С Супрягой и Бущаном. Динамо прибыло на матч с Металлистом 1925

Киевское " Динамо " прибыло в Харьков, где завтра проведет матч 7-го тура УПЛ, в котором встретится с "Металлистом 1925".

В составе делегации, прибывшей в Харьков чартерным рейсом, 21 игрок.

Отдельно отметим, что в списке Луческу присутствует Георгий Бущан, который, вероятно, восстановился после травмы. Также едет на матч и Владислав Супряга.

А вот травмированный Буяльский, как и дисквалифицированный Шапаренко остались в Киеве.

Вратари: Бойко, Бущан, Нещерет

Защитники: Тымчик, Миколенко, Шабанов, Кендзера, Забарный, Сирота

Полузащитники: Сидорчук, Цыганков, Гармаш, Караваев, Шепелев, Андриевский, Витиньо, де Пена, Вербич, Леднев

Форварды: Супряга, Шкурин

Напомним, что матч "Металлист 1925" – "Динамо" состоится в субботу, 11 сентября, и начнется в 17:00.