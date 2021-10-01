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Кучук: Это был тяжелый, дальний, непростой выезд в Мариуполь

Премьер-лига
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Рух вывез победу из Мариуполя

Кучук: Это был тяжелый, дальний, непростой выезд в Мариуполь

fcmariupol.com

Новина українською

Главный тренер "Руха" Леонид Кучук прокомментировал победу своей команды в матче 10-го тура УПЛ над "Мариуполем" (2:0).

— Поздравляю свою команду с победой. Это выезд. Тяжелый, дальний, непростой… Много времени мы провели в дороге. К счастью не удалось в дороге потерять концентрацию и свое физическое состояние. Поэтому еще раз поздравляю команду с победой.

— Главная проблема – дорога или были еще какие-то?

— "Мариуполь" — это очень игровая команда. Мы даже в дороге готовились к этой игре. Были определенные нюансы тактического плана, которые удалось нивелировать. Если вы заметили "Мариуполь" в предыдущих играх создавал много моментов, а сегодня – нет. Главная проблема – это умение готовиться. Даже если ты в дороге.

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В статье: ФК Мариуполь Леонид Кучук Рух (Львов)
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Источник:
ФК Мариуполь

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