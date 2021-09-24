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Агент: Через два года Динамо сможет выручить за Витиньо приличные деньги

Премьер-лига
(1 голосов)

Агент рассказал о трудностях и подводных камнях данного трансфера

Агент: Через два года Динамо сможет выручить за Витиньо приличные деньги

fcdynamo.kiev.ua

Новина українською

Украинский агент Константин Сосенко рассказал трудностях трансфера бразильского полузащитника Витиньо в "Динамо".

"Процесс не был быстрым, потому что с моим бразильским партнером Гильермо де Алькантара надо было провести переговоры с авторитетными бразильскими агентами Бертолуччи и Жулио Тараном, которые опекали Витиньо в "Атлетико".

Также камнем преткновения на пути парня в Украину стал тот факт, что "Атлетико Паранаэнсе" получил по Витиньо предложение от французского "Бордо". Был момент, когда казалось, что история с его переходом в "Динамо" уже развалится, как карточный домик, но в последний момент трансфер в "Бордо" не состоялся и тогда снова возник вариант с переездом Витиньо в Украину.

Президент "Динамо" Игорь Суркис в процессе переговоров хотел, чтобы "Атлетико" снизил сумму трансфера, но бразильцы не охотно шли на уступки в переговорах, потому что "Бордо" изначально был готов платить больше, чем "Динамо". Однако благодаря настойчивости Игоря Суркиса и Мирчи Луческу, Витиньо все же оказался в Киеве. Уверен, что уже сейчас в его лице команда приобрела качественное усиление, а через два года киевский клуб сможет выручить за Витиньо приличные деньги" - сказал Сосенко.

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В статье: Динамо (Киев) Витиньо
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Комментарии (5)
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unnamed (Cape May)
24.09.2021 в 21:42
Повезет, если кто-то согласится оплатить билет на самолет к месту аренды в каком-нибудь чемпионате Андорры.
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+1
-1
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simargl (Чернигов)
24.09.2021 в 21:40
Динамо выручит деньги за продажу футболиста???? Не смешите меня ...
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+1
-1
r o l e x (полтава)
24.09.2021 в 21:04
Разве что только при Луческу, и то если его раскроет его. Иначе сгниет и деградирует, как ранее остальные молодые и перспективные. Ну не умеет сурок зарабатывать на трансферах
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+1
-2
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genpet (Николаев)
24.09.2021 в 20:56
Пусть он ещё заиграет в Динамо.
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+3
-1
sergei2020 (Черновцы)
24.09.2021 в 20:50
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+1
-2


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