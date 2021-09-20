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Директор Александрии: Шабанов еще бы сальто назад сделал, "Оскар" можно давать

Премьер-лига
(1 голосов)

И снова претензии со стороны Александрии

Директор Александрии: Шабанов еще бы сальто назад сделал, "Оскар" можно давать

Новина українською

Директор "Александрии" Дмитрий Китаев прокомментировал пенальти и удаление в матче 8-го тура УПЛ с "Динамо" (0:1).

"Я же заангажированный человек в этом вопросе. Конечно, мне бы хотелось, чтобы не было этого пенальти.

Меня удивляет другое. Мы играем 90 минут, добавляют 5, а на 98-й нам ставят пенальти. 15 минут переиграли, или сколько там. Вот это для меня что-то непонятное.

Был пенальти или не был... Где-то кто-то кого-то придержал – это игровой момент. Такие пенальти можно ставить при каждом стандарте. Это уже философия.

В моменте с Кирюханцевым и Шабановым можно было дать по желтой карточке обоим игрокам. Шабанов еще бы сальто назад сделал. Будто Кирюханцев Зидана скопировал. Там же не было такого. Просто лбами уперлись. "Оскар" можно давать", – сказал Китаев.

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В статье: Динамо (Киев) ФК Александрия Дмитрий Китаев
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Комментарии (4)
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vadooo (Слатино)
20.09.2021 в 19:06
Пенальти назначили к сожалению на 94 минуте, а вот Шабанов поступил как ПАДОНОК !
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0
0
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таврия19752009 (симферополь)
20.09.2021 в 18:58
Тянут Динамо к чемпионству не смотря на то что Шахтер и так не в форме .а так по очкам примерно равны были бы
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0
-1
UA Hero (Chernivtsi)
20.09.2021 в 18:57
І за футболку можна тримати, і головою в обличчя бити...Супер.
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+1
-1
Tenma7 (Чернигов)
20.09.2021 в 18:59
Та какой там удар? Не смешите
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+1
0


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