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Кривенцов: Знаю, что такое быть в ситуации, в которой оказался Остап Маркевич

Премьер-лига
(2 голосов)

"Азовцы" являются аутсайдерами в УПЛ

Кривенцов: Знаю, что такое быть в ситуации, в которой оказался Остап Маркевич

Фото: ФК Металлист 1925

Новина українською

Главный тренер "Металлиста-1925" Валерий Кривенцов поделился ожиданиями от предстоящего матча против "Мариуполя" в 11-м туре УПЛ.

– Думаю, будет очень интересная игра и в тактическом плане, и в плане реализации своих возможностей.

- Вы работали в "Мариуполе". Насколько это уже другая команда?

– Совершенно разная. Хотя мы с Маркевичем где-то одинаковые. У него средний возраст команды 19 лет, может, чуть больше, у меня было 20. Поэтому знаю, что такое быть в ситуации, в которой он оказался. Но нужно терпеть, – сказал Кривенцов.

Напомним, матч "Мариуполь" - "Металлист 1925" состоится в субботу, 16 октября. Начало - 14:00.

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В статье: ФК Мариуполь Валерий Кривенцов Металлист 1925 (Харьков)
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Источник:
Футбол NEWS

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Комментарии (1)
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danopas
15.10.2021 в 12:06
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