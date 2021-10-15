Кривенцов: Знаю, что такое быть в ситуации, в которой оказался Остап Маркевич

Главный тренер "Металлиста-1925" Валерий Кривенцов поделился ожиданиями от предстоящего матча против "Мариуполя" в 11-м туре УПЛ.

– Думаю, будет очень интересная игра и в тактическом плане, и в плане реализации своих возможностей.

- Вы работали в "Мариуполе". Насколько это уже другая команда?

– Совершенно разная. Хотя мы с Маркевичем где-то одинаковые. У него средний возраст команды 19 лет, может, чуть больше, у меня было 20. Поэтому знаю, что такое быть в ситуации, в которой он оказался. Но нужно терпеть, – сказал Кривенцов.

Напомним, матч "Мариуполь" - "Металлист 1925" состоится в субботу, 16 октября. Начало - 14:00.