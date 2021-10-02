Довбик с острого угла мощным ударом открыл счет со Львовом - ВИДЕО

В матче 10-го тура чемпионата Украины СК "Днепр-1" на выезде играет против "Львова".

Счет в поединке уже на 2-й минуте встречи открыл форвард днепрян Артем Довбик - украинский нападающий эффектно поразил ворота львовян с острого угла.

Этот забитый мяч стал 5-м для 24-летнего игрока в текущем сезоне УПЛ.

Видео гола Довбика