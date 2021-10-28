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С опытом в УПЛ и за границей. Минай подписал экс-игрока сборной

Премьер-лига
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Футболист вернулся из Польши в Украину

С опытом в УПЛ и за границей. Минай подписал экс-игрока сборной

Фото: ФК Минай

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Новым футболистом "Миная" стал Сергей Мякушко. На этой неделе он подписал контракт с командой, сообщает пресс-служба закарпатского клуба.

Мякушко – 28-летний игрок, по позиции – центральный полузащитник. Воспитанник киевского футбола. Имеет огромный опыт игр на высшем уровне – играл за "Оболонь", киевское "Динамо", полтавскую "Ворсклу", львовские "Карпаты".

Закарпатским болельщикам хорошо известен по выступлениям за ужгородскую "Говерлу" в сезоне 2014/2015, где успел забить 6 голов.

Успел поиграть и за границей – за клуб низшей лиги Испании "Алькоркон" и клуб элиты Польши – "Подбескидзе". В свое время Мякушко вызывали в молодежную и национальную сборную Украины. Футболист уже тренируется с командой и готов выйти на поле в следующем матче.

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В статье: Сергей Мякушко ФК Минай
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Источник:
ФК Минай

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