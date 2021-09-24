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Максимов: Ключевой момент матча с Колосом - 11-метровый, который вытащил Ризнык
Наставник Ворсклы прокомментировал победу над Колосом
ФК "Ворскла" / Автор неизвестен
Главный тренер "Ворсклы" Юрий Максимов в эфире ТК Футбол прокомментировал
– Ключевой момент? 11-метровый, который Дима Ризнык вытащил – сыграл как вратарь, помог команде, мы лучше начали играть. Уверенность появилась, потом забили гол и продолжали. Больше оборонялись, но на контратаках играли.
– Как удалось перестроить игру после травмы Чеснакова?
– Когда выпадает капитан, тяжело перестроиться. Мы выпустили Челядина, хотя он опорный полузащитник. Он сыграл удачно – молодец.
На правый фланг переместили Яворского. Сыграли на 0, значит все правильно сделали.
Состояние Чеснакова? Он забил бедро. Он – боец, думаю, восстановится до следующей игры.
– Что вы подумали, когда Челядин после выхода на замену через минуту заработал пенальти для "Колоса"?
– Чтобы Дима (Ризнык – прим.) выручил.
– Возвращение Тилля удалось таким, как вы представляли?
– Это стержень и мозг команды, который может отдать и придержать. Довольны, когда такой футболист есть в команде, всегда приятно работать с ним.
– Почему во втором тайме "Колос" создал вам больше проблем?
– Мы первый тайм проводим здорово, нас не хватает где-то на последние 15-20 минут матча – идет мандраж, удержание.
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