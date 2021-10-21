Клуб испанской Ла Лиги заинтересовался хавбеком Шахтера

Бразильский полузащитник "Шахтера" Педриньо попал в сферу интересов испанской "Севильи". Об этом сообщает Fichajes.net.

Отмечается, что спортивный директор "красно-белых" Рамон Мончи очень высоко ценит степень таланта 22-летнего бразильца.

Вероятнее всего, "Севилья" постарается подписать Педриньо следующим летом. Однако источник сообщает, что хавбеком также интересуются неназванные клубы из английской Премьер-лиги и итальянской Серии А.

В текущем сезоне Педриньо провел 13 матчей за "оранжево-черных" во всех турнирах, в которых забил три гола и отличился двумя результативными передачами. Портал Transfermarkt оценивает игрока в 17 млн евро.

Напомним, Педриньо перешел в "Шахтер" из "Бенфики" летом нынешним летом за 18 миллионов евро. Контракт футболиста с "горняки" рассчитан до 2026 года.

К слову, на данный момент "Севилья" занимает 3-е место в турнирной таблице испанской Ла Лиги.