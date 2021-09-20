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Директор Александрии: Шабанов еще бы сальто назад сделал, "Оскар" можно давать
И снова претензии со стороны Александрии
Директор "Александрии" Дмитрий Китаев прокомментировал пенальти и удаление в
"Я же заангажированный человек в этом вопросе. Конечно, мне бы хотелось, чтобы не было этого пенальти.
Меня удивляет другое. Мы играем 90 минут, добавляют 5, а на 98-й нам ставят пенальти. 15 минут переиграли, или сколько там. Вот это для меня что-то непонятное.
Был пенальти или не был... Где-то кто-то кого-то придержал – это игровой момент. Такие пенальти можно ставить при каждом стандарте. Это уже философия.
В моменте с Кирюханцевым и Шабановым можно было дать по желтой карточке обоим игрокам. Шабанов еще бы сальто назад сделал. Будто Кирюханцев Зидана скопировал. Там же не было такого. Просто лбами уперлись. "Оскар" можно давать", – сказал Китаев.
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