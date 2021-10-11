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Агент: Шкурину нельзя возвращаться в Беларусь, никто не знает, что может произойти

Премьер-лига
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И проблема не только в военкомате

Агент: Шкурину нельзя возвращаться в Беларусь, никто не знает, что может произойти

Фото: ФК Динамо

Новина українською

Агент арендованного "Динамо" белорусского форварда Ильи Шкурина Валерий Исаев рассказал о гражданской позиции игрока и преследованиях со стороны белорусских властей.

- Украинский журналист Игорь Цыганык сказал, что власти Беларуси требовали депортировать Шкурина из России. Правда ли это?

- Нет, этого не было. Была история двухгодичной давности, когда у него начались проблемы с молодежной сборной. В клуб пришел вызов в молодежную сборную Беларуси, но Илья отказался ехать. Он узнал, что находится в расширенном списке национальной сборной, и тоже отказался играть за нее. Никаких движений со стороны органов не было.

Он призывник, а в Беларуси по указу президента все футболисты молодежной и национальной сборной освобождены от службы в армии. Поэтому после отказа играть за сборную его вычеркнули из этого списка.

Затем в ЦСКА приходили повестки для Шкурина со смешными формулировками и угрозами в адрес руководителей армейского клуба в рамках законодательства. Но законодательство Беларуси никак не распространяется на другие страны. Коротко говоря, беларусские военные службы пытались сделать так, чтобы Илья пришел по повестке в военкомат своего родного города.

- Отношение Ильи Шкурина к происходящему в Беларуси как-то связано с его уходом из ЦСКА?

- Конечно, с учетом последних событий в стране и отношений между Беларусью и Россией. Безусловно, у человека есть опасения по этому поводу. Тут нечего скрывать, был такой момент. Было опасение, что если беларусские власти захотят чем-то насолить футболисту, то они этого добьются. Проблемы могут быть.

- То есть, можно сказать, что это главная причина ухода Шкурина из ЦСКА?

- Нет, у нас были предложения от российских клубов, которые мгновенно могли решить эту проблему. Мы это знали, и потенциальные клубы Ильи в РПЛ эта проблема не пугала.

Но когда принимали решение по ЦСКА, Илья говорил, что не хочет играть в России. Такой разговор был. ЦСКА отличается разумной трансферной политикой, подходом к футболу. К тому же, там был беларусский тренер. Но в один момент он сказал: "Я хочу ехать туда, где буду играть. Но в России играть не хочу". И тогда мы потратили много времени, чтобы принять решение уйти из ЦСКА.

Это было обоюдное решение, потому что пришел новый тренер после Гончаренко, мы увидели его отношение к футболисту. Было понятно, что шансов играть в ЦСКА у Шкурина очень мало. Но тогда говорили только о футболе, а не о ситуации в Беларуси или военкомате.

- Сейчас Илье дорога в Беларусь закрыта?

- Нет, ему нельзя возвращаться в Беларусь. Юридически можно вернуться. Никто не знает, что может произойти. Но вероятность пойти в армию она велика. Однако это последний пункт, по которому он побоится вернуться в родную страну сейчас.

Давление на семью? Нет, его нет и не было. Только повестки из военкомата, которые приносят в странной форме.

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В статье: Динамо (Киев) Илья Шкурин
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Источник:
Трибуна

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