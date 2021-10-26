Селезнев: Говорю Караваеву: "Слушай, закрой рот. Тебе рано говорить. Ты просто Караваев"

Нападающий "Миная" Евгений Селезнев рассказал о различных конфликтах с фанатами и защитником "Динамо" Александром Караваевым в этом сезоне.

"Каждому второму хочу набить лицо? Ну когда мне говорят "Петух, езжай в свою ДНР", то что мне ему сказать? Я не имею права такого делать, согласен, но я чуть другой. Я сильно эмоциональный. Я в Донецке не был с 2014 года.

Сначала Караваев, потом выкрики с трибуны? Это некрасиво, согласен, я полностью все понимаю. Но чтобы мне что-то ребенок рассказывал… Караваев просился со мной за стол сесть рядом, а теперь еще рот открывает. Ну, ты что? Почему Буяльский этого не говорит? Начинает что-то бегать, кричать, чего-то рассказывать. Что ты бегаешь? Ты вообще кто?