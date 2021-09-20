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Президент Зари выразил доверие Скрипнику - тренер остается до конца сезона

Премьер-лига
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В типовом контракте тренера Зари есть пункт об отставке после 3 поражений подряд в УПЛ

Президент Зари выразил доверие Скрипнику - тренер остается до конца сезона

фото - ФК Зоря

Новина українською

Президент "Зари" Евгений Геллер за последние дни провел две беседы с главным тренером Виктором Скрипником. Одна в рамках общекомандного собрания по видеосвязи, другая – личная по телефону.

При этом, как сообщает журналист "ТаТоТаке" Михаил Спиваковский, Геллер выразил доверие Скрипнику и тренер останется работать в клубе до конца сезона. Впрочем, также источник сообщает, что сам Скрипник не горит желанием продолжать контракт с клубом, который рассчитан до конца сезона.

Также источник рассказал об интересных нюансах контракта Скрипника. Сообщается, что в типовом контракте главного тренера "Зари" есть пункт, по которому специалиста могут уволить за 3 поражения подряд. Все 3 поражения должны быть подряд во внутренних соревнованиях, без учета еврокубков.

Уволить тренера клуб может и сейчас, но тогда он должен будет выплатить компенсацию, а если будет три поражения подряд – то без компенсации.

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В статье: Заря (Луганск) Виктор Скрипник
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Источник:
ТаТоТаке

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