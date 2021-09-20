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Суркис отрицает интерес Динамо к экс-хавбеку Шальке и Тоттенхэма

Премьер-лига
(1 голосов)

Селекционный отдел "бело-синих" не следил за футболистом

Суркис отрицает интерес Динамо к экс-хавбеку Шальке и Тоттенхэма

Фото: readfootball.com

Новина українською

Экс-полузащитник "Шальке" Набиль Бенталеб не входит в сферу интересов "Динамо". Об этом сообщает ведущий "ТаТоТаке" Михаил Спиваковский.

Эту информацию источнику рассказал сам президент киевлян Игорь Суркис. Также по информации журналиста, селекционный отдел "бело-синих" не следил за полузащитником.

Ранее Foot Mercato сообщало, что 26-летним футболистом интересовалось "Динамо", "Аль-Айн" Сергея Реброва и неназванный российский клуб.

Отметим, что сейчас хавбек находится в статусе свободного агента. Набиль известен по выступлениям за "Ньюкасал" и "Тоттенхэм". Он также является воспитанником "шпор".

Портал Transfermarkt.ru оценивает футболиста в 2 млн евро.

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В статье: Игорь Суркис Динамо (Киев) Набиль Бенталеб
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Источник:
ТаТоТаке

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