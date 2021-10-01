Хавбек Миная: Кобин - реально очень хороший человек и тренер с большой буквы

Игрок " Миная " Антон Байдал поделился своими эмоциями после отставки главного тренера команды Василия Кобина.

"Этот человек многое значит для команды. Конечно, многие расстроились, потому что Василий Васильевич реально очень хороший человек и тренер с большой буквы.

Я считаю, он много чего принес в команду, и многому нас научил. Каждый день он работал с душой и вкладывал ее в нас", — сказал Байдал.