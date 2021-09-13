Вернидуб: Не знаю, почему Яхшибоев не оказался в Динамо - он форвард от Бога

Украинский тренер "Шерифа" Юрий Вернидуб поделился мнением об игре нападающего своей команды Джасурбека Яхшибоева.

"Я этого футболиста очень хорошо знаю. Мне когда сказали, что есть шанс, чтобы он появился здесь, я был двумя руками за. Я его хорошо знаю, его сильные качества. Это нападающий от Бога.

Одно время его хотели в "Динамо" Киев. Не знаю, почему он там не оказался. Но рад, что он тут. Вместе с Янсане они помогут клубу. Это футболисты очень хорошего уровня", - сказал Вернидуб.