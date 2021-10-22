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Черноморец - Львов. Где и когда смотреть онлайн прямую видеотрансляцию матча УПЛ
Черноморец - Львов: Где и когда смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 23.10.2021 ⋊ УПЛ на UA-Футбол
Фото - Олександр Приходько
Этот матч обещает быть не самым зрелищным. С другой стороны, обеим командам нужно поправлять свое турнирное положение, а, следовательно, нужно набирать очки. Некуда отступать. Иногда в таких ситуациях аутсайдеры способны показывать яркий футбол.
Матч 12-го тура УПЛ "Черноморец" - "Львов" состоится в субботу, 23-го октября 2021-го года. Прямая онлайн видео трансляция – телеканал "Футбол 2". Начало матча – 19:30.
Также сигнал прямого эфира вы найдете в Интернете на платформах, которые сотрудничают с телеканалами "Футбол 1/2/3". Это, в частности, Киевстар ТВ, Vodafone TV, Воля ТВ, Oll.tv и прочие. Для тех, кто не сможет посмотреть матч, матч-центр UA-Футбол проведет прямую онлайн текстовую трансляцию матча >>>.
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