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Великий день. Ровно 25 лет назад Украина впервые победила ТОП-сборную
Попов и Максимов одолели Кошту и Фигу
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Пятого октября 1996 года, ровно четверть века назад, сборная Украины впервые одержала победу над сборной, которая тогда уже считалась одной из ведущих в Европе.
Это был отбор к ЧМ-1998. Украина попала в группу с Северной Ирландией, Арменией, Албанией, Германией и Португалией. Именно с европейскими бразильцами, в составе которых начинали сверкать Руй Кошта и Луиш Фигу, мы и встретились на НСК «Олимпийский» в присутствии 51 000 зрителей.
Команда Йожефа Сабо уже на третьей минуте повела в счете - Сергей Попов добил мяч в сетку в падении головой после того, как Витор Байя не лучшим образом отразил удар Геннадия Зубова. Понятно, что португальцы бросились атаковать и имели не одну возможность для того, чтобы сравнять счет. Однако в тот вечер настоящий кураж поймал голкипер «Черноморца» Олег Суслов, который раз за разом спасал сине-желтых.
Впрочем, на 83-й минуте и он был бессилен после удара Жоау Пинту метров с десяти из центра штрафной. Португалия едва сразу не вышла вперед, однако удар Фигу парировал Суслов. А потом Украина забила! Прорыв по флангу, пас в штрафную, Тимерлан Гусейнов принимает и отдает на Юрия Максимова, который со среднего расстояния пробивает в верхний угол - 2:1. На последних секундах португальцы устроили штурм ворот украинской команды, однако Суслов и компания выстояли.
5 октября 1996 Киев. НСК Олимпийский
Украина - Португалия 2:1
Голы: Попов 3, Максимов 87 - Пинту 83
Резерв: Близнюк, Калитвинцев, Кардаш, Шматоваленко
Тренер - Йожеф Сабо
Тренер - Артур Жорже
Уже через месяц Португалия возьмет реванш на своем поле, победив 1:0. Но по итогам отбора Украина опередила команду Артура Жорже на одно очко. Правда, заняла только второе место, пропустив вперед Германию. В плей-офф Украина играла с Хорватией и уступила при весьма сомнительном судействе. Но это уже другая история.
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