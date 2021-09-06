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Колос обыграл Десну в спарринге

Премьер-лига
Обновлено
(2 голосов)

Голы на счету Тараса Сакива и Андрея Богданова

Колос обыграл Десну в спарринге

Фото: ФК Колос

Новина українською

"Колос" одолел "Десну" (2:1) в контрольном матче во время паузы на игры сборных.

Победу команде из Ковалевки принесли голы Тараса Сакива и Андрея Богданова.

Товарищеский матч

"Колос" -"Десна" - 2:1

Голы: Сакив, Богданов - Завийский

Напомним, что после 6-ти туров "Колос" идет 13-м в турнирной таблице УПЛ. "Десна" занимает 4-е место.

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В статье: Десна (Чернигов) Колос (Ковалевка)
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Источник:
ФК Колос

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Комментарии (1)
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simargl (Чернигов)
06.09.2021 в 09:53
Полная секретность ни тебе составов ни видео. Первый тайм в Десне играла молодёжь (2-0), второй основа (0-1). У Десны забил Завийский.
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