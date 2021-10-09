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Этого будет достаточно? Стала известна продолжительность нового контракта де Пены с Динамо

Премьер-лига
(1 голосов)

Уругваец остается в команде

Этого будет достаточно? Стала известна продолжительность нового контракта де Пены с Динамо

Фото: ФК Динамо Киев

Новина українською

Недавно стало известно, что вингер киевского "Динамо" Карлос де Пена продлил контракт с клубом. Meta-ratings сообщает, что уругваец заключил обновленное соглашение до конца 2022-го года.

Предыдущий контракт действовал до декабря этого года, поэтому стороны решили продолжить сотрудничество. Правда, де Пена держал в тайне срок нового соглашения. Игрок заявлял, что главное, что он просто счастлив играть за "Динамо".

Напомним, что Карлос присоединился к составу киевлян в апреле 2019-го года. С тех пор он провел в "бело-синей" футболке 90 матчей, записав в свой актив 19 голов и 18 ассистов. В этом сезоне на счету 29-летнего уругвайца 5 результативных действий (2+3) в 11 поединках.

Отметим, что за время его пребывания в составе киевлян трансферная стоимость вингера по данным аналитического портала Transfermarkt поднялась с 1,5 млн евро до 3,5 млн.

Добавим, что де Пена также ранее выступал за английский "Мидлсбро", испанский "Реал Овьедо" и уругвайский "Насьональ".

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В статье: Динамо (Киев) Карлос де Пена
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Источник:
meta-ratings

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Комментарии (2)
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Tenma7 (Чернигов)
09.10.2021 в 16:42
Вопрос в том, чего на 1 год всего то?
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Dimka26 (Чернигов)
09.10.2021 в 16:12
Никогда не понимал, когда подписывают контракт с футболистом до конца года посредине сезона. а что потом? как сезон доигрывать без ключевого игрока основы?
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