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Матч Шахтера рассудит Пасхал, Динамо - Монзуль. Судейские назначения на 11-й тур УПЛ
УАФ обнародовала судейские назначения
Комитеты Украинской ассоциации футбола назначили официальных лиц на матчи 11-го тура Vbet Лиги сезона-2021/2022.
11-й тур
15 октября (пятница)
"Шахтер" - "Заря". Киев. НСК "Олимпийский". 17.00. Арбитр - Игорь Пасхал (Херсон), арбитр VAR - Евгений Арановский (Киев)
16 октября (суббота)
"Мариуполь" - "Металлист 1925". Мариуполь. Стадион им. В. Бойко. 14.00. Арбитр - Александр Дердо (Черноморск)
"Львов" - "Динамо". Львов. Стадион "Арена Львов". 17.00. Арбитр - Екатерина Монзуль (Харьков), арбитр VAR - Андрей Коваленко (Полтава)
"Днепр-1" - "Колос". Днепр. Стадион "Днепр-Арена". 19.30. Арбитр - Юрий Иванов (Донецкая обл.), Арбитр VAR - Сергей Бойко (Киевская обл.)
17 октября (воскресенье)
"Минай" - "Десна". Ужгород. Стадион "Авангард". 14.00. Арбитр - Дмитрий Панчишин (Харьков)
"Александрия" - "Ворскла". Александрия. КСК "Ника". 19.30. Арбитр - Николай Балакин (Киевская обл.)
18 октября (понедельник)
"Черноморец" - "Верес". Одесса. Стадион "Черноморец". 19.30. Арбитр - Денис Шурман (Киевская обл.)
Напомним, матч 11-го тура УПЛ "Ингулец" - "Рух" был перенесен из-за коронавируса в составе львовян.
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