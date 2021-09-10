  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. С Супрягой и Бущаном. Динамо прибыло на матч с Металлистом 1925
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

С Супрягой и Бущаном. Динамо прибыло на матч с Металлистом 1925

Премьер-лига
Обновлено
(2 голосов)

Но без Буяльского и Шапаренко

С Супрягой и Бущаном. Динамо прибыло на матч с Металлистом 1925

fcdynamo.kiev.ua

Новина українською

Киевское "Динамо" прибыло в Харьков, где завтра проведет матч 7-го тура УПЛ, в котором встретится с "Металлистом 1925".

В составе делегации, прибывшей в Харьков чартерным рейсом, 21 игрок.

Отдельно отметим, что в списке Луческу присутствует Георгий Бущан, который, вероятно, восстановился после травмы. Также едет на матч и Владислав Супряга.

А вот травмированный Буяльский, как и дисквалифицированный Шапаренко остались в Киеве.

Вратари: Бойко, Бущан, Нещерет

Защитники: Тымчик, Миколенко, Шабанов, Кендзера, Забарный, Сирота

Полузащитники: Сидорчук, Цыганков, Гармаш, Караваев, Шепелев, Андриевский, Витиньо, де Пена, Вербич, Леднев

Форварды: Супряга, Шкурин

Напомним, что матч "Металлист 1925" – "Динамо" состоится в субботу, 11 сентября, и начнется в 17:00.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Динамо (Киев) Металлист 1925 (Харьков)
Оцените этот материал:
(2 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
ФК Динамо

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...