  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Официально: Степаненко продлил контракт с Шахтером
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Официально: Степаненко продлил контракт с Шахтером

Премьер-лига
Обновлено
(2 голосов)

Тарас остается в Шахтере еще на 2,5 года

Официально: Степаненко продлил контракт с Шахтером

shakhtar.com

Новина українською

Опорный полузащитник и вице-капитан "Шахтера" Тарас Степаненко продлил контракт с клубом.

Новое соглашение сторон рассчитано до 30 июня 2024 года.

На сегодня Степаненко провел уже 352 официальных матча за "Шахтер" и входит в топ-6 футболистов в истории клуба по числу поединков.

Тарас выступает в составе "горняков" с 2010 года (это его 12-й сезон). Вместе с командой он завоевал 22 трофея – 8 чемпионств, 7 Кубков и 7 Суперкубков Украины.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Тарас Степаненко Шахтер (Донецк)
Оцените этот материал:
(2 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
ФК Шахтер

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (5)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Джан Мурадов (Придеснянськ)
28.10.2021 в 22:03
Загубив свою кар'єру
Ответить
0
0
аалекс ( Крым)
28.10.2021 в 21:26
Верное решение. Без Степаненко Шахтер не тот.
Ответить
+1
-3
avatar
Ракицкий (Питер)
28.10.2021 в 21:23
Молодец!По сути легенда!
Ответить
+2
-4
дЫркофан
28.10.2021 в 21:49
а при чём здесь ты чучело?
Ответить
+1
-1
avatar
Ракицкий (Питер)
28.10.2021 в 21:59
рот закрой
+1
-1


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...