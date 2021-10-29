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Экс-игрок Шахтера: Динамо не существовало, пока в клуб не пришел Луческу

Премьер-лига
(3 голосов)

Киевляне впервые за пять лет стали чемпионами Украины

Экс-игрок Шахтера: Динамо не существовало, пока в клуб не пришел Луческу

Фото: Footballua.tv

Новина українською

Бывший румынский защитник "Шахтера" Разван Рац высказался о работе своего экс-наставника Мирчи Луческу в "Динамо".

"Киевское "Динамо" вернулось в авангард украинского футбола благодаря Мирче Луческу. Его заслуга величайшая, потому как "Динамо" практически не существовало, пока в клуб не пришел Мирча Луческу.

Их просто не было. Мирча является решающим фактором, он руководит так же, как и в "Шахтере", чтобы создать команду с большим количеством трофеев", - сказал Рац.

Напомним, в первом же сезоне Луческу с "Динамо" впервые за пять лет выиграл чемпионат Украины. До этого четыре сезона подряд золотые медали завоевывал донецкий "Шахтер".

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В статье: Разван Рац Мирча Луческу Динамо (Киев)
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Источник:
Radio Sport Total FM

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Комментарии (2)
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Віктор Бокасса (Betwmount)
29.10.2021 в 15:35
Брехливі смоктарі. А 2014, 2015?
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белорус (Киев)
29.10.2021 в 15:24
то же самое можно сказать и Ахтёр
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