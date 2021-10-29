Экс-игрок Шахтера: Динамо не существовало, пока в клуб не пришел Луческу

Бывший румынский защитник "Шахтера" Разван Рац высказался о работе своего экс-наставника Мирчи Луческу в "Динамо".

"Киевское "Динамо" вернулось в авангард украинского футбола благодаря Мирче Луческу. Его заслуга величайшая, потому как "Динамо" практически не существовало, пока в клуб не пришел Мирча Луческу. Их просто не было. Мирча является решающим фактором, он руководит так же, как и в "Шахтере", чтобы создать команду с большим количеством трофеев", - сказал Рац.

Напомним, в первом же сезоне Луческу с "Динамо" впервые за пять лет выиграл чемпионат Украины. До этого четыре сезона подряд золотые медали завоевывал донецкий "Шахтер".

Читайте такжеВитиньо: Интерес со стороны Луческу убедил выбрать именно Динамо