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Срна: Шахтер - лучший клуб Восточной Европы за последние 15 лет

Премьер-лига
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(8 голосов)

Дарио рассказал испанским СМИ о развитии донецкого клуба

Срна: Шахтер - лучший клуб Восточной Европы за последние 15 лет

Новина українською

Директор "Шахтера" по футболу Дарио Срна в интервью испанскому изданию AS рассказал о донецком клубе.

- "Шахтер" лучший клуб Восточной Европы. Если сравнивать последние 15 лет "Шахтера" с ЦСКА, "Зенитом"… С любым большим клубом.

Наша система другая. Покупайте талантливую молодежь, тех же бразильцев, развивайте их, и продавайте в большие клубы. Все это началось с Ахметова.

- Как президент Ахметов изменил клуб?

- Он особенный человек. "Шахтер" - это для него не бизнес, это его семья. Это любовь его сердца... Он мог бы купить любой большой клуб в Европе. Но он хотел вкладывать свои чувства в свой город, свою страну.

- Бразильский вектор - это стратегия клуба?

- Наши цели - выиграть Лигу чемпионов, чемпионат страны, Кубок и Суперкубок... И мы начали покупать бразильцев в 2003 году: Матузале, Брандао, Тейшейра, Дуглас Коста, Адриано, Фернандиньо, Фред...

- Все они пошли на повышение…

- Это наша стратегия. Развивайте их, если поступит выгодное предложение, подумайте о продаже...

- На каком этапе находится украинский футбол?

- В 2013 году, до начала войны, он был на уровне французской и немецкой лиг, был очень силен. "Шахтер", "Динамо", "Металлист", "Днепр"… В Европе играло где-то пять команд. Когда началась война, экономическая ситуация ухудшилась. Однако наш президент сохранил уровень расходов на прежнем уровне. Зарплаты, бонусы, покупки игроков… Все осталось по-прежнему.

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В статье: Дарио Срна Шахтер (Донецк)
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(8 голосов)
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Источник:
AS

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Комментарии (13)
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DesnaUA (Чернигов)
20.10.2021 в 00:35
Ты как Гидрометцентр))) Хоть бы в окно посмотрел,прежде чем п..деть...
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+1
0
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Dany_Red (Харьков)
20.10.2021 в 00:43
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0
0
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Dany_Red (Харьков)
20.10.2021 в 00:44
Ответить
0
0
skrudch (Донецьк,Ясіня)
20.10.2021 в 00:20
Що він куре)))
Ответить
0
0
Pianist (Киев)
20.10.2021 в 00:06
0-5 сегодня. 0-10 от Боруссии. 0 - дофига от Мансити. В Украине все проиграли Динамо. И тд. Воистину лучший.
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+2
0
grasshopper1 (Харьков)
20.10.2021 в 00:00
Срна: только чур последний год не считаем
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0
0
avatar
Pacifist (Chiang Mai)
19.10.2021 в 23:57
Особенно уместна публикация мнения этого человека специфических моральных качеств сейчас, в эти минуты, когда на пол-Киева полыхает порванное Реалом в клочья... э-э-э, назовем это душевной раной. Конечно, самый-самый сильный клуб Восточной Европы, да-да.
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+2
0
avatar
Очманілий Заєць (Odessa)
19.10.2021 в 23:54
Кращий - Шериф. Однозначно!
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+1
-1
Spivakj (Кривой Рог)
19.10.2021 в 23:54
Сырна ну ты гонишь и не сигналишь))!!!
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+1
0
Golfik25 (Киев)
19.10.2021 в 23:51
И что дальше? По этому шахетр любит в 5-0 влетать Реалу, Боруссии, Интеру итд. К чему эти понты серун?
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+2
0
kalan-86 (Анкара)
19.10.2021 в 23:47
Признавайся Срна, это ты аккурат в перерыве между таймами сюда забежал и всем минусов наставил?
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+2
0
avatar
wolf_enstein (Кот Тангенс)
19.10.2021 в 23:47
Был.
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0
0
geravit93 (Чернигов)
19.10.2021 в 23:46
Лучший клуб по 5-7 мячей пропускает за матч
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+3
0


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