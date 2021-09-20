Заря борется за Скрипника. О чем говорить после 8-го тура УПЛ

"Заря" борется за Скрипника и зависима от психологии

Отчет о матче "Зари" с "Черноморцем" на нашем сайте назывался "За тренера" . Такое название было обусловлено поведением игроков "Зари" сразу после быстрого гола Владислава Кабаева. Праздновать футболисты пошли к своему наставнику, который перед стартовым свистком выглядел подавленно.

А вот слова Кабаева после матча с "Черноморцем": "У нас каждый играет за тренера. Нам нравятся тренировки, процесс и как мы играем. Критика в адрес тренера – это то же, что и в адрес игроков. Тренера в обиду не дадим – 100%". Это пресекает любые разговоры о том, что в еврокубковых матчах команда "сливает" тренера. Сейчас просто такой уровень команды – есть претензии на ведущие позиции в УПЛ, но нет класса для успешного выступления в еврокубках.

Также "Заря" зависима от психологического настроя. Бросилось в глаза, насколько раскованной была команда во втором тайме матча с "Черноморцем" при преимуществе в два мяча. Луганчане пытались разыгрывать мяч до верного, охотно комбинировали, вместе с тем смело брали на себя индивидуальную инициативу. Аллахяр вообще забил гол после сольного прохода от центра поля. Этой раскованности где-то и не хватает на международной арене – давит ответственность за результат. Игорь Семйон

Львовские клубы стали слишком похожи

Оба львовских коллектива в восьмом туре показали примерно одинаковый футбол. Белорусские специалисты у руля "Львова" и "Руха", Олег Дулуб и Леонид Кучук, никогда не любили романтизм в футболе, ставя во главу угла результат. И после того, как они с разницей в месяц возглавили западноукраинские команды, оба клуба стали все больше походить друг на друга, да так, что скоро их можно будет различить только благодаря названию.

Судите сами. Придя в свои команды, Дулуб и Кучук сходу решили наладить оборону, понимая, что счет 0:0 всегда красивее любого поражения. В принципе, со своей задачей они кое-как справились. ФК "Львов" в восьмом туре допустил минимум у своих ворот с "Металлистом 1925", а "Рух" провернул похожую схему с "Десной", пропустив в конце только из-за несчастного случая. И если защита нормализовалась, то в атаке пока достаточно сухо. Будут ли изменения в пользу созидания? Навряд ли.

Пока что нет предпосылок того, что "Львов" и "Рух" будут переходить на более зрелищную модель, принося радость болельщикам своей игрой. Только прагматизм, только результат. С одной стороны, учитывая задачи двух команд, вероятно, этот подход верен. С другой стороны, разве можно полюбить такие коллективы с их тягучим и оборонительным футболом? Вопрос, если кто не понял, риторический. Георгий Грошев

"Минай" нужно похвалить. Даже за плохой футбол

Матчи команд из нижней части таблицы УПЛ - это кровь из глаз. Команды больше мучаются, верят, что ничья принесёт им счастье в жизни и поможет сохранить место в дивизионе. Однако, когда мы будем считать очки в конце сезона, то к некоторым командам наконец-то придёт осознание, что в ничейных играх нужно было бороться за что-то большее, чем унылые 0:0 или 1:1 без атак в последние 20 минут.

"Минай" в общем-то тоже из тех, кто не особо стремится играть в атаку. Но эта команда всё равно стоит в стороне от остальных. Укомплектованная за 10 дней до старта чемпионата теми, кто всё ещё был без клуба или просто готов играть за минимальные деньги, команда Василия Кобина старается сражаться. Как умеет. Умеет никак, давайте тут будем смотреть правде в глаза. Но старается. А это всегда важнее.

На контратаках во встрече с "Ворсклой" закарпатцы выглядели даже интереснее, чем фаворит в позиционном нападении. Пытались идти вперёд даже при безнадёжных 0:2. Вот бы ещё взять где-то побольше класса впереди, чтобы не только доходить до чужой штрафной, а и завершать свои моменты, минайцы сейчас были бы чуть повыше в таблице.

