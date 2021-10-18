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Динамо может предложить Тотовицкому контракт - источник
Зимой у хавбека истекает контракт с "Десной"
Фото: ФК Десна
Киевское "Динамо" почти наверняка предложит контракт полузащитнику "Десны" Андрею Тотовицкому. Об этом сообщает ведущий "ТаТоТаке" Михаил Спиваковский.
Журналист отмечает, что многое зависит от того, кто является инициатором потенциального трансфера - президент киевлян, агенты футболиста или Мирча Луческу.
В текущем сезоне Тотовицкий провел 10 матчей, в которых забил два гола и выполнил три ассиста. Контракт 28-летнего украинца с "Десной" действителен до декабря 2021 года.
Портал Transfermarkt оценивает хавбека в 1 миллион евро.
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