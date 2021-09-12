Ворскла - Десна 2:2. Обзор матча и видео голов

В матче 7-го тура чемпионата Украины черниговская "Десна" и полтавская "Ворскла" выдали голевую феерию. Все четыре мяча были забиты в первые 32 минуты встречи. После этой игры команда Юрия Максимова имеет в своем активе 12 очков и занимает 7-е место в турнирной таблице УПЛ. В свою очередь у подопечных Александра Рябоконя на 1 пункт больше и "Десна" расположилась на 4-й позиции.

Полтава. Стадион "Ворскла" им. Бутовского

Главный арбитр: Сергей Бойко (Киевская область)

Ассистенты: Виталий Сухин (Одесса), Александр Павлинов (Одесса)

Ворскла - Десна 2:2

Голы: Давид Пуцлин 4, Руслан Степанюк 17 - Викентий Волошин 26, Денис Безбородько 32