Но не факт даже, что смогут когда-то. Это не "Черноморец", где играют молодые, которые прибавляют каждую неделю. Средний возраст стартового состава Василия Кобина против "Ворсклы" был в районе 26 лет. Один-два человека из этого списка ещё могут помечтать о прогрессе, но не вся команда. Надеяться можно разве что на рывок на эмоциях, как это было весной во "Львове". Тогда это была командная работа. В индивидуальностях есть сомнения. Александр Рыженко

"Александрия" неслучайно среди лидеров. Организованность этой команды дает результат

Восьмой тур чемпионата Украины "Александрия" начинала как третья команда турнирной таблицы. Итоговое поражение от "Динамо" отбросила "горожан" на несколько мест назад, но не лишило александрийцев еврокубковых перспектив. Представляется, что "Александрия" среди лидеров способна задержаться надолго.

Сначала говорили о команде как о грозе авторитетов. Действительно, победы над "Зарей" и "Шахтером", достойный бой, данный "Динамо", говорят об умении "Александрии" противостоять классным оппонентам. Но коллектив Юрия Гуры набирает очки и с другими соперниками: есть победы над "Ингульцом" и "Колосом", ничьи с "Черноморцем" и "Львовом". В этих матчах команда выглядела не так ярко, как против "Шахтера"/"Зари"/"Динамо", но это также легко объяснить. "Александрия" – типичный пример организованной украинской команды, которой легче даются матчи вторым номером.

В предыдущих турах было несколько матчей, в которых "Александрия" резко добавляла по ходу игры (против "Черноморца", против "Львова"). Это уже признак того, что коллективом правильно руководит тренерский штаб, чувствуя, когда нужно усиление, а когда стоит отсидеться в обороне. "Александрии" нужны были изменения после долгих лет работы с Владимиром Шараном и сейчас эти изменения происходят правильно.

Кажется, что команда способна надолго задержаться в верхней части турнирной таблицы. Игорь Семйон

"Днепр-1" пытается выиграть еврокубковую борьбу, играя только один тайм

После матча с "Вересом" Игору Йовичевичу задавали похожий вопрос, наставник сказал, что команда над этим работает. Но работа пока затягивается, ведь уже не впервые в сезоне СК проводит очень нестабильные 90 минут. Из последнего - провальный первый тайм с "Вересом" и мощная игра после перерыва. Аналогично против "Металлиста 1925". Против "Руха" выключились, забив два в первые полчаса. С "Шахтёром" в принципе отрезками игра шла.

"Днепр-1" единственный клуб УПЛ, который в нынешнем сезоне ещё не потерял очки с андердогами с нижней части таблицы. И если команда играет с ними всего по 45 минут, то мы можем говорить о разнице между СК и остальными в классе, который получается реализовывать. Тем не менее наказание за такое халатное отношение рано или поздно последует. Я бы даже сейчас использовал слово "везёт", ведь даже нашим грандам не всегда удаётся перевернуть игру за 45 минут, а у днепрян это получается.

Работа над стабильностью в течение всего матча - один из главных компонентов, над которым сейчас нужно задуматься не тренерскому штабу, а в первую очередь футболистам. Если этот компонент игры подкорректировать, то я уверен, что "Днепр-1" уверенно займёт третье место и не даст расслабиться "Динамо" и "Шахтёру" до последнего тура. Уж слишком хорошо выглядит команда, когда играет, а не мучается. Александр Рыженко

Валерий Кривенцов начинает отдаляться от своего стиля

Если после первых туров харьковский "Металлист 1925" впечатлил настолько, что смог ненадолго заставить забыть нас о новом детище Ярославского, то в последних играх коллектив Кривенцова оставляет все более и более удручающее впечатление. И дело даже не в результатах, с которыми сейчас колоссальные проблемы. Печальное впечатление оставляет сама игра, которая еще недавно была яркой и стильной, но чем дальше в УПЛ, тем больше медлительности и брака.

Стиль Валерия Кривенцова на старте нравился многим - вертикальный футбол, быстрые переходы, удары и моменты. Была также слаженность в командных действиях, что говорило об управляемости командой. Однако в последних турах все иначе. Коуч отдаляется от своего стиля, а футбол харьковчан становится все более примитивным. В игре со "Львовом" ставка была сделана на один прием - передача вперед на Марлисона, который должен был цепляться за мячи и бежать сам вперед. Прагматичной команде Дулуба с его тремя центрбеками уследить за одним нападающим было достаточно просто, а потому особых шансов у харьковчан не было.

По сути, за всю игру у ворот соперника "1925" создал два неплохих момента - после стандарта и сумбура. В остальном вялые попытки и медленные перекаты мяча между полузащитниками. Никто не брал игру на себя, никто не старался играть быстро. Если так пойдет и дальше, то скоро все забудут о положительном старте Кривенцова, вспоминая ему блеклость и провальные результаты. Георгий Грошев