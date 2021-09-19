  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Динамо отреагировало на драку на Олимпийском: Гарантируем всестороннее содействие полиции
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Динамо отреагировало на драку на Олимпийском: Гарантируем всестороннее содействие полиции

Премьер-лига
Обновлено
(2 голосов)

Поединок был горячим не только на поле

Динамо отреагировало на драку на Олимпийском: Гарантируем всестороннее содействие полиции

Олександр Приходько

Новина українською

Киевское "Динамо" выступило с официальным заявлением по вчерашней драке на "Олимпийском" на матче "Динамо" - "Александрия":

"Широкий медийный резонанс получила информация о хулиганских действиях группы болельщиков относительно зрителей матча, которые сделали им замечание по поводу неправомерного использования пиротехники.

Совместно со службой безопасности и охраны ГП НСК "Олимпийский", клуб выяснил и информирует о следующем. Во время проведения матча около 19 ч. 45 мин. организованная многочисленная группа лиц, находившихся в фанатском секторе #41 "Динамо", зажгла пиротехнические средства. Болельщики соседнего сектора сделали им правомерные устные замечания о том, что такие их действия наносят вред и создают дискомфорт детям и другим зрителям в секторе #37.

В ответ на такую ​​просьбу имела место агрессивная, неадекватная реакция со стороны представителей фанатской группировки. Она проявилась в совершении физического насилия над некоторыми зрителями, их избиении группой лиц на глазах у многочисленной аудитории матча, в т.ч. телезрителей.

Лишь после вмешательства полиции это правонарушение было прекращено. Отдельные лица идентифицированы и задержаны для составления процессуальных документов.

Информируем общественность о том, что указанные хулиганские действия нарушителей Закона четко зафиксированы техническими средствами служб арены, все фото и видеоматериалы направлены руководством ГП НСК "Олимпийский" в ГУНП в Киеве для решения вопроса о возбуждении уголовного производства по ст. 296 УК Украины.

Надеемся, что органы правопорядка дадут надлежащую правовую оценку агрессивным действиям виновных лиц и привлекут их к уголовной ответственности за совершение преступления.

ФК "Динамо" четко обозначает свою непреклонную позицию о недопустимости любых проявлений насилия на стадионе и неотвратимости наказания нарушителей закона. Со своей стороны мы гарантируем всестороннее содействие органам следствия при расследовании уголовного производства", - говорится в обращении.

Читайте такжеБолельщица: Ультрас Динамо - шакалы и беда клуба. У моего мужа перелом руки со смещением
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: НСК Олимпийский Динамо (Киев) Александрия
Оцените этот материал:
(2 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
Динамо

