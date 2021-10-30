Сидорчук дал, Сидорчук забрал. Мариуполь - Динамо 2:3

Кубок кубком, но чемпионат всегда будет важнее. Таковы реалии. Ко второму кряду очному матчу соперники чуть обновили составы, да и настрой был иной. Посерьёзней. Особенно, что удивительно, у "Мариуполя". За гол, правда, благодарить нужно Сидорчука. Капитан "Динамо" неосторожно сыграл в своей штрафной, подыграв рукой, и привёз пенальти на свои ворота уже на четвёртой минуте игры. Мишнёв шансом воспользовался и хозяев вперёд вывел.

Это была большая интрига, но продержалась она от силы минуту. В ответной атаке тот же Сидорчук получил пространство и время, чтобы принять мяч, налить себе пиво, прицелиться и пробить под левую стойку. Оборона "Мариуполя" и особенно опорная зона просто со стороны наблюдала за действиями пятого номера киевлян.

"Мариуполь" не сдался ни после первого пропущенного, ни после второго, который на свой счёт записал Шапаренко в середине тайма. Вторая голевая атака пришла с левого фланга и прострела де Пены, Цыганков подправил в стойку, а Николай на подборе сориентировался быстрее остальных.

Тут же хозяева могли отвечать и также сравнивать счёт, но теперь уже каркас противоположных ворот попал Микитишин, стреляя из-за пределов штрафной.

"Мариуполь" выглядел собранно и "Мариуполь" хотел сегодня набрать очки. Такой команды Остапа Маркевича мы не видели практически на протяжении всего текущего сезона. Ясно, что класс у команд даже рядом не стоит, но вы же согласитесь, что старания и эмоциональный подъём - иногда даже более важные составляющие, чем просто мастерство?

Как бы там ни было, а старания приазовцев в плане результата на табло сегодня умножались на ноль, а вот "Динамо" ещё до перерыва могло забивать третий и четвёртый. Киевлянам сегодня очень хорошо удавалось выбегать контратаки - том компоненте, который против "Барселоны" уже во вторник может очень сильно пригодиться. Но не шло. Точнее подводила реализация и последняя передача, которой в штрафную площадь не хватало.

После перерыва футбол шёл в том же ключе, что и до. Минимальный счёт на табло оставлял варианты в плане развития событий, поэтому фавориту нужен был второй гол, чтобы снять оставшиеся вопросы.Ждать его пришлось до середины второго тайма, когда во второй раз игру в свои ноги взял Сидорчук и положил шикарный гол в левую "девятку".

Вот тогда приазовцы, похоже, сдались окончательно. Да, и Киев успокоился. Не было гармонии в душе только у Гармаша, который вышел на замену, искал свой шанс и кажется уже вторым касанием в матче пробил. Но лучший шанс до финального свистка был у Буяльского: Виталий вышел один на один и умудрился перебросить мяч над вратарём и мимо левой штанги.

"Мариуполь" в ответной атаке забил усилиями Клименко, который нашёл свободное пространство и реализовал свой выход на ворота Бущана.

Финальные секунды оказались нервными для гостей. "Мариуполь" успел провести ещё одну атаку и заработать угловой. Даже Турбаевский пришёл в чужую штрафную. Киев отбился и убегал на пустые ворота чуть ли не половиной команды. Но Виталий Романов решил, что нужно давать свисток до истечения того времени, которое он компенсировал. Мягко говоря, странное решение. Такой же фокус, кстати, рефери провернул и в конце первого тайма. Что он этим хотел показать? За кого болеет?

"Мариуполю" спасибо за старание. Вот так бы команда играла в каждом матче, а не раз в полгода. По "Динамо" много говорить не стоит. Счёт на табло и счёт по игре. Уже по ходу текущего поединка не покидали мысли о приближающемся поединке с "Барселоной". Даже я в отчёте её уже упоминаю во второй раз.

Мариуполь. Стадион им. В.С.Бойко

Главный арбитр: Виталий Романов (Днепр)

Ассистенты: Ярослав Трехлиб (Днепр), Игорь Рыбченко (Запорожье)

ФК Мариуполь - Динамо 2:3

Голы: Дмитрий Мишнёв 4 (пен.), Владислав Клименко 90+2 - Сергей Сидорчук 5, Николай Шапаренко 29, Сергей Сидорчук 68

ФК Мариуполь: Никита Турбаевский, Максим Чех (Стефан Спировский 74), Дмитрий Топалов (Никита Петерман 78), Олег Очеретько (Денис Шостак 57), Дмитрий Мишнёв, Алексей Кащук (Владислав Клименко 78), Артур Микитишин (Михаил Удод 46), Марк Мампасси, Александр Драмбаев, Петр Стасюк, Кирилл Меличенко

Динамо: Георгий Бущан, Сергей Сидорчук (Владимир Шепелев 84), Беньямин Вербич (Денис Гармаш 63), Николай Шапаренко, Карлос Де Пена (Витиньо дос Сантос 72), Виктор Цыганков, Александр Караваев (Артем Шабанов 84), Илья Забарный, Виталий Буяльский, Александр Сирота, Томаш Кендзёра (Александр Тымчик 63)

Предупреждения: Денис Шостак 70, Алексей Кащук 77 - Николай Шапаренко 30, Беньямин Вербич 45+3