28.08.2021 в 21:38
Опасны такие победы,так как расслабляют команду!! А,хотя будет перерыв на сборные,так что ничего страшного!
Ответить
+7
0
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simargl (Чернигов)
28.08.2021 в 21:38
Кошмар для Костышина... потерялись нити управления командой. Провальный старт сезона. Отставка?
Ответить
+4
-3
Gafan777 (Каменка)
28.08.2021 в 21:37
А что по голам? А то не смотрел. Рабочие или шарики как всегда?
Ответить
+1
-6
grasshopper1 (Харьков)
28.08.2021 в 21:38
Буяльского гол красивый
Ответить
+3
0
Джан Мурадов (Придеснянськ)
28.08.2021 в 21:40
А де ла Пеньї?
0
-1
grasshopper1 (Харьков)
28.08.2021 в 21:44
Де Пены оба гола - он стоит, его никто не атакует. Оба раза пробивал без помех и стоя. Из точки в точку любой футболист на подобном уровне обязан класть мячи. Колосу привет с защитой. Гол Буяльского по исполнительскому мастерству в разы сложнее. Ему еще бежать пришлось, в отличии от Де Пены
+1
-1
Джан Мурадов (Придеснянськ)
28.08.2021 в 21:40
7 шарів, як у ворота монегасків днями)))
Ответить
+2
-4
DesnaUA (Чернигов)
28.08.2021 в 21:40
Ну интернет же есть,коли пишешь...Посмотри,как шарики залетали в лузу
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+1
-1
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alex.belogubko (одесса)
28.08.2021 в 21:36
это не показатель ДК игры в колхозном чемпионате --смотрим ЛЧ
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+2
-13
sergiy_ya (Умань)
28.08.2021 в 21:45
Що, палає???
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+4
-2
prostors (Вольногорск)
28.08.2021 в 21:36
Динамо с победой, но во что сегодня играл Колос в первом тайме остается загадкой.
Ответить
+8
0
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alex.belogubko (одесса)
28.08.2021 в 21:34
надо убирать темных лошадок и набирать наших пацанов
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+3
-7
Джан Мурадов (Придеснянськ)
28.08.2021 в 21:37
Про Шахтар?
Ответить
+6
-3
pilips111 (Чернигов)
28.08.2021 в 21:34
От того, что Шапаренко постригся, он не перестал быть похожим на девочку)
Ответить
+6
-11
Джан Мурадов (Придеснянськ)
28.08.2021 в 21:35
А ти завжди був схожий на пвтараса
Ответить
+6
-5
xapyga (Запорожье)
28.08.2021 в 21:36
верно, если такие мысли имеет то 100%
+3
-2
pilips111 (Чернигов)
28.08.2021 в 21:39
Даже не буду тебе отвечать ничего грубого). Ты сам показал кто ты есть)
+1
-5
Джан Мурадов (Придеснянськ)
28.08.2021 в 22:04
А що ти можеш відповісти?)
0
-1
Gafan777 (Каменка)
28.08.2021 в 21:37
Симпотная телочка))
Ответить
+1
-6
avatar
simargl (Чернигов)
28.08.2021 в 21:39
Слезливая очень...))))
+2
-3
Golfik25 (Киев)
28.08.2021 в 21:38
Нравится стриженые мальчики?
Ответить
+4
-1
grasshopper1 (Харьков)
28.08.2021 в 21:41
Я вот не знаю разбираешься ты в футболе или нет. Думаю, что Луческу с Шевченко разбираются лучше тебя и ставят в основу Шапаренко. Ну и только девочка в интернете, зная что за слова не ответит, может оскорблять в подобной манере
Ответить
+4
-1
pilips111 (Чернигов)
28.08.2021 в 21:45
Как футболист он неплохой, но просто похож на девочку и плачет часто, а также ведёт себя так. Поэтому и вызывает такие ассоциации. Ничего личного. А я смотрю, что и ты в интернете смелый
+1
-2
grasshopper1 (Харьков)
28.08.2021 в 21:49
Я не люблю несправедливость. Смелый- скажи Шапаренко в лицо, что он девочка.