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (21)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
ukatan (Харьковская обл.)
19.09.2021 в 14:58
А беспредел этот лечится элементарно - закрытием их секторов. На первый раз на матч, рецидив - на три, не помогает - на пять. Можно и лишать права посещать матчи. Мешают две вещи - никто не хочет этим заниматься, и "ультра" пока нужна. В Англии после "Эйзеля" порядок на трибунах навели за три года. Наплевав конечно на демократию - но навели!
Ответить
0
0
football_soccer (Украина)
19.09.2021 в 14:46
тут все очень просто. Домашней команде совершенне ничего не стоит не пускать на стадион определенную группу людей. Группу людей, которая исключительно в негативном свете влияет на сам клуб . Раз Суркиса все устраивает, и штрафы и скандалы, значит эта групка "людей" находится под его крылом. Все просто. Вычислить и не пускать их на стадион дело одного дня. Было бы желание
Ответить
+2
0
avatar
Kolibri (Киев. Новая Англия.)
19.09.2021 в 14:48
Все так, вот только им все это видать есть нормой! Никогда ещё они на себя не брали ответственности!
Ответить
0
0
avatar
Kolibri (Киев. Новая Англия.)
19.09.2021 в 14:42
Полные неадекваты! Ничего нового!
Ответить
+1
-1
avatar
Водитель трамвая (Бухарест)
19.09.2021 в 14:42
Спихнули на импотентную полицию. А пожизненно запретить участникам конфликта посещение стадиона?
Ответить
+2
-1
Лекарь (село Дарница)
19.09.2021 в 14:42
Это каким макаром? Абы попистеть?
Ответить
0
-1
football_soccer (Украина)
19.09.2021 в 14:49
тю, на следующем матче пригнать наряд, и не один, упаковать всех, выяснить паспортные данные и все, эти люди на стадион никогда не попадут. Нужно только желание это сделать, а этого желания у Суркиса нет
+1
0
avatar
Водитель трамвая (Бухарест)
19.09.2021 в 14:55
По морде. Камеры на турникетах и охрана, под руки выводящая хулиганов.
0
0
Лекарь (село Дарница)
19.09.2021 в 14:39
Читаю про беспредел ультры и диву даюсь, люди приходят на стадио и берут билеты в сектора, которые пограничные с ультрой. Люди, почему не купить билет на противоположную сторону стадиона, ведь мест - завались! Даже не разбираясь в номерах секторов и случайно оказавшись рядом с ультрой, можно спокойно пересесть подальше, ближе к центру, просто тупо сказав стюардам, что рядом с этими отморозками сидеть опасно, вы хотите пересесть в другой сектор! А ходить и предъявлять ультре, что вам мешает их пиротехника это верх дарвинизма! Вы что, ждете, что к вам прислушаются? Вы либо дебилы конченые, либо провокаторы.
Ответить
0
-3
avatar
Kolibri (Киев. Новая Англия.)
19.09.2021 в 14:44
Иди сдайся!
Ответить
+1
0
Лекарь (село Дарница)
19.09.2021 в 14:45
Иди нах*й
0
-3
avatar
Kolibri (Киев. Новая Англия.)
19.09.2021 в 14:46
Это место тобой занято надолго!
+1
0
ukatan (Харьковская обл.)
19.09.2021 в 14:52
Читаю про бандитски беспредел и диву даюсь. Почему обычный народ ночью ходит по улице и носит с собой деньги, часто бывает в дорогой одежде? А потом жалуются что их раздели и обобрали! Сами же и провоцируете! Вы что, ждете что вам полиция поможет? Как-то так, да?
Ответить
0
-2
Камонплей
19.09.2021 в 14:29
Динамо перш за все було надавачем послуг, а значить і гарантом безпеки та комфорту вболівальників. Саме вони перевіряють людей на вході, наймають та розставляють стюардів і мєнтів. Саме їм вболівальники дали свої гроші. Саме до них вболівальники мають звертатися з претензіями та вимогами компенсацій, а не лазити між парканами під час матчу.
Ответить
+2
-1
Tom Valentine (Bolintci)
19.09.2021 в 14:26
Быдлота дырявая...
Ответить
+2
-3
LEVgcUqs (Чернігів)
19.09.2021 в 14:28
Бідлота так, але сам ти дирявий.
Ответить
+3
-2
avatar
Kolibri (Киев. Новая Англия.)
19.09.2021 в 14:44
Сам дырявый))))
+1
-1
avatar
Serega1111 (Киев)
19.09.2021 в 14:20
"Гарантируем всестороннее при расследовании"..."Всестороннее" что? Содействие? Противодействие? Пох..изм? Исправьте заголовок
Ответить
+2
-2
Соколов (Никополь)
19.09.2021 в 14:17
Найти и посадить по максимуму, чтобы другие такие же педики вели себя спокойно
Ответить
+4
-5
avatar
Динамiт (Василькiв)
19.09.2021 в 14:36
такі , як ти олексін !
Ответить
+1
-4
avatar
Водитель трамвая (Бухарест)
19.09.2021 в 14:57
Дупамит, здесь только такие как ты роиссяне интересуются задницами, это у вас на генетическом уровне, лишняя хромосома дает о себе знать.
+1
0


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...