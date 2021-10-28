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С опытом в УПЛ и за границей. Минай подписал экс-игрока сборной
Футболист вернулся из Польши в Украину
Фото: ФК Минай
Новым футболистом "Миная" стал Сергей Мякушко. На этой неделе он подписал контракт с командой, сообщает пресс-служба закарпатского клуба.
Мякушко – 28-летний игрок, по позиции – центральный полузащитник. Воспитанник киевского футбола. Имеет огромный опыт игр на высшем уровне – играл за "Оболонь", киевское "Динамо", полтавскую "Ворсклу", львовские "Карпаты".
Закарпатским болельщикам хорошо известен по выступлениям за ужгородскую "Говерлу" в сезоне 2014/2015, где успел забить 6 голов.
Успел поиграть и за границей – за клуб низшей лиги Испании "Алькоркон" и клуб элиты Польши – "Подбескидзе". В свое время Мякушко вызывали в молодежную и национальную сборную Украины. Футболист уже тренируется с командой и готов выйти на поле в следующем матче.
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