+1
-1
pilips111 (Чернигов)
28.08.2021 в 22:00
Так пусть приедет - я ему и скажу
0
-5
DesnaUA (Чернигов)
28.08.2021 в 21:43
Это ты писал про дно...Ну ну...))) Называется когда не х сказать,переходим на личности.
Ответить
+2
-2
pilips111 (Чернигов)
28.08.2021 в 21:49
Дно оно и есть дно, а если не дно, то пусть докажет это в ЛЧ. Докажет - извинюсь и буду в своих комментах только хвалить их. А так... Ну выиграли у Колоса... Пусть Шахтёр ещё обыграют, тогда...
+1
-4
sergiy_ya (Умань)
28.08.2021 в 21:47
Якщо вже і до такого придератися, то що хотіти з цього індивідуума.
Ответить
+2
-1
Джан Мурадов (Придеснянськ)
28.08.2021 в 21:58
Це дегенератум, бот Ахметова
+1
0
Wertu098 (бамбас )
28.08.2021 в 21:55
4-0 обтекай
Ответить
+2
-1
pilips111 (Чернигов)
28.08.2021 в 22:06
Дно, за последние 5 игр с Десной, только раз выиграло, а два раза обтекало и две ничьи, в которых еле спасалось. Вот ты и обтекай.
0
-3
xapyga (Запорожье)
28.08.2021 в 22:09
кому ты надо что б к тебе ехать, тем более Шапаренко. Я вот тоже не люблю длинно волосых, но это лично его дело было. Кстати а вдруг Шапареноко к тебе приехал бы и не один, он человек не бедный, легко может нанять титушек, наложил бы ты в штаны быстро)
Ответить
+1
-1
Джан Мурадов (Придеснянськ)
28.08.2021 в 22:09
Та він вже обісрався
+2
0
pilips111 (Чернигов)
28.08.2021 в 22:15
Ну так девочки и не приезжают одни, только и могут с титушками и тётушками)
0
0
DesnaUA (Чернигов)
28.08.2021 в 22:12
Сегодня бы икротовню твою вынесли легко
Ответить
0
0
pilips111 (Чернигов)
28.08.2021 в 22:16
Поменяй город, позорище.
0
-1
Orest_ua (Kyiv)
28.08.2021 в 22:15
Петух закукарекал заместо авроры
Ответить
+1
0
xapyga (Запорожье)
28.08.2021 в 21:33
kravaserega (Kyiv) 28.08.2021 в 20:58Мне вот интересно, это Динамо такую хорошую форму набрало или просто Колос днище?? прям плагиат названия статьи)))
Ответить
+2
0
kravaserega (Kyiv)
28.08.2021 в 22:47
Так сайт и сплагиатил - коммент в 20.58, а статья вышла в 21.24
Ответить
0
0
avatar
djeff2015 (Запорожье)
28.08.2021 в 21:30
уровень УПЛ .......
Ответить
+6
-2
Соколов (Никополь)
28.08.2021 в 21:30
Колос просто дно по сравнению с прошлым сезоном,
Ответить
+8
0
Джан Мурадов (Придеснянськ)
28.08.2021 в 21:35
Та й Динамо добавило
Ответить
+2
-2
Gafan777 (Каменка)
28.08.2021 в 21:36
Думаешь?
+1
-4
Джан Мурадов (Придеснянськ)
28.08.2021 в 21:38
Хіба не видно? Тим більше не було дівчинки Катрусі
+1
-1
xapyga (Запорожье)
28.08.2021 в 21:37
так часто с такими командами
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0
-2
Djibouti (Djibouti)
28.08.2021 в 21:30
А вот и новый клуб для Шарана
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+8
0
sergiy_ya (Умань)
28.08.2021 в 21:48
Проти Шахтаря теж плавили?
