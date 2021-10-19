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Срна: Шахтер - лучший клуб Восточной Европы за последние 15 лет
Дарио рассказал испанским СМИ о развитии донецкого клуба
Директор "
- "Шахтер" лучший клуб Восточной Европы. Если сравнивать последние 15 лет "Шахтера" с ЦСКА, "Зенитом"… С любым большим клубом.
Наша система другая. Покупайте талантливую молодежь, тех же бразильцев, развивайте их, и продавайте в большие клубы. Все это началось с Ахметова.
- Как президент Ахметов изменил клуб?
- Он особенный человек. "Шахтер" - это для него не бизнес, это его семья. Это любовь его сердца... Он мог бы купить любой большой клуб в Европе. Но он хотел вкладывать свои чувства в свой город, свою страну.
- Бразильский вектор - это стратегия клуба?
- Наши цели - выиграть Лигу чемпионов, чемпионат страны, Кубок и Суперкубок... И мы начали покупать бразильцев в 2003 году: Матузале, Брандао, Тейшейра, Дуглас Коста, Адриано, Фернандиньо, Фред...
- Все они пошли на повышение…
- Это наша стратегия. Развивайте их, если поступит выгодное предложение, подумайте о продаже...
- На каком этапе находится украинский футбол?
- В 2013 году, до начала войны, он был на уровне французской и немецкой лиг, был очень силен. "Шахтер", "Динамо", "Металлист", "Днепр"… В Европе играло где-то пять команд. Когда началась война, экономическая ситуация ухудшилась. Однако наш президент сохранил уровень расходов на прежнем уровне. Зарплаты, бонусы, покупки игроков… Все осталось по-прежнему.
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