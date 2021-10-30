  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Сидорчук дал, Сидорчук забрал. Мариуполь - Динамо 2:3
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Сидорчук дал, Сидорчук забрал. Мариуполь - Динамо 2:3

Премьер-лига
Обновлено
(5 голосов)

Капитан "Динамо" сперва заработал пенальти на свои ворота, а затем двумя дальними ударами оформил дубль

Сидорчук дал, Сидорчук забрал. Мариуполь - Динамо 2:3

Фото: ФК Мариуполь/Автор неизвестен

Олександр Риженко Автор UA-Футбол
Новина українською

Кубок кубком, но чемпионат всегда будет важнее. Таковы реалии. Ко второму кряду очному матчу соперники чуть обновили составы, да и настрой был иной. Посерьёзней. Особенно, что удивительно, у "Мариуполя". За гол, правда, благодарить нужно Сидорчука. Капитан "Динамо" неосторожно сыграл в своей штрафной, подыграв рукой, и привёз пенальти на свои ворота уже на четвёртой минуте игры. Мишнёв шансом воспользовался и хозяев вперёд вывел.

Это была большая интрига, но продержалась она от силы минуту. В ответной атаке тот же Сидорчук получил пространство и время, чтобы принять мяч, налить себе пиво, прицелиться и пробить под левую стойку. Оборона "Мариуполя" и особенно опорная зона просто со стороны наблюдала за действиями пятого номера киевлян.

"Мариуполь" не сдался ни после первого пропущенного, ни после второго, который на свой счёт записал Шапаренко в середине тайма. Вторая голевая атака пришла с левого фланга и прострела де Пены, Цыганков подправил в стойку, а Николай на подборе сориентировался быстрее остальных.

Тут же хозяева могли отвечать и также сравнивать счёт, но теперь уже каркас противоположных ворот попал Микитишин, стреляя из-за пределов штрафной.

"Мариуполь" выглядел собранно и "Мариуполь" хотел сегодня набрать очки. Такой команды Остапа Маркевича мы не видели практически на протяжении всего текущего сезона. Ясно, что класс у команд даже рядом не стоит, но вы же согласитесь, что старания и эмоциональный подъём - иногда даже более важные составляющие, чем просто мастерство?

Как бы там ни было, а старания приазовцев в плане результата на табло сегодня умножались на ноль, а вот "Динамо" ещё до перерыва могло забивать третий и четвёртый. Киевлянам сегодня очень хорошо удавалось выбегать контратаки - том компоненте, который против "Барселоны" уже во вторник может очень сильно пригодиться. Но не шло. Точнее подводила реализация и последняя передача, которой в штрафную площадь не хватало.

После перерыва футбол шёл в том же ключе, что и до. Минимальный счёт на табло оставлял варианты в плане развития событий, поэтому фавориту нужен был второй гол, чтобы снять оставшиеся вопросы.Ждать его пришлось до середины второго тайма, когда во второй раз игру в свои ноги взял Сидорчук и положил шикарный гол в левую "девятку".

Вот тогда приазовцы, похоже, сдались окончательно. Да, и Киев успокоился. Не было гармонии в душе только у Гармаша, который вышел на замену, искал свой шанс и кажется уже вторым касанием в матче пробил. Но лучший шанс до финального свистка был у Буяльского: Виталий вышел один на один и умудрился перебросить мяч над вратарём и мимо левой штанги.

"Мариуполь" в ответной атаке забил усилиями Клименко, который нашёл свободное пространство и реализовал свой выход на ворота Бущана.

Финальные секунды оказались нервными для гостей. "Мариуполь" успел провести ещё одну атаку и заработать угловой. Даже Турбаевский пришёл в чужую штрафную. Киев отбился и убегал на пустые ворота чуть ли не половиной команды. Но Виталий Романов решил, что нужно давать свисток до истечения того времени, которое он компенсировал. Мягко говоря, странное решение. Такой же фокус, кстати, рефери провернул и в конце первого тайма. Что он этим хотел показать? За кого болеет?

