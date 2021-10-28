Премьер-лига
Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Официально: Степаненко продлил контракт с Шахтером
Тарас остается в Шахтере еще на 2,5 года
shakhtar.com
Опорный полузащитник и вице-капитан "
Новое соглашение сторон рассчитано до 30 июня 2024 года.
На сегодня Степаненко провел уже 352 официальных матча за "Шахтер" и входит в топ-6 футболистов в истории клуба по числу поединков.
Тарас выступает в составе "горняков" с 2010 года (это его 12-й сезон). Вместе с командой он завоевал 22 трофея – 8 чемпионств, 7 Кубков и 7 Суперкубков Украины.
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Источник:ФК Шахтер
Популярное сейчас
- Барселона объявила о назначении временного главного тренера
- Ярославский: Не буду продавать Металлист ни за какие деньги
- Барселона определилась с фаворитом на пост нового главного тренера
- Ярославский: Я посмотрю, как Суркис будет шутить, когда Металлист вернется в УПЛ
- Нужно больше Роналду! Джорджина Родригес ждет от Криштиану еще одного ребенка! ФОТО
- "Я люблю тебя, Мауро". Ванда Нара вернулась к Икарди уже после того, как игрок дал согласие на развод
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (5)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Джан Мурадов (Придеснянськ)
28.10.2021 в 22:03
Ответить
0
0
аалекс ( Крым)
28.10.2021 в 21:26
Ответить
+1
-3
Ракицкий (Питер)
28.10.2021 в 21:23
Ответить
+2
-4
дЫркофан
28.10.2021 в 21:49
Ответить
+1
-1
Ракицкий (Питер)
28.10.2021 в 21:59
+1
-1
Лучшие букмекеры
загрузка...