Кучук: Это был тяжелый, дальний, непростой выезд в Мариуполь

Главный тренер "Руха" Леонид Кучук прокомментировал победу своей команды в матче 10-го тура УПЛ над "Мариуполем" (2:0) .

— Поздравляю свою команду с победой. Это выезд. Тяжелый, дальний, непростой… Много времени мы провели в дороге. К счастью не удалось в дороге потерять концентрацию и свое физическое состояние. Поэтому еще раз поздравляю команду с победой.

— Главная проблема – дорога или были еще какие-то?

— "Мариуполь" — это очень игровая команда. Мы даже в дороге готовились к этой игре. Были определенные нюансы тактического плана, которые удалось нивелировать. Если вы заметили "Мариуполь" в предыдущих играх создавал много моментов, а сегодня – нет. Главная проблема – это умение готовиться. Даже если ты в дороге.