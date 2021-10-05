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Великий день. Ровно 25 лет назад Украина впервые победила ТОП-сборную

Премьер-лига
Обновлено
(2 голосов)

Попов и Максимов одолели Кошту и Фигу

Великий день. Ровно 25 лет назад Украина впервые победила ТОП-сборную

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

Пятого октября 1996 года, ровно четверть века назад, сборная Украины впервые одержала победу над сборной, которая тогда уже считалась одной из ведущих в Европе.

Это был отбор к ЧМ-1998. Украина попала в группу с Северной Ирландией, Арменией, Албанией, Германией и Португалией. Именно с европейскими бразильцами, в составе которых начинали сверкать Руй Кошта и Луиш Фигу, мы и встретились на НСК «Олимпийский» в присутствии 51 000 зрителей.

Команда Йожефа Сабо уже на третьей минуте повела в счете - Сергей Попов добил мяч в сетку в падении головой после того, как Витор Байя не лучшим образом отразил удар Геннадия Зубова. Понятно, что португальцы бросились атаковать и имели не одну возможность для того, чтобы сравнять счет. Однако в тот вечер настоящий кураж поймал голкипер «Черноморца» Олег Суслов, который раз за разом спасал сине-желтых.

Впрочем, на 83-й минуте и он был бессилен после удара Жоау Пинту метров с десяти из центра штрафной. Португалия едва сразу не вышла вперед, однако удар Фигу парировал Суслов. А потом Украина забила! Прорыв по флангу, пас в штрафную, Тимерлан Гусейнов принимает и отдает на Юрия Максимова, который со среднего расстояния пробивает в верхний угол - 2:1. На последних секундах португальцы устроили штурм ворот украинской команды, однако Суслов и компания выстояли.

Отбор к ЧМ-1998. Группа 9
5 октября 1996 Киев. НСК Олимпийский
Украина - Португалия 2:1
Голы: Попов 3, Максимов 87 - Пинту 83
Украина: Суслов - Дмитрулин, Головко, Ващук, Скрипник - Попов, Максимов - Зубов (Есин 54), Кривенцов (Лужный 68), Косовский - Ребров (Гусейнов 76)
Резерв: Близнюк, Калитвинцев, Кардаш, Шматоваленко
Тренер - Йожеф Сабо
Португалия: Байя - Секретариу, Руй Жоржи (Фолья 15), Круз Андраде (Паулу Бенту 65), Коуту, Кристовао, Фигу, Жоау Пинту, Са Пинту, Руй Кошта, Паулиньо
Тренер - Артур Жорже

Уже через месяц Португалия возьмет реванш на своем поле, победив 1:0. Но по итогам отбора Украина опередила команду Артура Жорже на одно очко. Правда, заняла только второе место, пропустив вперед Германию. В плей-офф Украина играла с Хорватией и уступила при весьма сомнительном судействе. Но это уже другая история.

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В статье: Юрий Максимов Украина Португалия Луиш Фигу Йожеф Сабо
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Комментарии (6)
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Динамист (Киев)
05.10.2021 в 17:24
А фото Сабо шикарное "Ррребята я не в курррсе как мы выиграли"))))
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0
0
doschukrovno (Ровно)
05.10.2021 в 15:36
А великий тренер и эксперт Головко лажанул , когда нам забивали . Через 3 года он в такой же ситуации дал пробить Янкеру и Динамо не попало в финал Лиги чемпионов . То есть - время не учит .
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+2
0
legio5 (Николаев)
05.10.2021 в 15:25
Помню тот матч, те эмоции, весь матч как на електрическом стуле. Гол Зубова-Попова как в замедленном повторе и без видео в голове до сих пор крутится
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+3
0
Зритель (Харьков)
05.10.2021 в 15:24
Не были тогда португальцы топ-командой, но возили наших конкретно. В том матче Украине объективно очень повезло.
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+1
-3
legio5 (Николаев)
05.10.2021 в 15:33
Да нет - были, примерно как и сейчас
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+4
0
avatar
2.dc (Николаев)
05.10.2021 в 15:20
Прочитал название, сам себе думаю - ну было, и было, че вспоминать то. А как видео посмотрел … уже так не думаю)
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+3
0


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