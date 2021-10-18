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Динамо может предложить Тотовицкому контракт - источник

Премьер-лига
(1 голосов)

Зимой у хавбека истекает контракт с "Десной"

Динамо может предложить Тотовицкому контракт - источник

Фото: ФК Десна

Новина українською

Киевское "Динамо" почти наверняка предложит контракт полузащитнику "Десны" Андрею Тотовицкому. Об этом сообщает ведущий "ТаТоТаке" Михаил Спиваковский.

Журналист отмечает, что многое зависит от того, кто является инициатором потенциального трансфера - президент киевлян, агенты футболиста или Мирча Луческу.

В текущем сезоне Тотовицкий провел 10 матчей, в которых забил два гола и выполнил три ассиста. Контракт 28-летнего украинца с "Десной" действителен до декабря 2021 года.

Портал Transfermarkt оценивает хавбека в 1 миллион евро.

Отметим, что последние два матча "Десны" Андрей Тотовицкий пропустил из-за положительного теста на COVID-19.

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В статье: Андрей Тотовицкий Десна (Чернигов) Динамо (Киев)
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Источник:
ТаТоТаке

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Комментарии (3)
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ukatan (Харьковская обл.)
18.10.2021 в 11:50
"Серьезнейшее" усиление (шутка). Да еще и свободный агент.
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0
0
kravaserega (Kyiv)
18.10.2021 в 11:28
Один вопрос - зачем он нужен Динамо??
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+1
0
Tenma7 (Чернигов)
18.10.2021 в 11:27
А могли летом чуток заработать...
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+1
0


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