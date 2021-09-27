Суркис: Не представляю, как бы развивалось Динамо без Луческу

Президент киевского Динамо Игорь Суркис в интервью программе "Великий футбол" поделился мнением о перспективах киевлян в Лиге чемпионов.

"Меня радует качество, меня радует то, как команда выполнила установку на игру с "Бенфикой". При стечении обстоятельств, мы могли и победить, могли и проиграть. Еще присутствует боязнь, но может быть это не боязнь, а четкое выполнение тренерской установки на игру. В чемпионате мы играем достойно, у нас одна ничья в восьми турах. Да, необязательная.

Но в начале чемпионата Луческу не мог присутствовать на играх, и это сильно сказывается на молодых ребятах. Только его разбор и анализ всех матчей, подготовка, дает нам возможность добиваться положительных результатов. Без него я даже не представляю, как бы развивалась команда.