Официально: Степаненко продлил контракт с Шахтером

Опорный полузащитник и вице-капитан " Шахтера " Тарас Степаненко продлил контракт с клубом.

Новое соглашение сторон рассчитано до 30 июня 2024 года.

На сегодня Степаненко провел уже 352 официальных матча за "Шахтер" и входит в топ-6 футболистов в истории клуба по числу поединков.

Тарас выступает в составе "горняков" с 2010 года (это его 12-й сезон). Вместе с командой он завоевал 22 трофея – 8 чемпионств, 7 Кубков и 7 Суперкубков Украины.