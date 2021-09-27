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Суркис: Не представляю, как бы развивалось Динамо без Луческу
Президент "бело-синих" поделился ожиданиями от Лиги чемпионов
Олександр Приходько
Президент киевского Динамо Игорь Суркис в интервью программе "Великий футбол" поделился мнением о перспективах киевлян в Лиге чемпионов.
"Меня радует качество, меня радует то, как команда выполнила установку на игру с "Бенфикой". При стечении обстоятельств, мы могли и победить, могли и проиграть. Еще присутствует боязнь, но может быть это не боязнь, а четкое выполнение тренерской установки на игру. В чемпионате мы играем достойно, у нас одна ничья в восьми турах. Да, необязательная.
Но в начале чемпионата Луческу не мог присутствовать на играх, и это сильно сказывается на молодых ребятах. Только его разбор и анализ всех матчей, подготовка, дает нам возможность добиваться положительных результатов. Без него я даже не представляю, как бы развивалась команда.
Впереди матч с "Баварией", тяжелейшая игра. Может, ребята построят игру вместе с тренерским штабом таким образом, что мы получим положительный результат.
Я бы хотел, чтобы повторились славные традиции Динамо 99-го года, когда мы на равных играли с той же "Баварией". Да, мы сегодня об этом мечтаем, но может это и свершиться. Я удовлетворен сегодня работой нашей команды, снимаю шляпу перед Луческу, в его годы так работать — дай Бог каждому молодому", - сказал Суркис.
Напомним, матч 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов "Бавария" - "Динамо" состоится 29 сентября в Мюнхене. Начало - в 22:00.
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