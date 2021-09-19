Динамо отреагировало на драку на Олимпийском: Гарантируем всестороннее содействие полиции

Киевское "Динамо" выступило с официальным заявлением по вчерашней драке на "Олимпийском" на матче "Динамо" - "Александрия" :

"Широкий медийный резонанс получила информация о хулиганских действиях группы болельщиков относительно зрителей матча, которые сделали им замечание по поводу неправомерного использования пиротехники.

Совместно со службой безопасности и охраны ГП НСК "Олимпийский", клуб выяснил и информирует о следующем. Во время проведения матча около 19 ч. 45 мин. организованная многочисленная группа лиц, находившихся в фанатском секторе #41 "Динамо", зажгла пиротехнические средства. Болельщики соседнего сектора сделали им правомерные устные замечания о том, что такие их действия наносят вред и создают дискомфорт детям и другим зрителям в секторе #37.

В ответ на такую ​​просьбу имела место агрессивная, неадекватная реакция со стороны представителей фанатской группировки. Она проявилась в совершении физического насилия над некоторыми зрителями, их избиении группой лиц на глазах у многочисленной аудитории матча, в т.ч. телезрителей.

Лишь после вмешательства полиции это правонарушение было прекращено. Отдельные лица идентифицированы и задержаны для составления процессуальных документов.

Информируем общественность о том, что указанные хулиганские действия нарушителей Закона четко зафиксированы техническими средствами служб арены, все фото и видеоматериалы направлены руководством ГП НСК "Олимпийский" в ГУНП в Киеве для решения вопроса о возбуждении уголовного производства по ст. 296 УК Украины.

Надеемся, что органы правопорядка дадут надлежащую правовую оценку агрессивным действиям виновных лиц и привлекут их к уголовной ответственности за совершение преступления.

ФК "Динамо" четко обозначает свою непреклонную позицию о недопустимости любых проявлений насилия на стадионе и неотвратимости наказания нарушителей закона. Со своей стороны мы гарантируем всестороннее содействие органам следствия при расследовании уголовного производства", - говорится в обращении.