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С Супрягой и Бущаном. Динамо прибыло на матч с Металлистом 1925
Но без Буяльского и Шапаренко
fcdynamo.kiev.ua
Киевское "
В составе делегации, прибывшей в Харьков чартерным рейсом, 21 игрок.
Отдельно отметим, что в списке Луческу присутствует Георгий Бущан, который, вероятно, восстановился после травмы. Также едет на матч и Владислав Супряга.
А вот травмированный Буяльский, как и дисквалифицированный Шапаренко остались в Киеве.
Вратари: Бойко, Бущан, Нещерет
Защитники: Тымчик, Миколенко, Шабанов, Кендзера, Забарный, Сирота
Полузащитники: Сидорчук, Цыганков, Гармаш, Караваев, Шепелев, Андриевский, Витиньо, де Пена, Вербич, Леднев
Форварды: Супряга, Шкурин
Напомним, что матч "Металлист 1925" – "Динамо" состоится в субботу, 11 сентября, и начнется в 17:00.
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