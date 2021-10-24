Заря - Колос 1:0. Обзор матча и видео гола

В матче 12-го тура чемпионата Украины луганская "Заря" в Запорожье минимально обыграла "Колос". Единственный мяч в игре на счету у Аллахяра - иранец поразил ворота команды из Ковалевки на 38-й минуте встречи. После этой игры подопечные Виктора Скрипника имеют в своем активе 23 очка и занимают 4-е место в таблице. В свою очередь у "Колоса" 11 баллов и команда расположилась на 11-й позиции.

Запорожье. Стадион "Славутич-Арена"

Главный арбитр: Александр Омельченко (Славянск)

Ассистенты: Ярослав Трехлиб (Днепр), Владимир Жарый (Павлоград)

Заря - Колос 1:0

Гол: Аллахяр 38