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Агент: Через два года Динамо сможет выручить за Витиньо приличные деньги
Агент рассказал о трудностях и подводных камнях данного трансфера
fcdynamo.kiev.ua
Украинский агент Константин Сосенко рассказал трудностях трансфера бразильского полузащитника Витиньо в "
"Процесс не был быстрым, потому что с моим бразильским партнером Гильермо де Алькантара надо было провести переговоры с авторитетными бразильскими агентами Бертолуччи и Жулио Тараном, которые опекали Витиньо в "Атлетико".
Также камнем преткновения на пути парня в Украину стал тот факт, что "Атлетико Паранаэнсе" получил по Витиньо предложение от французского "Бордо". Был момент, когда казалось, что история с его переходом в "Динамо" уже развалится, как карточный домик, но в последний момент трансфер в "Бордо" не состоялся и тогда снова возник вариант с переездом Витиньо в Украину.
Президент "Динамо" Игорь Суркис в процессе переговоров хотел, чтобы "Атлетико" снизил сумму трансфера, но бразильцы не охотно шли на уступки в переговорах, потому что "Бордо" изначально был готов платить больше, чем "Динамо". Однако благодаря настойчивости Игоря Суркиса и Мирчи Луческу, Витиньо все же оказался в Киеве. Уверен, что уже сейчас в его лице команда приобрела качественное усиление, а через два года киевский клуб сможет выручить за Витиньо приличные деньги" - сказал Сосенко.
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