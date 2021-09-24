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Максимов: Ключевой момент матча с Колосом - 11-метровый, который вытащил Ризнык

Премьер-лига
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Наставник Ворсклы прокомментировал победу над Колосом

Максимов: Ключевой момент матча с Колосом - 11-метровый, который вытащил Ризнык

ФК "Ворскла" / Автор неизвестен

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Главный тренер "Ворсклы" Юрий Максимов в эфире ТК Футбол прокомментировал победу над "Колосом" (1:0) в 9-м туре УПЛ.

– Ключевой момент? 11-метровый, который Дима Ризнык вытащил – сыграл как вратарь, помог команде, мы лучше начали играть. Уверенность появилась, потом забили гол и продолжали. Больше оборонялись, но на контратаках играли.

– Как удалось перестроить игру после травмы Чеснакова?

– Когда выпадает капитан, тяжело перестроиться. Мы выпустили Челядина, хотя он опорный полузащитник. Он сыграл удачно – молодец.

На правый фланг переместили Яворского. Сыграли на 0, значит все правильно сделали.

Состояние Чеснакова? Он забил бедро. Он – боец, думаю, восстановится до следующей игры.

– Что вы подумали, когда Челядин после выхода на замену через минуту заработал пенальти для "Колоса"?

– Чтобы Дима (Ризнык – прим.) выручил.

– Возвращение Тилля удалось таким, как вы представляли?

– Это стержень и мозг команды, который может отдать и придержать. Довольны, когда такой футболист есть в команде, всегда приятно работать с ним.

– Почему во втором тайме "Колос" создал вам больше проблем?

– Мы первый тайм проводим здорово, нас не хватает где-то на последние 15-20 минут матча – идет мандраж, удержание.

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В статье: Ворскла (Полтава) Юрий Максимов Колос (Ковалевка)
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Источник:
Трибуна

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