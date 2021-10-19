Юрченко: В Заре мне все нравилось, но бывают такие моменты, что невозможно решить вопрос

Хавбек "Десны" Владлен Юрченко рассказал, почему он не продлил контракт с луганской " Зарей ".

– Больше трех месяцев вы были без команды и о вас ничего не слышали, кроме слухов. Чем занимались в это время? Как видели свое будущее?

– Лето было непростое, можно сказать, что для меня это вообще было не лето. Смена клуба – это всегда нелегкое дело. Я тренировался 1-2 раза в день – у меня был личный тренер по физической подготовке. Жил в Киеве, иногда ездил к родителям в Николаев, ходил в кино, встречался с друзьями – ничего особенно.

Психологически было трудно. Но бывают такие моменты в жизни, когда нужно потерпеть. К тому же даже из такой ситуации можно извлечь опыт. Я много об этом всем думал. Теперь я знаю, как поступать, если такое повторится.

– Когда у вас заканчивался контракт, вы уже знали о дальнейшем будущем – будете уходить или продлевать контракт?

– Я вел переговоры – не знал, что буду точно покидать команду. Были важные матчи, боролись за второе-третье место, было не до контракта. Мы с руководством поговорили, друг друга поняли и решили вернуться к разговору позже.

В итоге соглашение закончилось, но я не знал, как ситуация повернется. А когда приехали на сборы в Запорожье для подготовки к новому сезону, я вновь переговорил с руководством клуба. Разговор был недолгим – и мне пришлось уехать.

– Это на вас сильно отразилось?

– Да, ситуация не сильно приятная. Я привык к коллективу, мне там все нравилось. Но бывают такие моменты, что невозможно решить вопрос и приходится уходить.

– Обсуждали вопрос с Виктором Скрипником?

– Да, не раз разговаривали. Я остался с ним в очень хороших отношениях. Просто есть моменты, на которые тренер не влияет. Он занимается своей работой, Виктор Анатольевич не президент и не генеральный директор.