Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Луческу: Много эгоизма. Игроки Динамо повели себя как любители, а не профессионалы
Наставник киевлян, несмотря на победу над "Мариуполем", подверг критике своих футболистов
Фото: ФК Мариуполь/Автор неизвестен
Главный тренер киевского "Динамо" Мирча Луческу прокомментировал
– Очень зол на игроков, команду. И сейчас, и в матче на Кубок повели себя как любители, а не профессионалы. Вместо того, чтобы забивать, контролировать ход игры – расслабились, играли как хотели, каждый тянул одеяло на себя, каждый хотел забить. Получилось то, что получилось. Нервная концовка.
Могли закончить и 5:1, и 6:1. Но моменты, которые были, а их было много, каждый трактовал так, как хотел. И трактовали неправильно. Было много эгоизма со стороны моих игроков на поле. Это то, что мне не понравилось в этих двух матчах. Мы разберемся с этим, обсудим.
Также недоволен игроками, которые выходили на замену. Вместо того, чтобы добавить что-то в игре – они наоборот так же расслабленно вышли. У нас не получилась игра.
- У вас снова форварды сидят в запасе. Они не готовы играть или вы подстраивались под соперника?
– Ставлю игроков, которые помогают нам выиграть матч. Вербич сыграл хорошо в матче на Кубок, поэтому доверил ему место в старте. Игроки, которые выходят на поле, должны доказывать в игре, что они состоятельны и могут забивать голы. Имею в виду центральных нападающих. Это может 15, 30, 45 минут. Гармаш вышел, создал три опасных момента. Даже если он не типичный форвард. Но он доказывает на поле свою состоятельность.
- Можно сказать, что ваши футболисты уже думали о матче с "Барселоной"?
– Не думаю. У каждого матча своя история, каждая встреча важна по-своему. Хотел бы отметить игроков "Мариуполя". У них хороший тренер. Футболисты техничные и быстрые, у них есть будущее. Нам было сложно. Видно на поле качественную игру соперника. Единственное, что отсутствует – опыт, – рассказал Луческу.
Популярное сейчас
- Мариуполь - Динамо. Анонс и прогноз на матч УПЛ 30.10.2021
- Шахтер - Десна. Анонс и прогноз матча УПЛ на 30 октября 2021
- Успех Урагана, победа ПСЖ без Месси, состав Боснии. Главные новости за 29 октября
- СМИ: Суркис предложит Милевскому должность в структуре Динамо
- У меня хоть дно не пробито, 50% геев, скорее всего, педофилы - Бутко устроил срач в сети после каминг-аута австралийского футболиста
- "Я люблю тебя, Мауро". Ванда Нара вернулась к Икарди уже после того, как игрок дал согласие на развод