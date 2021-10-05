Великий день. Ровно 25 лет назад Украина впервые победила ТОП-сборную

Пятого октября 1996 года, ровно четверть века назад, сборная Украины впервые одержала победу над сборной, которая тогда уже считалась одной из ведущих в Европе.

Это был отбор к ЧМ-1998. Украина попала в группу с Северной Ирландией, Арменией, Албанией, Германией и Португалией. Именно с европейскими бразильцами, в составе которых начинали сверкать Руй Кошта и Луиш Фигу, мы и встретились на НСК «Олимпийский» в присутствии 51 000 зрителей.

Команда Йожефа Сабо уже на третьей минуте повела в счете - Сергей Попов добил мяч в сетку в падении головой после того, как Витор Байя не лучшим образом отразил удар Геннадия Зубова. Понятно, что португальцы бросились атаковать и имели не одну возможность для того, чтобы сравнять счет. Однако в тот вечер настоящий кураж поймал голкипер «Черноморца» Олег Суслов, который раз за разом спасал сине-желтых.

Впрочем, на 83-й минуте и он был бессилен после удара Жоау Пинту метров с десяти из центра штрафной. Португалия едва сразу не вышла вперед, однако удар Фигу парировал Суслов. А потом Украина забила! Прорыв по флангу, пас в штрафную, Тимерлан Гусейнов принимает и отдает на Юрия Максимова, который со среднего расстояния пробивает в верхний угол - 2:1. На последних секундах португальцы устроили штурм ворот украинской команды, однако Суслов и компания выстояли.

Отбор к ЧМ-1998. Группа 9

5 октября 1996 Киев. НСК Олимпийский

Украина - Португалия 2:1

Голы: Попов 3, Максимов 87 - Пинту 83

Украина: Суслов - Дмитрулин, Головко, Ващук, Скрипник - Попов, Максимов - Зубов (Есин 54), Кривенцов (Лужный 68), Косовский - Ребров (Гусейнов 76)

Резерв: Близнюк, Калитвинцев, Кардаш, Шматоваленко

Тренер - Йожеф Сабо

Португалия: Байя - Секретариу, Руй Жоржи (Фолья 15), Круз Андраде (Паулу Бенту 65), Коуту, Кристовао, Фигу, Жоау Пинту, Са Пинту, Руй Кошта, Паулиньо

Тренер - Артур Жорже

Уже через месяц Португалия возьмет реванш на своем поле, победив 1:0. Но по итогам отбора Украина опередила команду Артура Жорже на одно очко. Правда, заняла только второе место, пропустив вперед Германию. В плей-офф Украина играла с Хорватией и уступила при весьма сомнительном судействе. Но это уже другая история.