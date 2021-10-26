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Селезнев: Говорю Караваеву: "Слушай, закрой рот. Тебе рано говорить. Ты просто Караваев"

Премьер-лига
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(3 голосов)

Инцидент произошел на футбольном поле

Селезнев: Говорю Караваеву: "Слушай, закрой рот. Тебе рано говорить. Ты просто Караваев"

Фото: ФК Минай

Новина українською

Нападающий "Миная" Евгений Селезнев рассказал о различных конфликтах с фанатами и защитником "Динамо" Александром Караваевым в этом сезоне.

"Каждому второму хочу набить лицо? Ну когда мне говорят "Петух, езжай в свою ДНР", то что мне ему сказать? Я не имею права такого делать, согласен, но я чуть другой. Я сильно эмоциональный. Я в Донецке не был с 2014 года.

Сначала Караваев, потом выкрики с трибуны? Это некрасиво, согласен, я полностью все понимаю. Но чтобы мне что-то ребенок рассказывал… Караваев просился со мной за стол сесть рядом, а теперь еще рот открывает. Ну, ты что? Почему Буяльский этого не говорит? Начинает что-то бегать, кричать, чего-то рассказывать. Что ты бегаешь? Ты вообще кто?

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Я ничего не выяснял, но зачем он перед камерой ждал меня в подтрибунном помещении? Я ему сказал, что после игры поговорим. Сперва Караваев на поле начал что-то доказывать судье. Я ему говорю: "Слушай, закрой рот. Тебе рано говорить. Ты просто Караваев". Он перед камерами стоит ждет меня, я сказал, что потом поговорим, но нет, он не хочет. Вот и все, что было.

Но все эти ситуации мотивируют тебя изнутри. Это не методика, но я такой человек, очень близко все воспринимаю. Я не могу иначе, сам человек такой", - сказал Селезнев.

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В статье: Евгений Селезнев Александр Караваев Динамо (Киев) ФК Минай
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Источник:
SportArena

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Комментарии (16)
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magnum power (БОМЖ)
26.10.2021 в 15:26
Каравэ и в Испании знают, а кто такой селя - вряд-ли)).
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+4
0
alexfc (Киев)
26.10.2021 в 15:26
Селя был обычным футболистом.Как его только не называли ( и тюленем, и деревяным) Его же никто не знает за пределами Украины. А возомнил о себе . Сейчас даже в ворота попасть не может. Вот как понты деградируют человека
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+5
0
avatar
Kolibri (Киев. Новая Англия.)
26.10.2021 в 15:24
Такой, то такой.....
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0
0
avatar
rubizhansky (Восточная Слобожанщи)
26.10.2021 в 15:23
Как-то слишком много внимания, как для игрока какого-то Миная.
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+6
0
avatar
Цап-царап (Харків)
26.10.2021 в 15:21
ПФЛ... ©
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+1
0
Wboliwalnyk1 (Луцьк)
26.10.2021 в 15:20
Рівень Караваєва дозволяє грати у єврокубках та за збірну України, а кормільца гравцем ротації у аутсайдері. А взагалі за законами рашки, котру кормілєц так любить, він вже сидів би. Зневажаю усіх заробітчан, котрі їздять до країни агресора.
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+6
-1
avatar
simargl (Чернигов)
26.10.2021 в 15:19
Селя конечно не торт, но Караваев реально никто ... каждый создаёт себе имиджевые баллы в меру сил и возможностей. Публика любит скандалы? Получите)))...
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+2
-7
Wboliwalnyk1 (Луцьк)
26.10.2021 в 15:22
Караваєв грає у єврокубках та за збірну. Селя навіть не гравець основи аутсайдера. То чим Караваєв гірший за Селю.
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+6
0
avatar
K-Spirit (Киев)
26.10.2021 в 15:09
У Сели уже началась мания величия в агрессивной форме. Забронируйте ему место в палате с Наполеоном и прокурором.
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+12
-1
ZXCVBNM (Місто на Дніпрі)
26.10.2021 в 15:12
З Наполеоном той що імператор, чи той що торт?
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+3
0
avatar
Spokoyno (Київ)
26.10.2021 в 15:15
Скоріш з тортом...
+3
0
Inactive (Харків)
26.10.2021 в 15:09
Селезень играть уже не может так хоть на конфликтах хайпуетА Караваев всё по делу сказал
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+8
-2
avatar
Prideman (Lviv)
26.10.2021 в 15:07
Я теж тунця спитати хочу: а ти взагалі хто? Якщо рашка і Пу такі дорогі твоєму серцю, то що ти тут забув?
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+8
-1
ZXCVBNM (Місто на Дніпрі)
26.10.2021 в 15:02
Так а що він неправильно сказав? Якщо ти в террорашку поїхав кормитися, наче нічого й не було, то чому тебе ображає пропозиція поїхати до рашкинських ручних шакалів? Вони точно так "кормятся" з того ж корита. Хіба що міфічна "днр" правильно називається ОРДіЛОСОС.
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+7
-1
Arthas (Севастополь)
26.10.2021 в 14:51
Мені здається, чи "кормілєц", в міжсезоння казав, що до зими не буде ніяких інтерв'ю давати, тільки робота на полі, тільки голи.
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+8
0
янковский ян (Запорожье)
26.10.2021 в 15:02
Та он уже больше дал чем за все годы карьеры
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+7
0


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