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Экс-игрок Шахтера: Динамо не существовало, пока в клуб не пришел Луческу
Киевляне впервые за пять лет стали чемпионами Украины
Фото: Footballua.tv
Бывший румынский защитник "Шахтера" Разван Рац высказался о работе своего экс-наставника Мирчи Луческу в "Динамо".
"Киевское "Динамо" вернулось в авангард украинского футбола благодаря Мирче Луческу. Его заслуга величайшая, потому как "Динамо" практически не существовало, пока в клуб не пришел Мирча Луческу.
Их просто не было. Мирча является решающим фактором, он руководит так же, как и в "Шахтере", чтобы создать команду с большим количеством трофеев", - сказал Рац.
Напомним, в первом же сезоне Луческу с "Динамо" впервые за пять лет выиграл чемпионат Украины. До этого четыре сезона подряд золотые медали завоевывал донецкий "Шахтер".
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