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+1
0
Русланбай (Рівне)
28.08.2021 в 21:30
Просто плавили Костишина. Гравці Колоса просто - свині, покедькі, і падонки. Плюнули в лице президенту клкба та вболівальникам. На місці президента Колоса, оштрафував би їх на 5000 баксів кожного. Ну і окремі слова про богданова , петрова. Ці двоя дядьків - костоломи , комбайнери, плугатарі , але ну аж ніяк не футболісти.
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+6
-1
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Romerik (YNWA)
28.08.2021 в 21:31
На місці президента треба розформувати клуб нах*й, щоб не позорили упл..
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+6
0
Лекарь (село Дарница)
28.08.2021 в 21:29
Колос просто дно. Такое впечатление, что прошлый сезон был прыжком выше головы. Конечно, можно сказать, что команда пыталась играть в футбол, но...Ну а Динамо шо... Динамо своё взяло, с чем и поздравляю всех неравнодушных.
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+8
0
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Romerik (YNWA)
28.08.2021 в 21:28
От чого такі колгоспники грають в упл. Що вони тут забулись...
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+4
0
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Zapp Brannigan (Київ)
28.08.2021 в 21:29
Вони не просто грають, а ще й в євробукбки виходять...
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+5
0
C_Ballack (Днепр)
28.08.2021 в 21:27
Опустили быдло тренера на землю,молодцы. Надо ещё одного быдло-алкаша опустить с Вворсклы.
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+5
-7
vgolovan (полтава)
28.08.2021 в 21:32
а ты сам кто такой и чего в жизни добился что всех быдлами обзываеш
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+6
-2
Джан Мурадов (Придеснянськ)
28.08.2021 в 21:39
Одбидлився
+1
0
Golfik25 (Киев)
28.08.2021 в 21:27
И этот колхоз в еврокубках нас представлял...колос просто хуже днища. Динамо сыграло как на тренировке, с лёгкой победой всех фанатов. С хорошим настроением идём в сборные, и на отдых на 2 недели.
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+8
-1
Джан Мурадов (Придеснянськ)
28.08.2021 в 21:26
Силу ковалівців підтвердила Караганди. Прекрасна перемога Динамо?
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+4
-2
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Next-R (Киев)
28.08.2021 в 21:26
БРАВО! Гарна гра, чудовий рахунок (що підтверджує що матч з Інгульцем всього лиш помилка). замість Буяльського (який в кожному турі забиває шедеври), грав вітя-голден (який і в спеції, і в солянці не грє). Та хай крото-експерди розкажуть за що отримав ЖК Сидорчук)))
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+6
-3
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riccо-sc (Київ)
28.08.2021 в 21:24
Здаєаться Паворознюку ще одну гранату підкинули люди Медведчука, а він людина не дурна, натяк зрозумів, ось і результат...
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0
-8
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Next-R (Киев)
28.08.2021 в 21:26
Пітрило - вийди з чужого аканту та зайди під своїм. Всі і так вже знають що ти шмара мертвечуківська.
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+6
-2
Лекарь (село Дарница)
28.08.2021 в 21:26
А при чем здесь "Паравознюк"?
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+9
0
Джан Мурадов (Придеснянськ)
28.08.2021 в 21:27
Бо довбгойоб
+7
0
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Romerik (YNWA)
28.08.2021 в 21:27
Сам поняв що написав. Для початку взнав би хто такий Поворознюк
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+9
0
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Zapp Brannigan (Київ)
28.08.2021 в 21:27
А він яким боком до Колоса? Там Засуха))
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+7
0
Salming (Полтава)
28.08.2021 в 21:28
с дробью
+1
0
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riccо-sc (Київ)
28.08.2021 в 21:30
Та яка різниця, кляті ОПЗЖ всіх залякали...
0
-6
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Zapp Brannigan (Київ)
28.08.2021 в 21:33
riccо-sc (Київ) Відкрию секрет, Засухи - теж з ригів ващєта)))
+3
0


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