"Мариуполю" спасибо за старание. Вот так бы команда играла в каждом матче, а не раз в полгода. По "Динамо" много говорить не стоит. Счёт на табло и счёт по игре. Уже по ходу текущего поединка не покидали мысли о приближающемся поединке с "Барселоной". Даже я в отчёте её уже упоминаю во второй раз.

Мариуполь. Стадион им. В.С.Бойко
Главный арбитр: Виталий Романов (Днепр)
Ассистенты: Ярослав Трехлиб (Днепр), Игорь Рыбченко (Запорожье)
ФК Мариуполь - Динамо 2:3
Голы: Дмитрий Мишнёв 4 (пен.), Владислав Клименко 90+2 - Сергей Сидорчук 5, Николай Шапаренко 29, Сергей Сидорчук 68
ФК Мариуполь: Никита Турбаевский, Максим Чех (Стефан Спировский 74), Дмитрий Топалов (Никита Петерман 78), Олег Очеретько (Денис Шостак 57), Дмитрий Мишнёв, Алексей Кащук (Владислав Клименко 78), Артур Микитишин (Михаил Удод 46), Марк Мампасси, Александр Драмбаев, Петр Стасюк, Кирилл Меличенко
Динамо: Георгий Бущан, Сергей Сидорчук (Владимир Шепелев 84), Беньямин Вербич (Денис Гармаш 63), Николай Шапаренко, Карлос Де Пена (Витиньо дос Сантос 72), Виктор Цыганков, Александр Караваев (Артем Шабанов 84), Илья Забарный, Виталий Буяльский, Александр Сирота, Томаш Кендзёра (Александр Тымчик 63)
Предупреждения: Денис Шостак 70, Алексей Кащук 77 - Николай Шапаренко 30, Беньямин Вербич 45+3

