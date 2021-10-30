Луческу: Много эгоизма. Игроки Динамо повели себя как любители, а не профессионалы

Главный тренер киевского "Динамо" Мирча Луческу прокомментировал победу над "Мариуполем" в матче 12-го тура УПЛ.

– Очень зол на игроков, команду. И сейчас, и в матче на Кубок повели себя как любители, а не профессионалы. Вместо того, чтобы забивать, контролировать ход игры – расслабились, играли как хотели, каждый тянул одеяло на себя, каждый хотел забить. Получилось то, что получилось. Нервная концовка.

Могли закончить и 5:1, и 6:1. Но моменты, которые были, а их было много, каждый трактовал так, как хотел. И трактовали неправильно. Было много эгоизма со стороны моих игроков на поле. Это то, что мне не понравилось в этих двух матчах. Мы разберемся с этим, обсудим.

Также недоволен игроками, которые выходили на замену. Вместо того, чтобы добавить что-то в игре – они наоборот так же расслабленно вышли. У нас не получилась игра.

- У вас снова форварды сидят в запасе. Они не готовы играть или вы подстраивались под соперника?

– Ставлю игроков, которые помогают нам выиграть матч. Вербич сыграл хорошо в матче на Кубок, поэтому доверил ему место в старте. Игроки, которые выходят на поле, должны доказывать в игре, что они состоятельны и могут забивать голы. Имею в виду центральных нападающих. Это может 15, 30, 45 минут. Гармаш вышел, создал три опасных момента. Даже если он не типичный форвард. Но он доказывает на поле свою состоятельность.

- Можно сказать, что ваши футболисты уже думали о матче с "Барселоной"?

– Не думаю. У каждого матча своя история, каждая встреча важна по-своему. Хотел бы отметить игроков "Мариуполя". У них хороший тренер. Футболисты техничные и быстрые, у них есть будущее. Нам было сложно. Видно на поле качественную игру соперника. Единственное, что отсутствует – опыт, – рассказал Луческу.