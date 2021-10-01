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Хавбек Миная: Кобин - реально очень хороший человек и тренер с большой буквы
В коллективе расстроены отставкой тренера
фото - ФК Минай
Игрок "
"Этот человек многое значит для команды. Конечно, многие расстроились, потому что Василий Васильевич реально очень хороший человек и тренер с большой буквы.
Я считаю, он много чего принес в команду, и многому нас научил. Каждый день он работал с душой и вкладывал ее в нас", — сказал Байдал.
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Источник:ТК Футбол
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