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Заря - Колос 1:0. Обзор матча и видео гола

Премьер-лига
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Аллахяр приносит победу луганчанам

Заря - Колос 1:0. Обзор матча и видео гола

ФК "Заря" / Автор неизвестен

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В матче 12-го тура чемпионата Украины луганская "Заря" в Запорожье минимально обыграла "Колос". Единственный мяч в игре на счету у Аллахяра - иранец поразил ворота команды из Ковалевки на 38-й минуте встречи. После этой игры подопечные Виктора Скрипника имеют в своем активе 23 очка и занимают 4-е место в таблице. В свою очередь у "Колоса" 11 баллов и команда расположилась на 11-й позиции.

Запорожье. Стадион "Славутич-Арена"
Главный арбитр: Александр Омельченко (Славянск)
Ассистенты: Ярослав Трехлиб (Днепр), Владимир Жарый (Павлоград)
Заря - Колос 1:0
Гол: Аллахяр 38

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В статье: Заря (Луганск) Колос (Ковалевка)
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