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Металлист 1925 проведет спарринг с Днепром-1
Матч состоится в субботу
metalist1925.com
Паузу в УПЛ, которая вызвана матчами сборных, "
В субботу, 9-го октября, харьковчане проведут контрольный поединок с "Днепром-1".
Начало матча запланировано на 13:00.
Поединок состоится в Днепре на спортивно-тренировочной базе, расположенной в жилом массиве Приднепровск.
Также на ютуб-канале "Днепра-1" планируется проведение онлайн-трансляции матча.
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Источник:Официальный сайт Металлиста 1925
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