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: ФК Мариуполь Динамо (Киев)
Оцените этот материал:
(5 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (45)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
ДобрийВечір (Трип’ять)
30.10.2021 в 17:06
Дивно судив Романов , хай у першому таймі свиснув - не дав провести контру але фінальний свисток це взагалі винос мозку, третього ж тайму не буде.. Видно зарядив в конторі на рахунок.
Ответить
0
0
Olegyurchak (Хмельницький )
30.10.2021 в 17:01
Мариуполь не может так играть в каждом матче потому, что бонусы Ахметов платит только за два матча с Динамо.
Ответить
0
0
avatar
Барселиниус (землянин)
30.10.2021 в 16:55
Скоро Динамо будет у Барсы выигрывать... Жуть, как интересно будет... Да, бобры?
Ответить
+2
-1
oleg dynamo (львівська)
30.10.2021 в 16:21
дивлюсь з мячем Шепелєв справа партнер,зліва партнер а ні пішов сам в обмотку і втратив мяч...і таке від нього дуже частенько...не хочу його образити але там щось з головою...?а так по грі добре що Сидор зразу попав а тоб марік сів всією командою в свою штрафну і було б тяжкувато.ДК сильніше однозначно,але та як марік вмирав на полі то добре що добре закінчилось.З перемогою!!!
Ответить
+2
0
avatar
Spokoyno (Київ)
30.10.2021 в 16:59
Хіба він один... Циганков маючі ТРЬОХ опонентів в центр карного на вільного Шапаренко не віддає! Потім Буяльський на "одинокого Циганкова" теж не пасує! Обидва б'ють... Вітя хоч штангу влучив, а Віталька ні у ворота, ні у "склад Динамо" не попав
Ответить
0
0
avatar
Ракицкий (Питер)
30.10.2021 в 16:20
Молодцы Марики.Что забили 2 гола.Сидоренко молодец.Легенда ДК.Фарм лига Украины.
Ответить
0
-7
FCZK-1922 (Кировоград)
30.10.2021 в 16:20
В таком матче может стоило Супрягу выпустить чтоб забил для уверенностия ну или для продажи
Ответить
+1
-3
avatar
Віктор Бокасса (Betwmount)
30.10.2021 в 16:36
Супрязі допоможуть лише припарки
Ответить
+3
0
italiano
30.10.2021 в 16:18
у арендупольской будки только два матча в сезоне против Динамо ,в которых они умирают на поле!!!
Ответить
+6
-2
DesnaUA (Чернигов)
30.10.2021 в 16:15
А где кротофаны?))) Тишина...А ляпнуть то по факту не хрен.
Ответить
+5
-2
italiano
30.10.2021 в 16:16
Кротфаны лижут пуканы
Ответить
+5
-1
avatar
vasa pupkis (Киев)
30.10.2021 в 16:21
Дырявые не выиграют чемпионат, это понятно. А желчь мы прибережем на Барсу.
Ответить
+1
-8
Only DK (Kyiv)
30.10.2021 в 16:21
Ахахахаха, ну да, ну да. Помечтай, что шлюхтеришка выиграет
+4
-1
DesnaUA (Чернигов)
30.10.2021 в 16:26
О,один всплыл)
+4
-1
italiano
30.10.2021 в 16:26
Так дырявые на втором месте идут,так и закончит чмохтьоровской фк педриньи
+5
-1
avatar
Kolibri (Киев. Новая Англия.)
30.10.2021 в 16:15
Опять боевой счет)))
Ответить
+2
-8
avatar
Віктор Бокасса (Betwmount)
30.10.2021 в 16:37
Суддівський
Ответить
+1
-1
avatar
Барселиниус (землянин)
30.10.2021 в 16:51
Ответить
0
0
italiano
30.10.2021 в 16:14
Рыжая даунецкая нечисть накупила хлама на 50 млн.,а толку нет.Решил подбросиь судейкам,так же дешевле,чем ещё накупить пинокий папе Карло по кличке де Дзюба!
Ответить
+9
-4
avatar
МЕS QUE UN CLUB
30.10.2021 в 16:14
рінат, ти єб@н@т смокчи х@йца, рінат
Ответить
+7
-3
avatar
Кююмалайнен (Київ)
30.10.2021 в 16:12
С победой! Судьи уже даже не маскируются - открыто топят против "Динамо". Романов полный урод...
Ответить
+10
-3
Pianist (Киев)
30.10.2021 в 16:06
С последних туров видно, что Ринат здорово вложился в судейский корпус. Очень сильно!!! Тут нечего комментировать.
Ответить
+11
-5
avatar
kotіgorok (Чернiгiв)
30.10.2021 в 16:13
Видно, что у Суркиса шубы кончились, а задаром дурных нэма, судят как в Европе
Ответить
+2
-12
italiano
30.10.2021 в 16:20
лаптеногий мокшанец,что переводчик завис??..чучело ты конченое касапское,вот и спалилась мразь недоношенная
