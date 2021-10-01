Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Кучук: Это был тяжелый, дальний, непростой выезд в Мариуполь
Рух вывез победу из Мариуполя
fcmariupol.com
Главный тренер "Руха" Леонид Кучук прокомментировал
— Поздравляю свою команду с победой. Это выезд. Тяжелый, дальний, непростой… Много времени мы провели в дороге. К счастью не удалось в дороге потерять концентрацию и свое физическое состояние. Поэтому еще раз поздравляю команду с победой.
— Главная проблема – дорога или были еще какие-то?
— "Мариуполь" — это очень игровая команда. Мы даже в дороге готовились к этой игре. Были определенные нюансы тактического плана, которые удалось нивелировать. Если вы заметили "Мариуполь" в предыдущих играх создавал много моментов, а сегодня – нет. Главная проблема – это умение готовиться. Даже если ты в дороге.
Популярное сейчас
- Стала известна зарплата Юрия Вернидуба в Шерифе
- Бывший украинский игрок и арбитр находится в коме после огнестрельного ранения
- Лео, Криштиану, у вас что-то не то с лицами. Новая версия симулятора PES побила антирекорд в Steam
- Рух поднимается на восьмое место, Мариуполь стабильно последний. Таблица УПЛ 2021/22
- Красотка дня. Эффектная сестра молодой надежды Барселоны. ФОТО
- Шутки, приколы и позитивный настрой. Как женская сборная Украине фотосессию проводила