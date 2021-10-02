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Довбик с острого угла мощным ударом открыл счет со Львовом - ВИДЕО

Премьер-лига
Обновлено
(1 голосов)

В стиле Роберто Карлоса

Довбик с острого угла мощным ударом открыл счет со Львовом - ВИДЕО

фото - СК Дніпро-1

Новина українською

В матче 10-го тура чемпионата Украины СК "Днепр-1" на выезде играет против "Львова".

Счет в поединке уже на 2-й минуте встречи открыл форвард днепрян Артем Довбик - украинский нападающий эффектно поразил ворота львовян с острого угла.

Этот забитый мяч стал 5-м для 24-летнего игрока в текущем сезоне УПЛ.

Видео гола Довбика

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В статье: ФК Львов Артем Довбик СК Днепр-1
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Комментарии (2)
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Kolibri (Киев. Новая Англия.)
02.10.2021 в 18:25
Очень круто!
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+1
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Лекарь (село Дарница)
02.10.2021 в 18:17
Какой-то дурак залетел, пусть и эффектный. Какой нах Роберто Карлос?
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