Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Клуб испанской Ла Лиги заинтересовался хавбеком Шахтера
В Испании оценивают возможность подписания Педриньо
Фото: ФК Шахтер
Бразильский полузащитник "Шахтера" Педриньо попал в сферу интересов испанской "Севильи". Об этом сообщает Fichajes.net.
Отмечается, что спортивный директор "красно-белых" Рамон Мончи очень высоко ценит степень таланта 22-летнего бразильца.
Вероятнее всего, "Севилья" постарается подписать Педриньо следующим летом. Однако источник сообщает, что хавбеком также интересуются неназванные клубы из английской Премьер-лиги и итальянской Серии А.
В текущем сезоне Педриньо провел 13 матчей за "оранжево-черных" во всех турнирах, в которых забил три гола и отличился двумя результативными передачами. Портал Transfermarkt оценивает игрока в 17 млн евро.
Напомним, Педриньо перешел в "Шахтер" из "Бенфики" летом нынешним летом за 18 миллионов евро. Контракт футболиста с "горняки" рассчитан до 2026 года.
К слову, на данный момент "Севилья" занимает 3-е место в турнирной таблице испанской Ла Лиги.
Популярное сейчас
- Самба Диалло: Манчестер Сити? Сейчас я полностью сконцентрирован на Динамо
- Леоненко: Зачем падал Кривцов? Где стоял Трубин? Зачем так далеко?
- Яремчук получил одну из самых низких оценок за матч с Баварией
- "Он сильнее Левандовского". Де Дзерби назвал своего фаворита на Золотой мяч
- Не конец истории. Мауро Икарди пропустил тренировку и прилетел в Милан извиняться перед Вандой. ФОТО
- Красотка дня. Соблазнительная модель из Польши, которая фанатеет от мадридского Атлетико. ФОТО