+5
-1
DesnaUA (Чернигов)
30.10.2021 в 16:30
Упоротый,не подписывайся древним славным городом Чернигов.Не позорь наш город.Хотя я сомневаюсь что ты из Чернигова
+2
-1
Only DK (Kyiv)
30.10.2021 в 16:05
Принимаю ставки сколько красных/пенальти сегодня будет в пользу шлюхтеровского недоклуба. На всякий случай, чтобы Динамо не отскочило
Ответить
+9
-4
avatar
Віктор Бокасса (Betwmount)
30.10.2021 в 16:04
Ганебне ахметівське суддівство. Мабуть планував 4 пеналі поставити у ворота ДК. Не вийшло.
Ответить
+12
-2
avatar
ua-football-2021 (Київ)
30.10.2021 в 16:03
Як романов не намагався, але будка знову там де їй місце. Караве - дно. Динамо з перемогою!)
Ответить
+10
-3
Only DK (Kyiv)
30.10.2021 в 16:00
Два раза за неделю чмохтер-2 загнали в будку. Пусть помойка-2 вылетает, давно пора. Как шлюхтеру не помогают то тянучи их, то соперников Динамо - ничего не помогает рыжему уб/людку
Ответить
+8
-4
avatar
genpet (Николаев)
30.10.2021 в 15:59
Да, слабенько и неубедительно. Что ж будет в Лиге чемпионов, если мы не можем убедительно переиграть аутсайдеров?
Ответить
+4
-9
хмельничанин (Хмельницкий)
30.10.2021 в 15:59
Я не знаю, но таких судишек вроде Романова надо отстранять пожизненно от футбола. Он не дал провести перспективную контратаку Динамо в первом тайме, хотя компенсированного времени оставалось несколько секунд. Тоже самое он вытворил и в конце матча, когда ворота Мариуполя были пусты и времени тоже оставалось пару секунд.
Ответить
+13
-1
Only DK (Kyiv)
30.10.2021 в 16:01
Рыжий урод из бункера четко спонсирует судей
Ответить
+9
-1
avatar
ua-football-2021 (Київ)
30.10.2021 в 16:01
Ответить
+4
0
команид (Киев)
30.10.2021 в 15:58
Судья старался как мог, два гола почти 100% в концовках таймов сорвал
Ответить
+12
-2
avatar
Spokoyno (Київ)
30.10.2021 в 15:58
Не дивлячись на всіляку допомогу Романова фармША пролетіла Ну і динамівці щоб не мати нервову кінцівку повинні були реалізувати, хоч половину своїх моментів! Так опонентом були "діти", утім за перемогу все одно ТРИ бали та і за марнотратство можна бути покараним!
Ответить
+10
-1
avatar
dynamo kiev #1 (Charlotte )
30.10.2021 в 15:58
Динамо и болельщиков с победой !!! Собаке сидеть в будке и не высовываться! Вообще зачем такие команды как Шахтёр 2 в высшей лиге. Надо запретить регламентом. Не в состоянии собрать свою команду , п.н.х. …. пердив максимум. С ними у нормальных команд играть нет желания.
Ответить
+10
-3
C_Ballack (Днепр)
30.10.2021 в 16:08
Ровно для того же как и Динамо 2 в вышке
Ответить
+4
-5
avatar
dynamo kiev #1 (Charlotte )
30.10.2021 в 16:14
Нынешний Черноморец тоже недоразумение.
+1
-2
avatar
ua-football-2021 (Київ)
30.10.2021 в 16:15
Нічого й порівнювати. Як ти виразився "Динамо-2" грає перший сезон, будка (саме в тому стані) вже 15-ий сезон, як мінімум.
+1
-3
FCZK-1922 (Кировоград)
30.10.2021 в 15:58
Даже в таком матче в конце умудрились налажать. А так молодцы на фоне самой слабой команды УПЛ выглядели Баварией, только вот реализация совсем не баварская. И сказать не чего , молодцы, Витя феериш весь матч, жаль только у сборной и ЛЧ у нас совсем другой Витя. Ну а Канаве это нечто) даже полено дубль сделало, правда сначала как всегда начудило. Всех с победой, но нужно спокойней.
Ответить
+5
-5
avatar
walcom (Киев)
30.10.2021 в 15:56
Будка на месте. Это хорошо.
Ответить
+9
-1
мы за динамо (киев)
30.10.2021 в 15:56
в одну будку
Ответить
+11
-2
FCZK-1922 (Кировоград)
30.10.2021 в 15:59
Даже пенек дубль сделал)
Ответить
+4
-4
Думитреску (Новомосковск)
30.10.2021 в 16:10
Пенек твой папа, который презервативами не пользовался.
+1
-4
FCZK-1922 (Кировоград)
30.10.2021 в 16:18
Вот это подь*бал, всем четыри тебе пять
+1
0


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...