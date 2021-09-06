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Колос обыграл Десну в спарринге
Голы на счету Тараса Сакива и Андрея Богданова
Фото: ФК Колос
"Колос" одолел "Десну" (2:1) в контрольном матче во время паузы на игры сборных.
Победу команде из Ковалевки принесли голы Тараса Сакива и Андрея Богданова.
Товарищеский матч
"Колос" -"Десна" - 2:1
Голы: Сакив, Богданов - Завийский
Напомним, что после 6-ти туров "Колос" идет 13-м в турнирной таблице УПЛ. "Десна" занимает 4-е место.
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Источник:ФК Колос
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Комментарии (1)
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simargl (Чернигов)
06.09.2021 в 09:53
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