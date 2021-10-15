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Матч Шахтера рассудит Пасхал, Динамо - Монзуль. Судейские назначения на 11-й тур УПЛ

Премьер-лига
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УАФ обнародовала судейские назначения

Матч Шахтера рассудит Пасхал, Динамо - Монзуль. Судейские назначения на 11-й тур УПЛ

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Комитеты Украинской ассоциации футбола назначили официальных лиц на матчи 11-го тура Vbet Лиги сезона-2021/2022.

11-й тур

15 октября (пятница)

"Шахтер" - "Заря". Киев. НСК "Олимпийский". 17.00. Арбитр - Игорь Пасхал (Херсон), арбитр VAR - Евгений Арановский (Киев)

16 октября (суббота)

"Мариуполь" - "Металлист 1925". Мариуполь. Стадион им. В. Бойко. 14.00. Арбитр - Александр Дердо (Черноморск)

"Львов" - "Динамо". Львов. Стадион "Арена Львов". 17.00. Арбитр - Екатерина Монзуль (Харьков), арбитр VAR - Андрей Коваленко (Полтава)

"Днепр-1" - "Колос". Днепр. Стадион "Днепр-Арена". 19.30. Арбитр - Юрий Иванов (Донецкая обл.), Арбитр VAR - Сергей Бойко (Киевская обл.)

17 октября (воскресенье)

"Минай" - "Десна". Ужгород. Стадион "Авангард". 14.00. Арбитр - Дмитрий Панчишин (Харьков)

"Александрия" - "Ворскла". Александрия. КСК "Ника". 19.30. Арбитр - Николай Балакин (Киевская обл.)

18 октября (понедельник)

"Черноморец" - "Верес". Одесса. Стадион "Черноморец". 19.30. Арбитр - Денис Шурман (Киевская обл.)

Напомним, матч 11-го тура УПЛ "Ингулец" - "Рух" был перенесен из-за коронавируса в составе львовян.

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В статье: ФК Мариуполь Ворскла (Полтава) Заря (Луганск) ФК Львов Десна (Чернигов) Динамо (Киев) Шахтер (Донецк) Черноморец (Одесса) ФК Александрия Верес (Ровно) Колос (Ковалевка) Металлист 1925 (Харьков) ФК Минай СК Днепр-1
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Источник:
УАФ

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