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Металлист 1925 проведет спарринг с Днепром-1

Премьер-лига
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Матч состоится в субботу

Металлист 1925 проведет спарринг с Днепром-1

metalist1925.com

Новина українською

Паузу в УПЛ, которая вызвана матчами сборных, "Металлист 1925" заполнит товарищеским матчем.

В субботу, 9-го октября, харьковчане проведут контрольный поединок с "Днепром-1".

Начало матча запланировано на 13:00.

Поединок состоится в Днепре на спортивно-тренировочной базе, расположенной в жилом массиве Приднепровск.

Также на ютуб-канале "Днепра-1" планируется проведение онлайн-трансляции матча.

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В статье: Металлист 1925 (Харьков) СК Днепр-1
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