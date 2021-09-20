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Суркис отрицает интерес Динамо к экс-хавбеку Шальке и Тоттенхэма
Селекционный отдел "бело-синих" не следил за футболистом
Фото: readfootball.com
Экс-полузащитник "Шальке" Набиль Бенталеб не входит в сферу интересов "Динамо". Об этом сообщает ведущий "ТаТоТаке" Михаил Спиваковский.
Эту информацию источнику рассказал сам президент киевлян Игорь Суркис. Также по информации журналиста, селекционный отдел "бело-синих" не следил за полузащитником.
Ранее Foot Mercato сообщало, что 26-летним футболистом интересовалось "Динамо", "Аль-Айн" Сергея Реброва и неназванный российский клуб.
Отметим, что сейчас хавбек находится в статусе свободного агента. Набиль известен по выступлениям за "Ньюкасал" и "Тоттенхэм". Он также является воспитанником "шпор".
Портал Transfermarkt.ru оценивает футболиста в 2 млн евро.
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