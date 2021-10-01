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Хавбек Миная: Кобин - реально очень хороший человек и тренер с большой буквы

Премьер-лига
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В коллективе расстроены отставкой тренера

Хавбек Миная: Кобин - реально очень хороший человек и тренер с большой буквы

фото - ФК Минай

Новина українською

Игрок "Миная" Антон Байдал поделился своими эмоциями после отставки главного тренера команды Василия Кобина.

"Этот человек многое значит для команды. Конечно, многие расстроились, потому что Василий Васильевич реально очень хороший человек и тренер с большой буквы.

Я считаю, он много чего принес в команду, и многому нас научил. Каждый день он работал с душой и вкладывал ее в нас", — сказал Байдал.

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В статье: Василий Кобин ФК Минай Антон Байдал
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Источник:
ТК Футбол

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