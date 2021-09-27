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Суркис: Не представляю, как бы развивалось Динамо без Луческу

Премьер-лига
(1 голосов)

Президент "бело-синих" поделился ожиданиями от Лиги чемпионов

Суркис: Не представляю, как бы развивалось Динамо без Луческу

Олександр Приходько

Новина українською

Президент киевского Динамо Игорь Суркис в интервью программе "Великий футбол" поделился мнением о перспективах киевлян в Лиге чемпионов.

"Меня радует качество, меня радует то, как команда выполнила установку на игру с "Бенфикой". При стечении обстоятельств, мы могли и победить, могли и проиграть. Еще присутствует боязнь, но может быть это не боязнь, а четкое выполнение тренерской установки на игру. В чемпионате мы играем достойно, у нас одна ничья в восьми турах. Да, необязательная.

Но в начале чемпионата Луческу не мог присутствовать на играх, и это сильно сказывается на молодых ребятах. Только его разбор и анализ всех матчей, подготовка, дает нам возможность добиваться положительных результатов. Без него я даже не представляю, как бы развивалась команда.

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Впереди матч с "Баварией", тяжелейшая игра. Может, ребята построят игру вместе с тренерским штабом таким образом, что мы получим положительный результат.

Я бы хотел, чтобы повторились славные традиции Динамо 99-го года, когда мы на равных играли с той же "Баварией". Да, мы сегодня об этом мечтаем, но может это и свершиться. Я удовлетворен сегодня работой нашей команды, снимаю шляпу перед Луческу, в его годы так работать — дай Бог каждому молодому", - сказал Суркис.

Напомним, матч 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов "Бавария" - "Динамо" состоится 29 сентября в Мюнхене. Начало - в 22:00.

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В статье: Игорь Суркис Динамо (Киев)
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Источник:
Великий футбол

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Комментарии (6)
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dabo74
27.09.2021 в 16:32
Бетс2К. к о м ( Ввести в Гугле ) - Вот на этом сайте я уже второй месяц в плюсе. Прогнозы (Бесплатные) у них просто супер и много разной информации.
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0
0
avatar
Американец 2000
27.09.2021 в 15:48
"Бавария" - "Динамо" - 8 - 0
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+1
-4
Krivbass6 (Кривой Рог)
27.09.2021 в 16:01
Ты про шахту вспомнил настальги 7-0
Ответить
+3
-2
aleks68
27.09.2021 в 16:08
вспоминай.теперь получать очередь динамо
+1
-3
avatar
vasa pupkis (Киев)
27.09.2021 в 15:14
Ну артистизм неплохо подтянули. А футбол чуть медленнее деградирует чем при динамовских сердцах. Без нормальных покупок делов не будет.
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+5
-2
Ramses_ua (Запоріжжя)
27.09.2021 в 15:59
Без зміни власника,, делов не будет" скоріш за все так)
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0
-1


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